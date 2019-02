Indul az AŽUR-tavasz – Paletta

TÁMOGATTA MATOLCSY GYÖRGY JEGYBANKELNÖKI JELÖLÉSÉT AZ ORSZÁGGYÛLÉS GAZDASÁGI BIZOTTSÁGA. KILÉPETT A JOBBIKBÓL, ÉS LEMOND VALAMENNYI PÁRTTISZTSÉGÉRÕL HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ. HEGEDÛS LÓRÁNTNÉ DÖNTÉSÉT POLITIKAI NÉZETKÜLÖNBSÉGGEL INDOKOLTA. FÉLREKOMMUNIKÁLT ZSIDÓNAK NEVEZTE JAKAB PÉTERT A JOBBIKOS BENCSIK JÁNOS EGY 2014-ES BLOGBEJEGYZÉSÉBEN MANDINER.HU. HIDVÉGHI BALÁZS: DOBREV KLÁRA SZEMREBBENÉS NÉLKÜL MEGSZAVAZNÁ AZ ÖSSZES BRÜSSZELI BEVÁNDORLÁSPÁRTI JAVASLATOT. TARLÓS ISTVÁN: EGY ÉV ALATT MEGOLDHATÓ A REPTÉR KÖRNYÉKI ZAJTERHELÉS PROBLÉMÁJA, DE EHHEZ JOBB HOZZÁÁLLÁS KELL A BUDAPEST AIRPORTTÓL. KOVÁCS ZOLTÁN: A KORMÁNY TOVÁBBRA IS FENNTARTJA A JOGOT, HOGY TÁJÉKOZTASSA A MAGYAR EMBEREKET BRÜSSZEL TERVEIRÕL. TAKÁCS SZABOLCS: MAGYARORSZÁG ELKÖTELEZETT A NYUGAT-BALKÁN EURÓPAI INTEGRÁCIÓJA MELLETT. MATOLCSY GYÖRGY JEGYBANKELNÖK: GAZDASÁGTÖRTÉNETI FORDULAT A MAGYAR NEMZETI BANK ELMÚLT HAT ÉVE. FELLÉP A KORMÁNY A MULTIK ADÓELKERÜLÉSE ELLEN MAGYAR NEMZET. KAMATDÖNTÕ ÜLÉST TART A MAGYAR NEMZETI BANK MONETÁRIS TANÁCSA. SCHMIDT JENÕ (TÖOSZ): MEGKEZDTÉK A HELYHATÓSÁGOK A 12 EZER FORINTOS TÜZELÕTÁMOGATÁSI UTALVÁNYOK KIOSZTÁSÁT NÉPSZAVA. ORBÁN VIKTOR: A MIGRÁCIÓS FESZÜLTSÉGEK OKAI ERÕSÖDNI FOGNAK. A KÉRDÉS, HOGY ELSZENVEDÕI VAGY IRÁNYÍTÓI AKARUNK-E LENNI A FOLYAMATOKNAK - VETETTE FEL A KORMÁNYFÕ AZ EU ÉS AZ ARAB LIGA ELSÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJÁN. SZIJJÁRTÓ PÉTER: HA AZ ENSZ NEM ADJA FEL ELFOGULT MIGRÁCIÓPÁRTI ÁLLÁSPONTJÁT, AKKOR RENDKÍVÜL KOMOLY VESZÉLYT HOZHAT EURÓPÁRA. DEUTSCH TAMÁS: MI KÉPVISELJÜK A NÉPPÁRT EREDETI ÉRTÉKEIT MAGYARORSZÁG ÉLÕBEN. VARGA MIHÁLY: A MAGYAR GAZDASÁG TELJESÍTMÉNYÉT MÁR OTT IS ELISMERIK, AHOL KORÁBBAN KRITIZÁLTÁK. A PAKSI ATOMERÕMÛ SZAKSZERVEZETEI ELFOGADHATATLANNAK TARTJÁK, HOGY A FEGYVERES BIZTONSÁGI SZOLGÁLAT KISZERVEZÉSE A DOLGOZÓK JÖVEDELMÉNEK CSÖKKENÉSÉVEL JÁR. MABISZ: MÁRCIUS 1-JÉN ÉJFÉLIG KELL RENDEZNI A KGFB-DÍJAKAT. SZERDÁTÓL 5 FORINTTAL EMELKEDIK A BENZIN ÉS 3 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI ÁRA. THERESA MAY: AZ EU-ÁLLAMPOLGÁROK JOGAI MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI BREXIT ESETÉN IS GARANTÁLTAK. THERESA MAY: A PARLAMENT SZAVAZHAT A MEGÁLLAPODÁS NÉLKÜLI KILÉPÉS KIZÁRÁSÁRÓL VAGY A BREXIT HALASZTÁSÁRÓL. VISSZALÉPETT AZ ÁLLAMFÕJELÖLTSÉGTÕL SZLOVÁKIÁBAN ROBERT MISTRÍK, A FELMÉRÉSEK SZERINT LEGESÉLYESEBBNEK TARTOTT JELÖLT. MA SZAVAZHATNAK A TRUMP ÁLTAL AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÁS MIATT ELRENDELT RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT MEGSZÜNTETÉSÉRÕL AZ AMERIKAI KÉPVISELÕHÁZBAN. KIÚJULTAK A HARCOK SZÍRIÁBAN, EGY HÉT ALATT CSAKNEM 21 EZREN MENEKÜLTEK EL ILDÍB TARTOMÁNYBÓL. A BRIT MUNKÁSPÁRT TÁMOGATNA EGY ÚJABB NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉST NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL. HALÁLOS FENYEGETÉSEKET KAPOTT JUAN GUAIDÓ, AZ ORSZÁG ÖNJELÖLT ELNÖKE KÖZÖLTE A LIMAI CSOPORT. NÉGYSZEMKÖZTI MEGBESZÉLÉSSEL KEZDÕDIK DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK ÉS KIM DZSONG UN ÉSZAK-KOREAI VEZETÕ CSÚCSTALÁLKOZÓJA HANOIBAN. DONALD TUSK A BRIT KILÉPÉS ELHALASZTÁSA MELLETT, THERESA MAY VISZONT EZ ELLEN FOGLALT ÁLLÁST. A NÉMET CDU EGYÉRTELMÛ KIÁLLÁST VÁR ORBÁN VIKTORTÓL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT ÉRTÉKEI MELLETT. LEMONDOTT MOHAMED DZSAVÁD ZARÍF IRÁNI KÜLÜGYMINISZTER HÉTFÕN INSTAGRAM-OLDALÁN JELENTETTE BE. HASZAN RÓHÁNI IRÁNI ÁLLAMFÕ NEM FOGADTA EL A KÜLÜGYMINISZTER LEMONDÁSÁT. INDIA FEGYVERESEK TÁBORAI ELLEN HAJTOTT VÉGRE LÉGICSAPÁST PAKISZTÁN TERÜLETÉN KÖZÖLTE AZ INDIAI MEZÕGAZDASÁGI ÁLLAMMINISZTER. ELLENZÉKI KOALÍCIÓ ALAKULT A MÁJUSI EURÓPAI PARLAMENTI VÁLASZTÁSOKRA LENGYELORSZÁGBAN. A SZUDÁNI ELNÖK BETILTOTTA A TÜNTETÉSEKET ÉS AZ ENGEDÉLY NÉLKÜLI NYILVÁNOS GYÜLEKEZÉST. MEGÖLTÉK AZ AL-SHABAAB ISZLAMISTA TERRORSZERVEZET 35 HARCOSÁT EGY AMERIKAI LÉGICSAPÁSBAN SZOMÁLIA KÖZPONTI RÉSZÉN KÖZÖLTE HÉTFÕN AZ AFRICOM. PLUSZPÉNZT KAPNAK A KISNYUGDÍJASOK AZ ELNÖKVÁLASZTÁSSAL EGY IDÕBEN UKRAJNÁBAN - JELENTETTE BE HÉTFÕN PETRO POROSENKO ÁLLAMFÕ. KATASZTRÓFAVÉDELEM: HATVAN HEKTÁRON ÉG A BOZÓTOS ALJNÖVÉNYZET VECSÉS HATÁRÁBAN, A FÜST VESZÉLYEZTETI AZ M0-S FORGALMÁT. KAMION GÁZOLT HALÁLRA EGY KERÉKPÁROST A TÖKÖLI CSÉPI ÚTON. ORFK: CSAKNEM 900 JOGSÉRTÉST ÁLLAPÍTOTT MEG A RENDÕRSÉG A BUSZOK ÉS TEHERAUTÓK EGYHETES ELLENÕRZÉS-SOROZATÁN. ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉJJEL SZIGETSZENTMIKLÓSON, A BALESETBEN A SOFÕR MEGHALT, KETTEN MEGSÉRÜLTEK. HOLTAN TALÁLTAK EGY FIATAL NÕT KAJÁRPÉCEN EGY HÁZBAN HÉTFÕN, A HELYSZÍNELÉS SORÁN KIDERÜLT, HOGY AZ ÁLDOZATOT MEGSZÚRTÁK POLICE.HU. ELFOGTA A RENDÕRSÉG A KAJÁRPÉCI GYILKOSSÁG GYANÚSÍTOTTJÁT, A 29 ÉVES FÉRFI BEISMERTE A BÛNCSELEKMÉNY ELKÖVETÉSÉT. FÕVÁROSI FÕÜGYÉSZ: PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 20 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY ÁPRILISBAN EGY TÜNTETÉSEN SÉRTEGETTE, SZIDALMAZTA A RENDÕRÖKET.