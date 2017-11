Kezdi a civiltörvény elleni aláírásgyűjtést a Momentum – Reggeli járat

REGGELI JÁRAT PÉNTEKEN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL, A MÛSORVEZETÕ: HEER ORSOLYA. TERVEZETT TÉMÁINK: 6:30 A CIVILTÖRVÉNY ELLENI ALÁÍRÁSGYÛJTÉSSEL KEZDI A JÖVÕ HETET A MOMENTUM. VENDÉG: HAJNAL MIKLÓS SZÓVIVÕ, MOMENTUM. 6:40 - ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS A SOLYMÁRI IDÕKÖZI VÁLASZTÁSON. VENDÉG: BÁRÁNY BALÁZS ELNÖKSÉGI TAG, MSZP. 7:40 PRIMA PRIMISSIMA DÍJRA JELÖLTÉK KOCSIS FERENC OLIMPIAI BAJNOK BIRKÓZÓT. VENDÉG: KOCSIS FERENC OLIMPIAI BAJNOK BIRKÓZÓ. 8:30 A PERONON: SZABÓ TÍMEA TÁRSELNÖK, PÁRBESZÉD. 414 PÁRT INDULHAT JÖVÕRE A VÁLASZTÁSOKON. AZ ORSZÁGOS BÍRÓSÁGI HIVATAL SZERINT 213 PÁRT MÁR BEJEGYZETT, 183 BEJEGYZÉS ALATT ÁLL. MÉSZÁROS LÕRINC TESTVÉRÉNEK, MÉSZÁROS JÁNOSNAK A CÉGE KÖZEL 1,7 MRD FT-ÉRT SZÁLLÍTHAT A GYSEV-NEK VASÚTI JÁRMÛVEKET. MEGSZÜNTETTÉK A NYOMOZÁST AZZAL A FIDESZES TANÁRRAL SZEMBEN, AKI LEEMELT 3 M FT-OT AZ ISKOLA SZÁMLÁJÁRÓL, MAJD HAZAVITTE - HVG.HU. DÖNTÖTT A KÚRIA, KI KELL ADNIA A FELCSÚTNAK, HOGY MIRE KÖLTÖTTE A TAO-TÁMOGATÁSOKAT. ORBÁN VEJÉNEK ÜZLETI KÖRE KAPTA MEG AZ E-KÖZBESZERZÉS KIZÁRÓLAGOS ÜZEMELTETÉSI JOGÁT - HVG.HU. AZ ÍGÉRTNÉL JÓVAL KEVESEBB NYUGDÍJPRÉMIUMOT ÉS KORREKCIÓT KAPTAK A NYUGDÍJASOK A NOVEMBERI UTALÁSNÁL - MAGYAR NEMZET. BALOG ZOLTÁN: A KORMÁNY MINDEN NYUGDÍJASNAK BIZTOSÍT 10 EZER FORINTNYI ERZSÉBET-UTALVÁNYT. TELEFONOS KAMPÁNYT INDÍT A FIDESZ A SOROS-KONZULTÁCIÓ NÉPSZERÛSÍTÉSÉRE. INGYENESEN KAPHATNAK INFLUENZA ELLENI VÉDÕOLTÁST A PEDAGÓGUSOK IS - JELENTETTE BE SZABÓ ENIKÕ HELYETTES ORSZÁGOS TISZTI FÕORVOS. ÖSSZESEN 1,3 MILLIÓ INGYENES VAKCINA ÁLL RENDELKEZÉSRE A RIZIKÓCSOPORTOK SZÁMÁRA. RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR: TÖBB MINT 800 MILLIÓ FT-OT NYERT EL A MAGYAR MÁLTAI SZERETETSZOLGÁLAT FIATALOK KÉPZÉSÉRE. SZEPTEMBER VÉGÉIG 1,5 MRD FORINTÉRT LEVELEZETT A VÁLASZTÓKKAL A KORMÁNY - MFOR.HU. A MAGASABB BÉREK ÉRDEKÉBEN A KISVÁLLALKOZÓI SZEKTOR MEGERÕSÍTÉSÉT SZORGALMAZZA A JOBBIK. 1,8 MILLIÓ EMBERT LEHETNE MÉG BEVONNI A MUNKAERÕPIACRA AZ NGM TANÁCSADÓJA SZERINT MAGYAR IDÕK. SZEPTEMBERTÕL GYAKRABBAN KELL MAJD STÁTUSZVIZSGÁLATRA VINNI A 2 ÉV ALATTI GYEREKEKET. HILLARY CLINTON VOLT DEMOKRATA ELNÖKJELÖLT SZERINT EGY ELLENE INDÍTOTT VIZSGÁLAT HATALOMMAL TÖRTÉNÕ VISSZAÉLÉS LENNE. JEFF SESSIONS IGAZSÁGÜGYI MINISZTER VIZSGÁLAT INDÍTÁSÁT FONTOLGATJA CLINTON FELTÖRT LEVELEZÉSE ILLETVE BÁNYAVÁLLALATA OROSZOKNAK ELADÁSA MIATT. ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR: KOMPROMISSZUMOKRA VAN SZÜKSÉG A KOALÍCIÓS EGYEZTETÉSEK SIKERÉHEZ. GULYÁS GERGELY JÓNAK TARTJA A MAGYAR-NÉMET KAPCSOLATOKAT, ÁM SZERINTE A NÉMET SAJTÓBAN LEJÁRATÁSI KAMPÁNY FOLYIK MAGYARORSZÁG ELLEN. BÉCSBEN TÖBB EZREN TÜNTETTEK A RADIKÁLIS JOBBOLDALI FPÖ LEHETSÉGES KORMÁNYKOALÍCIÓS TAGSÁGA ELLEN. KÉTNAPOS TANÁCSKOZÁST TARTANAK DECEMBER KÖZEPÉN PRÁGÁBAN AZ EURÓPAI ORSZÁGOK BEVÁNDORLÁS- ÉS ISZLÁMELLENES PÁRTJAINAK VEZETÕI. MAGYARORSZÁG UTÁN LENGYELORSZÁG ELLEN IS MEGINDÍTJA AZ ÚGYNEVEZETT 7-ES CIKKELY SZERINTI ELJÁRÁST AZ EURÓPAI PARLAMENT. INDUL A SPANYOL KORMÁNY ÁLTAL KIÍRT ELÕREHOZOTT KATALÓNIAI VÁLASZTÁSOKON A TÉRSÉG LEVÁLTOTT SZAKADÁR ELNÖKE, CARLES PUIGDEMONT. TÖRÖKORSZÁGBAN ISMÉT TÖBB MINT SZÁZ KORÁBBI RENDÕR ELLEN ADTAK KI ELFOGATÓPARANCSOT GÜLENIZMUS GYANÚJÁVAL. AZ ANKARAI KORMÁNYZÓ TERRORVESZÉLYRE HIVATKOZVA BETILTOTTA A NÉMET MELEG FILMFESZTIVÁLT. 2 NAPON BELÜL ELHAGYJA SZAÚD-ARÁBIÁT ÉS FRANCIAORSZÁGBA UTAZIK SZAAD HARÍRI LEMONDOTT LIBANONI KORMÁNYFÕ. ÖNGYLIKOS MERÉNYLÕ ROBBANTOTT KABULBAN EGY ÉTTEREMNÉL, LEGKEVESEBB 7-EN MEGHALTAK. ÁTVETTE A HATALMAT SZERDA ÉJJEL A HADSEREG ZIMBABWÉBAN, DE TAGADTÁK, HOGY PUCCSOT KÖVETTEK VOLNA EL ROBERT MUGABE REGNÁLÓ ELNÖK ELLEN. MUGABE ELNÖK EGY FORRÁS SZERINT RAGASZKODIK HATALMÁHOZ ÉS ELUTASÍTJA A KÖZVETÍTÉST. AZ AUSZTRÁL RENDÕRSÉG LEFOGLALT 700 KILOGRAMM KOKAINT EGY JACHT HAJÓTESTÉBEN, 3 EMBERT ÕRIZETBE VETTEK. 90 ÉVES KORÁBAN ELHUNYT EKECS GÉZA, AZAZ CSEKE LÁSZLÓ RÁDIÓS MÛSORVEZETÕ. EGY KISBUSZ ÜTKÖZÖTT AUTÓVAL AZ 1-ES FÕÚTON, MECSÉR ÉS LÉBÉNY KÖZÖTT, A LÉBÉNYI ELÁGAZÁSNÁL, EGY EMBER MEGHALT. LAKÁSTÛZ VOLT A FÕVÁROS IX. KERÜLETÉBEN, A VASKAPU UTCÁBAN, A TÛZOLTÓK 5 LAKÓT MENEKÍTETTEK KI. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT AZ M3-AS AUTÓPÁLYÁN BUDAPEST FELÉ A 128-AS KM-NÉL, MEZÕKÖVESD TÉRSÉGÉBEN. 321 RENDBELI SZEMÉLYES ADATTAL VALÓ VISSZAÉLÉSSEL GYANÚSÍT A RENDÕRSÉG EGY FÉRFIT VAS MEGYÉBEN.