2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Hordó – Felfedező

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 09:48, frissítve: csütörtök 10:01

Adás:
2017. december 9., szombat 12.30
2017. december 10., vasárnap 2.00
2017. december 10., vasárnap 7.30
2017. december 12.,  kedd 2.30

Hordó
Díjnyertes viszkik Tajvanból – az égetett szesz titkai.

Kettő az egyben
Szemétből takaró a katasztrófa sújtotta területekre – környezetvédelem és segítség egyszerre.

Farm
Ajándék esküvőtől temetésig – orchideafarm a szubtrópusokon.

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