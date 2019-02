Jakab Péter – Főhős

VARGA MIHÁLY: A MAGYAR GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉT MÁR OTT IS ELISMERIK, AHOL KORÁBBAN KRITIZÁLTAK. ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK EGYIPTOMBA UTAZOTT VASÁRNAP REGGEL AZ EU-ARAB LIGA CSÚCSTALÁLKOZÓJÁRA. HOLLIK ISTVÁN KORMÁNYSZÓVIVÕ: BRÜSSZEL MEGHÁROMSZOROZZA A SOROS-SZERVEZETEK TÁMOGATÁSÁT, DE A MAGYAR HATÁRVÉDELMI KÖLTSÉGEKHEZ NEM JÁRUL HOZZÁ. MÁRKI-ZAY PÉTER HÓDMEZÕVÁSÁRHELYI POLGÁRMESTER HADHÁZY ÁKOSSAL BEJELENTETTE A MINDENKI MAGYARORSZÁGA MOZGALOM LÉTREJÖTTÉT. DOBREV KLÁRA, GYURCSÁNY FERENC FELESÉGE VEZETI A DEMOKRATIKUS KOALÍCIÓ EP-LISTÁJÁT. DEUTSCH TAMÁS: DOBREV KLÁRÁNAK A FOLYAMATBAN LÉVÕ ÜGYEI MIATT SZÜKSÉGE VAN A MENTELMI JOGRA M1. JÁVOR BENEDEK, A PÁRBESZÉD JELENLEGI EURÓPAI PARLAMENTI KÉPVISELÕJE VEZETI A PÁRT EP-LISTÁJÁT. A JOBBIK MEGMARADÁSÁT NEVEZTE AZ EP-VÁLASZTÁS FÕ TÉTJÉNEK A PÁRT RENDKÍVÜLI KONGRESSZUSÁT KÖVETÕ SAJTÓTÁJÉKOZTATÓN SZILÁGYI GYÖRGY SZÓVIVÕ. AZ LMP ÖNÁLLÓ LISTÁVAL INDUL AZ EP-VÁLASZTÁSON - JELENTETTE BE KERESZTES LÁSZLÓ LÓRÁNT TÁRSELNÖK A PÁRT SZOMBATI KONGRESSZUSÁN HOZOTT DÖNTÉST. CSÖKKENTEK A TERVEZHETÕ EGÉSZSÉGÜGYI MÛTÉTEK VÁRÓLISTÁI - JELENTETTE BE KÁSLER MIKLÓS. SZLOVÁK KOLLÉGÁJÁVAL EGYEZTETETT BUDAPESTEN SZIJJÁRTÓ PÉTER. MÁV: GYORSABB LESZ A VEZETÉK NÉLKÜLI INTERNET A VASÚTI KOCSIKBAN. MABISZ: MÁRCIUS 1-JÉN ÉJFÉLIG KELL RENDEZNI A KGFB DÍJAKAT. SZERDÁTÓL 5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. ÁTADTÁK A DÍJAKAT A 91. ALKALOMMAL MEGRENDEZETT OSCAR-GÁLÁN A HOLLYWOODI DOLBY SZÍNHÁZBAN. A ZÖLD KÖNYV CÍMÛ DRÁMA KAPTA A LEGJOBB FILMNEK JÁRÓ DÍJAT. A ROMA CÍMÛ FEKETE-FEHÉR MEXIKÓI FILMÉRT ALFONSO CUARÓN KAPTA A LEGJOBB RENDEZÉSÉRT JÁRÓ DÍJAT. RAMI MALEK KAPTA A LEGJOBB FÉRFI FÕSZEREPLÕ DÍJÁT. OLIVIA COLMAN BRIT SZÍNÉSZNÕ, A KEDVENC CÍMÛ FILM FÕSZEREPLÕJE KAPTA A LEGJOBB NÕI ALAKÍTÁSÉRT JÁRÓ DÍJAT ENSZ-FÕTITKÁR: VILÁGSZERTE EGYRE JOBBAN CSORBULNAK AZ EMBERI JOGOK. AZ EGYIPTOMI ELNÖK A TERRORIZMUS ELLENI KÖZÖS HARC FOKOZÁSÁRA SZÓLÍTOTTA FEL AZ EU-T AZ EU-ARAB LIGA CSÚCSTALÁLKOZÓ MEGNYITÓJÁN VASÁRNAP. AZ EU LEGFELSÕBB TISZTSÉGVISELÕI VIZSGÁLJÁK ANNAK LEHETÕSÉGÉT, HOGY 2021-IG ELHALASSZÁK A BREXITET, ÍRJA A GUARDIAN UNIÓS FORRÁSOKRA HIVATKOZVA. ELLENZÉKI KOALÍCIÓ ALAKULT A MÁJUSI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA LENGYELORSZÁGBAN. VENEZUELÁBAN NÉGYEN MEGHALTAK, TÖBB SZÁZAN PEDIG MEGSEBESÜLTEK AZ ORSZÁG TÖBB HATÁRMENTI VÁROSÁBAN KITÖRT ZAVARGÁSOKBAN. JUAN GUAIDIÓ ELLENZÉKI VEZETÕ FELSZÓLÍTOTTA A HADSEREGET, HOGY ÁLLJON MELLÉ, EDDIG 60 KATONA SZÖKÖTT ÁT KOLUMBIAI TERÜLETRE. BRAZÍLIA BÛNCSELEKMÉNYNEK NEVEZTE, HOGY MADURO VENEZUELAI ELNÖK KORMÁNYA ERÕ ALKALMAZÁSÁVAL ÁLLTA ÚTJÁT A SEGÉLYSZÁLLÍTMÁNYOKNAK. LEZUHANT EGY TEHERSZÁLLÍTÓ REPÜLÕGÉP HÁROM FÕVEL A FEDÉLZETÉN A TEXASI HOUSTON MELLETT KÖZÖLTE AZ AMERIKAI LÉGIKÖZLEKEDÉSI HATÓSÁG. EGY IRAKI HÍRPORTÁL SZERINT NYUGAT-IRAKBA SZÖKHETETT AL-BAGDADI ISZLÁM ÁLLAM-VEZETÕ. MÁR TÖBB MINT 280 DZSIHADISTÁT ADTAK ÁT A SZÍRIAI KURD-ARAB ERÕK IRAKNAK. GÉPELTÉRÍTÉSI KÍSÉRLET MIATT KÉNYSZERLESZÁLLÁST HAJTOTT VÉGRE BANGLADESBEN EGY UTASSZÁLLÍTÓ, A BIZTONSÁGI ERÕK LELÕTTÉK AZ ELKÖVETÕT. IRÁNI MÉDIA: TENGERALATTJÁRÓRÓL KILÕTT ROBOTREPÜLÕGÉPET TESZTELT SIKERESEN IRÁN. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZ: PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 20 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY ÁPRILISBAN EGY TÜNTETÉSEN SÉRTEGETTE, SZIDALMAZTA A RENDÕRÖKET. KATASZTRÓFAVÉDELEM: KETTEN MEGHALTAK SZÉN-MONOXID-MÉRGEZÉSBEN TISZALÖKÖN. GYILKOSSÁG GYANÚJA MIATT VETTEK ÕRIZETBE EGY 64 ÉVES HELYI FÉRFIT KECSKEMÉTEN. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HOLTTESTET TALÁLTAK EGY KIGYULLADT MISKOLCI HÁZBAN.