2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Kisbuszos élmények – Garázs

Hír TV

2018. január 12., péntek 14:17, frissítve: péntek 14:44

Adás:
2018. január 13., szombat 11.05
2018. január 14., vasárnap 5.00
2018. január 15., hétfő 3.45
2018. január 20., szombat 3.45

Ezen a héten ismét ellátogatunk a Kakucsringre, ahol kipróbáljuk a Skoda Fabia Super 1600 versenyautót. A Renault Trafic kapcsán kisbuszos élményeinkről is beszámolunk.

 

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