2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Kettősállampolgárság-vita akkor és ma – Lapzárta

Hír TV

2017. december 5., kedd 12:40, frissítve: kedd 12:51

Adás:
2017. december 6., szerda 0.05

Mi változott 2004​.​ december 5. óta, mit hoznak a konyhára a határon túli magyar szavazatok és a kivándorolt magyarok szavazásának nehezítése? A Lapzártában Lakner Zoltán, a 168 Óra főszerkesztő-helyettese és Pető Péter, a 24.hu felelős szerkesztője elemzik a nap legfontosabb híreit.

 

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