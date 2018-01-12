2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Ki az az 1300? – Tantusz

Hír TV

2018. január 12., péntek 12:24, frissítve: péntek 13:39

Adás:
2018. január 12., péntek 16.05

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott.

– A hatalom elfoglalta a nyilvánosságot

– Lesz mit megszerezniük a csókosoknak

– Ki az az 1300?

A műsor elérhetőségei:

+36-30/445-5225
+36-30/445-5227

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Tantusz

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