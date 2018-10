HonkyCrew electroswing – Paletta plusz

Parov Stelar nyomdokain haladva itt a magyar electroswing. A HonkyCrew formációja egy vintage dobosból és egy electroswing DJ-ből áll. Az együttes kínálatában saját dalok és remixek egyaránt megtalálhatók, a „Back To The Old School”, a csapat első, hivatalos EP-je október elsején jelent meg. Tamási László dobos, dalszerző, valamint Ordiman electroswing DJ lesznek a vendégek.

hirdetés

hirdetés

hirdetés

Elvis visszatér, és újra felcsendülnek a Rock and Roll királyának dalai november 17-én. Az Ed Philips and the Memphis Patrol tagjai új és korábban még nem hallott hangszerelésben adják elő a dalokat, mely koncerttel Elvis legendás visszatérésének 50. évfordulójára emlékeznek a zenészek. Ed Philips énekes a vendégünk.

Adás:

2018. október 14., vasárnap 14.30.