2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Kis lakás egy ifjú párnak - Lakásvadász

Hír TV

2018. január 19., péntek 16:34, frissítve: péntek 16:45

Adás:
2018. január 20., szombat 11.30
2018. január 21., vasárnap 05.30
2018. január 22., hétfő 03.00
2018. január 22., hétfő 09.30

Műsorunkban Terézvárosban keresünk, a központhoz​ ​közeli, ideális kis lakást egy ifjú párnak. A fiatalok vidékről​ ​kerültek a fővárosba és a kilátástalan albérletezés után szeretnének​ ​önálló életet kezdeni.

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