Keménymag - ajánló

Komoly biztonsági kérdéseket vetnek föl a migránskártyák, mert alkalmasak a migráció és a terrorizmus finanszírozására is - jelentette ki a Fidesz frakciószóvivője. Halász János szerint egyáltalán nem megnyugtatók az Európai Bizottság eddig adott válaszai, miután Brüsszel elismerte, hogy a Magyarországon elfogott szír terroristavezér is kapott migránskártyát. A nemzetek önfeladásához vezet Brüsszel migrációs politikája - hangsúlyozta Dömötör Csaba, a miniszterelnöki kabinetiroda parlamenti államtitkára a Hír TV Magyarország élőben című műsorában. Magyarország és a kormány nem a bevándorlás szervezése, hanem a családok támogatása mellett kötelezte el magát - mondta Kocsis Máté, a Fidesz frakcióvezetője. A magyar családpolitikai rendszer viszonyítási ponttá, hivatkozási alappá vált - mondta Novák Katalin államtitkár. Hiába az ellenzéki ágálás, megsegíti a családokat a kormányzat - közölte a KDNP. Az MSZP arra szólítja fel a Fideszt, hogy európai uniós képviselői harcoljanak a Magyarországnak járó uniós agrártámogatások megemeléséért. A szocialisták most sem a gazdák, hanem a bevándorláspárti Brüsszel érdekeit képviselik – reagált a Fidesz az MSZP felszólítására. Nem szabad hagyni, hogy az Európai Unió csökkentse az agrártámogatásokat, mert az veszélyt jelent a magyar gazdákra - hangsúlyozta az agrárminiszter. Nagy István közölte: az idei az építkezés éve az agráriumban, a vidékfejlesztési források nagyrészt már a gazdáknál vannak. Meghosszabbította a Vidékfejlesztési program tanyafejlesztési pályázatát az Agrárminisztérium. 11 millió forintos adatvédelmi bírságot rótt ki a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a Demokratikus Koalícióra. A hatósághoz tavaly érkezett közérdekű bejelentés arról, hogy a DK által üzemeltetett honlaphoz köthető, személyes adatokat tartalmazó felhasználói adatbázis nyilvánosan elérhető az interneten. A DK azzal vádolja a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságot, hogy a pártra kiszabott pénzbüntetéssel beavatkozik az európai parlamenti választási kampányba, és megpróbálja ellehetetleníteni a DK választási esélyeit. A Nemzeti Pedagógus Kar szerint ismét a pedagógusbérek rendezésére van szükség, oly módon, hogy azok megőrizhessék az értéküket a jövőben. Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2018-ban az egészségügy teljes megújítását tűzte ki célul. Ennek része volt a kórházi adósságállomány áttekintése is, amit a szaktárca rendelt el. Előterjesztéseket nyújt be az Emberi Erőforrások Minisztériuma a kabinetnek a kórházak finanszírozásának fenntarthatóságáért. A 2020-21-es tanévtől minden diák ingyenesen juthat hozzá a tankönyvekhez a köznevelésben és a szakképzésben - mondta Bódis József, az oktatási államtitkár. A jogalkotó nem kötelezheti az elsőfokú határozatot hozó közigazgatási szervet a másodfokú eljárás lefolytatására, kivéve, ha az adott szerven belül működik erre hatáskörrel rendelkező külön fórum - mondta ki az Alkotmánybíróság. Május 20-ig az egyéni vállalkozóknak is ki kell egészíteniük adóbevallási tervezetüket, hogy abból érvényes bevallás legyen, vagy saját maguknak kell kitölteniük és beküldeniük a 18SZJA nyomtatványt - közölte a Nemzeti Adó- és Vámhivatal. A zuglói parkolási rendszer magas üzemeltetési költségének csökkentését várja el a polgármestertől a zuglói Fidesz-frakció - írja a Magyar Nemzet. Szijjártó Péter bejelentette, hogy az íz- és illatanyagok gyártásában a világ vezető cégei közé tartozó IFF személyenként 4 ezer eurós képzési támogatást kaphat a beruházásához. Budapestre telepíti globális pénzügyi szolgáltató központját az International Flavours & Fragrances közölte Szijjártó Péter. A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 156,02 pontos, 0,37 százalékos emelkedéssel, 42 213,35 ponton zárt, ami új történelmi csúcs. A pápai repülőtér új, négyszáz embert befogadó utasforgalmi termináljának átadási ünnepségén Benkő Tibor honvédelmi miniszter azt mondta, hogy a létesítmény főként a béketeremtést vállaló katonákat szolgálja majd ki. A Magyar Honvédség ezen a nyáron is várja táboraiba a honvédelem és a katonai élet iránt érdeklődő gyerekeket, fiatalokat - közölte a Honvédelmi Minisztérium. A pápa csíksomlyói látogatásáról, valamint a romániai magyarság megmaradása, vallásgyakorlása szempontjából fontos beruházásokról is egyeztetett Orbán Viktor miniszterelnök Jakubinyi György gyulafehérvári érsekkel Budapesten. Magyarország nem támogatja az európai uniós külpolitika terén a minősített többség alkalmazását - jelentette ki az Országgyűlés külügyi bizottságának elnöke Brüsszelben. Németh Zsolt szerint az uniónak hallhatóbb, egyértelműbb, bátrabb külpolitikát kell folytatnia, de úgy, hogy ne sértse a tagállamok önállóságát, és ne idézzen elő újabb megosztottságot a tagországok között. Az ukrán elnökválasztás első fordulójában leadott szavazatok több mint 98 százalékának feldolgozása után eldőlt, hogy Volodimir Zelenszkij humorista mellett Petro Porosenko jutott be a második fordulóba, és Julija Tisomenko, a Haza párt jelöltje kiesett. Törvényerejű határozatban kötelezné a londoni alsóház többpárti képviselőcsoportja a brit kormányfőt arra, hogy kezdeményezze az Európai Uniónál a brit EU-tagság megszűnésének hosszabb ideig tartó halasztását. Theresa May brit miniszterelnök szerint a brit EU-tagság megszűnésének további halasztására van szükség annak érdekében, hogy elkerülhető legyen a megállapodás nélküli kilépés az Európai Unióból. Az Európai Bizottság Brexit-ügyi főtárgyalója szerint egyre valószínűbb, hogy megállapodás nélkül szűnik meg a brit európai uniós tagság. Három elvesztegetett évtized után Görögországnak és Észak-Macedóniának is sürgősen lépéseket kell tennie a kétoldalú kapcsolatok javítása érdekében - jelentette ki Alekszisz Ciprasz görög miniszterelnök. Mintegy ötszáz illegális bevándorlót vettek őrizetbe a hatóságok Mexikó déli részén fekvő Chiapas szövetségi államban, a Guatemalával szomszédos határon. Robbantás történt a szentpétervári, Alekszandr Mozsajszkij nevét viselő katonai akadémián - négy ember megsebesült. Világszerte nőtt a nemzetközi segélyszervezetek alkalmazottai ellen elkövetett támadások száma az elmúlt évek során - közölte több segélyszervezet vezetője az ENSZ Biztonsági Tanácsának nem hivatalos találkozóján. Jóváhagyta az új-zélandi parlament az új fegyvertörvényt, amelyet a jogalkotók reményei szerint a jövő hét végéig hatályba is lehet léptetni. Szabálytalanságokra hivatkozva fellebbezést nyújtott be a Törökországban kormányzó Igazság és Fejlődés Pártja a vasárnapi helyhatósági választás isztambuli eredménye ellen - értesült a Hürriyet című török lap. Házakat és havi járandóságot kap a meggyilkolt szaúdi újságíró, Dzsamál Hasogdzsi négy gyereke - az illetményekről Szalmán szaúd-arábiai király döntött. Halálra ítéltek egy egyiptomi rendőrt két kopt keresztény, egy apa és fia meggyilkolása miatt. Óvodások megmérgezése miatt vettek őrizetbe egy óvónőt Kínában. Emberölés miatt emelt vádat a Baranya Megyei Főügyészség egy pécsi férfi ellen, aki meggyilkolta lakótársát. Halálos baleset történt az M1-esen Tata után. Medveprémet találtak egy autóban a záhonyi határállomáson. A NAV munkatársai lefoglalták a 250 ezer forint értékű medveprémet és természetkárosítás bűntett gyanúja miatt indítottak eljárást a sofőr ellen. Egész napos sebességmérő akciót tart a rendőrség szerdán reggel hat órától azokon a helyszíneken, amelyeket az állampolgárok javasoltak - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság. Felújítás miatt lezárták az M1-es autópálya felé vezető felhajtót az M0-s autóút szigetszentmiklósi csomópontjában. Babos Tímea jó kezdés után három játszmában kikapott és kiesett a monterreyi keménypályás női tenisztorna első fordulójában. Az FTC-Telekom nyerte meg a jégkorong Erste Ligát, miután a finálé ötödik mérkőzésén 5:2-re legyőzte a Csíkszeredát, ezzel 4:1-re megnyerte a párharcot. Férfi kézilabda NB I: Vecsési SE - Telekom Veszprém 27:39 Szoboszlai Dominikot választották március legjobb játékosává a Red Bull Salzburg labdarúgócsapatánál. Megkezdődött a jegyértékesítés a budapesti vívó-világbajnokságra. Női elnököt választottak az Új-zélandi Labdarúgó Szövetség élére.