2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Júdáspénz - Napról napra

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2018. január 19., péntek 18:06, frissítve: péntek 18:21

Adás:
2018. január 20., szombat 17.30
2018. január 21., vasárnap 15.00
2018. január 22., hétfő 02.00
2018. január 22., hétfő 09.05

Stop, Soros!
Újabb sorosozással válaszolt a kormány a titokban befogadott menekültek ügyére. A Jobbik rendkívül parlamenti ülést indítványozott.

Fény az éjszakában
Soron kívül vizsgálja az Orbán Viktor vejének egykori cégéről szóló OLAF-jelentést a Pest Megyei Főügyészség.

Júdáspénz
Beszállt a hódmezővásárhelyi polgármester-választási kampányba a helyi esperes. A plébános az új templomért hálás az Orbán-kormánynak.

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