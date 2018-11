2018. NOVEMBER 3., SZOMBAT AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA VESZÉLYEZTETI A MAGYAR EMBEREK BIZTONSÁGÁT MONDTA PÉNTEKEN SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER. 50 ÉVRE NÖVELNÉK A BEHÍVHATÓSÁGI KORHATÁRT A MAGYAR HONVÉDSÉGNÉL - DERÜL KI A HONVÉDELMI MINISZTER JAVASLATÁBÓL. A PÁRBESZÉD TÖRVÉNYJAVASLATBAN KEZDEMÉNYEZI, HOGY NE LEGYEN TÖBB "HATNAPOS" MUNKAHÉT, A PIHENÕNAPOKAT NE KELLJEN LEDOLGOZNI. ÖTMILLIÁRD FORINTOT NYÚJT A KORMÁNY MUNKÁSSZÁLLÓK ÉPÍTÉSÉRE, FELÚJÍTÁSÁRA MAGYAR IDÕK. FÕTÁV: FOLYIK A BUDAPESTI BELVÁROS BEKAPCSOLÁSA A TÁVHÕHÁLÓZATBA. A KATASZTRÓFAVÉDELEM ÁTVETTE A ZÖLD HÍD KFT.-TÕL A SZEMÉTSZÁLLÍTÁS IRÁNYÍTÁSÁT KÖZÖLTE POGÁCSÁS TIBOR ÖNKORMÁNYZATI ÁLLAMTITKÁR AZ M1-EN. SZIJJÁRTÓ: BUDAPESTEN LESZ A LEGNAGYOBB NAGY-BRITANNIAI AUTÓIPARI VÁLLALAT, A JAGUÁR ÚJ MÛSZAKI FEJLESZTÕ KÖZPONTJA M1. MINTEGY 8-10 SZÁZALÉKKAL EMELKEDHETNEK AZ ELÕZÕ ÉVHEZ KÉPEST A KÖTELEZÕ GÉPJÁRMÛ-FELELÕSSÉGBIZTOSÍTÁS DÍJAI. NAK: DECEMBER 31-IG LEHET BEJELENTENI AZ ENGEDÉLY NÉLKÜL TELEPÍTETT GYÜMÖLCSÜLTETVÉNYEKET. A DK A HÉTEN KIFIZETTE ANNAK A HAJLÉKTALANNAK A BÜNTETÉSÉT, AKIT A HATÓSÁGOK OKTÓBERBEN ELSÕKÉNT SZANKCIONÁLTAK. PÁSZTOR ISTVÁN VMSZ-ELNÖK: A NEGYVENES ÉVEKET NEM LEHET MEG NEM TÖRTÉNTTÉ TENNI, DE ÁTTÖRÉS, HOGY A MAGYAROK ÉS A SZERBEK MÁR TUDNAK BESZÉLNI RÓLA. A BRIT TERRORELHÁRÍTÁS PÉNTEKEN LETARTÓZTATOTT EGY 40 ÉS EGY 47 ÉVES FÉRFIT, A GYANÚ SZERINT A TERRORCSELEKMÉNYT AKARTAK ELKÖVETNI. UKRAJNA BIZTONSÁGÁNAK ELEME, HOGY MEGMARAD TRANZITORSZÁGNAK AZ OROSZ FÖLDGÁZ SZÁLLÍTÁSÁBAN EURÓPÁBA - ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR PÉNTEKEN VARSÓBAN. MATEUSZ MORAWIECKI LENGYEL KORMÁNYFÕ: VALÓSZÍNÛLEG LENGYELORSZÁG SEM CSATLAKOZIK AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁHOZ. AUSZTRIA TEKINTÉLYE SÉRÜLHET A KILÉPÉSSEL AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁBÓL MONDTA ALEXANDER VAN DER BELLEN OSZTRÁK ÁLLAMFÕ. KISEBBSÉGI NEMZETI TANÁCSOKAT VÁLASZTANAK SZERBIÁBAN VASÁRNAP. A VAJDASÁGI MAGYARSÁG IS VASÁRNAP DÖNT A 35 TAGÚ VAJDASÁGI MAGYAR NEMZETI TANÁCS ÖSSZETÉTELÉRÕL. SZERBIA, BULGÁRIA, ROMÁNIA ÉS GÖRÖGORSZÁG FONTOLGATJA, HOGY KÖZÖS PÁLYÁZATOT NYÚJT BE A 2030-AS FOCI VB RENDEZÉSI JOGÁNAK ELNYERÉSÉRE. A GÖRÖG PARTI ÕRSÉG ÕRIZETBE VETTE EGY NEMZETKÖZI MIGRÁNSCSEMPÉSZ-HÁLÓZAT TÖBB TAGJÁT. KOPT KERESZTÉNYEKET SZÁLLÍTÓ BUSZRA TÁMADTAK FEGYVERESEK EGYIPTOMBAN, LEGKEVESEBB HETEN MEGHALTAK, TIZENNÉGYEN MEGSEBESÜLTEK. AZ USA VISSZAÁLLÍTJA A 2015-BEN FELOLDOTT SZANKCIÓKAT ÉS ÚJAKAT VEZET BE IRÁNNAL SZEMBEN JELENTETTE BE DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK. RECEP TAYYIP ERDOGAN: DZSAMÁL HASOGDZSI MEGGYILKOLÁSÁRA A SZAÚDI KORMÁNYZAT LEGMAGASABB KÖREIBÕL ÉRKEZETT A PARANCS - WASHINGTON POST. ELTÛNT EGY JAPÁN SZIGET AZ ÁZSIAI ORSZÁG ÉSZAK-KELETI PARTJAINÁL, AZ ESZAMBE HANAKITA KODZSIMA NEVÛ LAKATLAN SZIGETET A PARTI ÕRSÉG KERESI. MEGÖLTÉK AZ AFGANISZTÁNI RADIKÁLIS ISZLAMISTA TÁLIBOK "ATYJAKÉNT" ISMERT MAULANA SZÁMIUL HAKK MUSZLIM HITSZÓNOKOT PAKISZTÁNI OTTHONÁBAN. SZÍRIAI KORMÁNYERÕK LÕTTÉK PÉNTEKEN AZ IDLÍBI DEMILITARIZÁLT ÜTKÖZÕÖVEZETET, AZ ÁGYÚZÁSBAN LEGKEVESEBB NYOLC EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. MEGBÉNÍTOTTÁK PÉNTEKEN PAKISZTÁNT AZ ISTENKÁROMLÁS VÁDJÁVAL HALÁLRA ÍTÉLT KERESZTÉNY NÕ SZABADLÁBRA HELYEZÉSÉT KÖVETELÕ TÜNTETÉSEK. KISBUSSZAL ÜTKÖZÖTT ÖSSZE EGY KAMION A 81-ES FÕÚTON, A MÓRHOZ TARTOZÓ FELSÕDOBOSNÁL PÉNTEKEN, EGY EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. KIGYULLADT KÉT AUTÓ EGY CSALÁDI HÁZZAL EGYBEÉPÍTETT GARÁZSBAN DUNAHARASZTIBAN PÉNTEK ESTE, A LÁNGOKAT A TÛZOLTÓK MEGFÉKEZTÉK. EGYMÁSBA ROHANT KÉT SZEMÉLYAUTÓ AZ M6-OS AUTÓPÁLYA BUDAPEST FELÉ VEZETÕ OLDALÁN PÉNTEKEN, PAKS KÖZELÉBEN, KETTEN MEGHALTAK. EGY NÉMET VADÁSZ VÉLETLENÜL HÁTBALÕTTE VADÁSZTÁRSÁT MEZÕÖRS KÜLTERÜLETÉN PÉNTEK DÉLUTÁN, A SÉRÜLT VADÁSZT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. MÁVINFORM: NOVEMBER 2-ÁN ÉS 3-ÁN AZ ÜNNEPNAPI, 4-ÉN A VASÁRNAPI MENETREND SZERINT JÁRNAK A VONATOK. 12 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT AZ A BERETTYÓÚJFALUI FÉRFI, AKI FOLYAMATOSAN MEGERÕSZAKOLTA UNOKÁJÁT.