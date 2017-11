LÁZÁR: 60-70 MILLIÁRD FORINT BÍRSÁG FENYEGETI MAGYARORSZÁGOT A 4-ES METRÓ MSZP-HEZ ÉS SZDSZ-HEZ KÖTHETÕ SZABÁLYTALANSÁGAI MIATT. JANUÁRTÓL SZIGORÚBBAN BÜNTETIK A GYERMEKEK ELLENI SZEXUÁLIS ERÕSZAKOT JOGI FÓRUM.HU. EDDIG KB. 20 EZER ALÁÍRÁS GYÛLT ÖSSZE A MOMENTUM NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSÉHEZ, AMELY VISSZAVONNÁ A CIVIL TÖRVÉNYT. A MOMENTUM SZÓVIVÕJE HAJNAL MIKLÓS SZERINT SZÜKSÉG VAN ERRE, MERT A KORMÁNY ABNORMÁLIS MÓDON VISELKEDIK A CIVIL TÁRSADALOMMAL. TROLLAKCIÓ: KAMU BÍRÓI ÁLLÁSHIRDETÉSSEL HEKKELTE MEG AZ EGYÜTT, A KORMÁNYPÁRTI LOKÁL CÍMÛ LAPOT. TUZSON BENCE: BRÜSSZEL FOLYAMATOSAN ERÕLTETI A SOROS-TERV VÉGREHAJTÁSÁT, AMI ELLEN A MAGYAR KORMÁNYNAK FEL KELL LÉPNI. FIDESZ: BRÜSSZEL A LEGMAGASABB SZINTEN ÁLL KI A SOROS-TERV MELLETT. LÁZÁR JÁNOS: SOROS SZERVEZETEI BEVÁNDORLÁSPÁRTIVÁ AKARJÁK TENNI AZ ORSZÁGOT. A KORMÁNY ÚGY DÖNTÖTT, MEGVESZI A BÁLNA ÉPÜLETÉT A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZATTÓL A MAGYAR TURISZTIKAI ÜGYNÖKSÉGNEK - KÖZÖLTE LÁZÁR JÁNOS. KELEMEN HUNOR, AZ RMDSZ ELNÖKE: GYURCSÁNY FERENC LEPLEZETLENÜL GYÛLÖL MINKET. A JOBBIK ÚJRA BENYÚJTJA A PARLAMENTNEK AZOKAT A CSALÁDTÁMOGATÁSI ELKÉPZELÉSEIT, AMELYEKET A FIDESZ ÉS A KDNP KÉPVISELÕI LESZAVAZTAK. A DK AZT ÍGÉRI, HOGY KORMÁNYRA KERÜLVE EMELNI FOGJA A GYÓGYSZERTÁMOGATÁSOKAT. A NEMZETGAZDASÁGI MINISZTÉRIUM AZ ELLENÕRZÖTT MUNKAVÁLLALÓK 71 SZÁZALÉKÁNÁL TÁRT FEL MUNKAÜGYI JOGSÉRTÉSEKET. LMP: CSÖKKENTENI KELL A LISZT FERENC-REPÜLÕTÉR ZAJ- ÉS KÖRNYEZETSZENNYEZÉSÉT. A HATÓSÁGOK BLOKKOLTÁK A SZABAD TIBETÉRT TÜNTETÕ FÉRFI, HENDREY TIBOR ÉS ITT ÉLÕ TIBETI BARÁTAINAK A MOBILTELEFONJÁT. AZ ÉSZT EU-ELNÖKSÉG JAVASLATA ÉRTELMÉBEN NEM LENNE KÖTELEZÕ KVÓTARENDSZER. HIVATALOSAN IS JÓVÁHAGYTA AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVÕ ÉVI KÖLTSÉGVETÉSÉT AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TAGÁLLAMOK KORMÁNYAIT TÖMÖRÍTÕ TANÁCS. LONDONI SAJTÓJELENTÉSEK SZERINT SIKERÜLT ELVI MEGÁLLAPODÁSRA JUTNI A FELEKNEK A BRITEK PÉNZÜGYI KÖTELEZETTSÉGEIRÕL. 45-55 MRD EURÓS BREXIT-SZÁMLÁRÓL SZÓLNAK A LEGFRISSEBB HÍREK, AMI JÓVAL TÖBB A BRIT RÉSZRÕL ELÕSZÖR KOMMUNIKÁLT 20 MRD-NÁL. HORVÁT ÁLLAMFÕ: A HÁGAI NEMZETKÖZI TÖRVÉNYSZÉK NEM A HORVÁT NÉP FELETT ÍTÉLKEZETT. HORVÁTORSZÁG A LEGTÖBBET TETTE BOSZNIA-HERCEGOVINA FÜGGETLENSÉGÉÉRT. TÖBB TÍZEZER HÁZTARTÁS MARADT ÁRAMELLÁTÁS NÉLKÜL SZLOVÁKIÁBAN AZ ERÕS HAVAZÁS MIATT, FENNAKADÁSOK VOLTAK A KÖZLEKEDÉSBEN IS. EGY FALI TELEFONCSATLAKOZÓ MÖGÉ REJTETT, LEHALLGATÓKÉSZÜLÉKET TALÁLT BUKARESTI BÉRELT LAKÁSÁBAN A ROMÁN BELÜGYMINISZTER. NÉMET BELÜGYMINISZTER: TOVÁBBRA IS NAGY A TERRORVESZÉLY NÉMETORSZÁGBAN. IZRAELI TELEPESEKET DOBÁLTAK MEG KÕVEL CISZJORDÁNIÁBAN, MIRE EGYIKÜK VÁLASZUL TÜZET NYITOTT, ÉS AGYONLÕTT EGY PALESZTIN TÁMADÓT. THERESA MAY: A HUMANITÁRIUS KATASZTRÓFA ELKERÜLÉSE ÉRDEKÉBEN ENYHÍTENI KELL A JEMENT SÚJTÓ SZAÚDI BLOKÁDON. ISMÉT FELGYÚJTOTTA MAGÁT EGY TIBETI BUDDHISTA SZERZETES, TILTAKOZVA AZ ELLEN, HOGY HAZÁJA NAGY RÉSZÉT KÍNA MEGSZÁLLVA TARTJA. ARGENTÍNÁBAN 29 EMBERT ÍTÉLTEK ÉLETFOGYTIGLANI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE A 40 ÉVVEL EZELÕTTI KATONAI DIKTATÚRA IDEJÉN ELKÖVETETT TETTEIK MIATT. KORMÁNYELLENES TÜNTETÕK CSAPTAK ÖSSZE RENDÕRÖKKEL A FÜLÖP-SZIGETEKI FÕVÁROSBAN, TÖBBEN MEGSÉRÜLTEK. A TÖRÖK LÉGIERÕ 66 TAGJA ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT A TAVALY NYÁRI PUCCSKÍSÉRLETBEN VALÓ RÉSZVÉTELÜK MIATT. FERENC PÁPA HATÁROZOTT LÉPÉSEKET VÁR A NEMZETKÖZI KÖZÖSSÉGTÕL A ROHINGJÁKÉRT. 3100 FOGYASZTÓ MARADT ÁRAM NÉLKÜL NÓGRÁD MEGYÉBEN, MERT A HAVAZÁS MIATT LETÖRT FAÁGAK VEZETÉKSZAKADÁSOKAT OKOZTAK. ÖSSZEÜTKÖZÖTT KÉT GÉPKOCSI A 22-ES FÕÚT BALASSAGYARMAT ÉS IPOLYSZÖG KÖZÖTTI SZAKSZÁN, 2 EMBER MEGSÉRÜLT. ÖSSZEÜTKÖZÖTT NÉGY AUTÓ AZ M1-ES AUTÓPÁLYA HEGYESHALOM FELÉ VEZETÕ OLDALÁN, MOSONSZENTMIKLÓS TÉRSÉGÉBEN. ÁROKBA HAJTOTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN, GÖDÖLLÕNÉL, A BABATI PIHENÕ KÖZELÉBEN, A NYÍREGYHÁZA FELÉ VEZETÕ OLDALON. EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ BUSZ ÉS EGY TEHERGÉPKOCSI KARAMBOLOZOTT ALSÓNEMESAPÁTIBAN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGY MENETREND SZERINT KÖZLEKEDÕ BUSZ ÉS EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A SOPRON ÉS FERTÕBOZ KÖZÖTTI ÚTON.