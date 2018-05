Halhatatlanok – Egyenesen

Adás:

2018. május 16. szerda, 19.00.

Halhatatlanok

Orbán Viktor nem elégszik meg azzal, hogy a ciklus végére mind kormányon, mind ellenzékben 16 év áll majd a háta mögött. Ő sportemberként a győzelemre tör, és legkevesebb 2030-ig maradna kormányon. Nem túlzás 3 ciklusra előre tervezni a folyamatokat? Megkérdezzük a közgazdász Róna Pétertől.

Parázs

Meglegyintette a szakadás szele a Jobbikot. A Toroczkaihoz hű jobbikosok csalást emlegetnek. A stúdióban a Jobbik elnöke, Sneider Tamás.

Bécsi keringő

Ez a szemeszter lehet az utolsó, amit a CEU Budapesten tölt. Az intézmény vezetői szerint június végén meg kell mondani a hallgatóknak, hogy hol működik tovább az intézmény. Itt lesz a CEU rektorhelyettese, Enyedi Zsolt.

El lehet menni

Tovább nőtt a Nyugat-Európában élő magyar állampolgárok száma. Az Eurostat adatai szerint tavaly több mint 610 ezer magyar élhetett az EU más tagállamaiban. Hogyan hat ez a magyar gazdaságra? Megkérdezzük a VOSZ főtitkárát, Dávid Ferencet.

Vidéki kiskirályok

Egykori Fidesz-aktivistából lett közellenség Tállai András választókörzetében a borsodi Szentistván volt polgármestere. Itt lesz Pusztai-Csató Adrienn, aki már csak a nyilvánosság erejében bízik.

A siker titka

A Fideszre szavazó értelmiségiek nem feltétlenül örülnek annak, hogy Orbán Viktor újra kétharmados többséggel kormányoz. Egy most közzétett friss felmérésből az is kiderül, hogy nem a migráns-para miatt nyert vidéken a Fidesz. Kálmán Olga erről is beszélget Perjés Zoltánnal és Pető Péterrel.