Hálapénz, orvos és nővérhiány - Elmúlt8év (ismétlés)

A HITELES KERESZTÉNYSÉG SZEBBÉ, BÉKÉSEBBÉ TESZI AZ ÉLETET - MONDTA ERDÕ PÉTER BÍBOROS, PRÍMÁS, ESZTERGOM-BUDAPESTI ÉRSEK SZENTESTE, A BUDAPESTI SZENT ISTVÁN-BAZILIKÁBAN. OKSZ: A TAVALYI EZERMILLIÁRDOSNÁL IS NAGYOBB LEHET A KISKERESKEDELMI FORGALOM DECEMBERBEN, A KSH 5-6 SZÁZALÉK KÖZÖTTI NÖVEKEDÉSI ÜTEMET MÉRT AZ UTÓBBI HÓNAPOKBAN. 2,8 MILLIÁRD FORINTÉRT KÉSZÍTIK ELÕ A KÖZLEKEDÉSI MÚZEUMI ELKÖLTÖZTETÉSÉT, A MAGYAR KÖZLÖNYBEN MEGJELENT RENDELET SZERINT A MUNKÁT KÉT ÉV ALATT KELL ELVÉGEZNI. FELMONDOTT A VASÁRNAPI HÍREK FÕSZERKESZTÕJE; KERTÉSZ ANNA AZÉRT TÁVOZIK, MERT AZ ÚJSÁG ÜNNEPI LAPSZÁMÁBAN A KORMÁNY PROPAGANDAHIRDETÉSEI JELENTEK MEG. BEJGLIT ÉS ALKOHOLMENTES PEZSGÕT KAPTAK A MAGYAR-SZERB HATÁRT ÕRZÕ KATONÁK KARÁCSONYRA; A KISGYERMEKES SZÜLÕK HAZAMEHETTEK AZ ÜNNEPRE. IDÉN IS SOR KÍGYÓZOTT A KARÁCSONYI INGYEN-EBÉDÉRT A FÕVÁROSBAN, A KRISNA-TUDATÚ HÍVÕK KÖZÖSSÉGE NAPONTA 1600 ADAG ÉTELT OSZT SZÉT A RÁSZORULÓK KÖZÖTT. DECEMBER 25-ÉN ÉS 26-ÁN A KÖZÖSSÉGI KÖZLEKEDÉSI JÁRATOK A VASÁRNAPI, ÜNNEPNAPI MENETREND SZERINT KÖZLEKEDNEK A FÕVÁROSBAN. OKSZ: A KÖVETKEZÕ KÉT NAPBAN AZOK A VENDÉGLÁTÓ EGYSÉGEK, SZÁLLÁSHELYEK, BOLTOK ÉS BENZINKUTAK LEHETNEK NYITVA, AMELYEK MUNKASZÜNETI NAPOKON EGYÉBKÉNT IS NYITVA TARTANAK. MÁRIÁHOZ ÉS JÓZSEFHEZ HASONLÍTOTTA A MENEKÜLTEKET KARÁCSONYI ÉJFÉLI SZENTMISÉJÉN FERENC PÁPA, AKI SZERINT A VILÁGNAK NEM SZABAD SZEMET HUNYNIA AZ ELÜLDÖZÖTT EMBEREK MILLIÓINAK SZENVEDÉSE FELETT. IDÉN SZERÉNYEBBEN ZAJLOTT AZ ÉJFÉLI MISE BETLEHEMBEN, SZENTESTE NAPJÁN SZÜNETELT AZ ERÕSZAK, NEM VOLTAK ÖSSZECSAPÁSOK A PALESZTINOK ÉS AZ IZRAELI BIZTONSÁGIAK KÖZÖTT. PIERBATTISTA PIZZABALLA ÉRSEK, A JERUZSÁLEMI LATIN PÁTRIÁRKA APOSTOLI ADMINISZTRÁTORA: MI, KERESZTÉNYEK JÓL FOGJUK ÉREZNI MAGUNKAT MINDEN NEHÉZSÉG ELLENÉRE. BOLDOG KARÁCSONYT! HÁROM ÉVI DZSIHADISTA URALOM UTÁN ELÕSZÖR VOLT MISE AZ IRAKI MOSZUL SZENT PÁL TEMPLOMÁBAN KARÁCSONY ALKALMÁBÓL; AZ ÉPÜLETHEZ JELENTÕS SZÁMÚ BIZTONSÁGI ERÕT VEZÉNYELTEK. AZ EGYIPTOMI BIZTONSÁGI ERÕK FELSZÁMOLTAK KAIRÓ KÖRNYÉKÉN EGY TERRORISTA SEJTET; A RAJTAÜTÉSBEN KILENC FEGYVEREST MEGÖLTEK. FELROBBANTOTTA MAGÁT EGY ÖNGYILKOS MERÉNYLÕ AZ AFGÁN HÍRSZERZÉS EGYIK KABULI ÉPÜLETE KÖZELÉBEN, HETEN MEGHALTAK; A TÁMADÁS ELKÖVETÉSÉT AZ ISZLÁM ÁLLAM VÁLLALTA MAGÁRA. MARCO MINNITI, OLASZ BELÜGYMINISZTER: 2018-BAN EURÓPA TÍZEZER MENEKÜLTET FOGAD BE LÍBIÁBÓL A HUMANITÁRIUS FOLYOSÓKON KERESZTÜL. AZ OSZTRÁK KANCELLÁR SZERINT A KÖTELEZÕ KVÓTA NEM TARTÓS MEGOLDÁS A MENEKÜLTKÉRDÉSRE. SEBASTIAN KURZ: AZ EURÓPAI UNIÓ MEGOSZTOTTSÁGÁNAK MÉLYÜLÉSÉHEZ VEZET, HA RÁKÉNYSZERÍTIK A TAGÁLLAMOKRA A MENEKÜLTEK BEFOGADÁSÁT. KÉTSZÁZ SÍELÕ REKEDT EGY FELVONÓBAN A FRANCIA-ALPOKBAN; A HELIKOPTERES MENTÉS KÉT ÓRÁN ÁT TARTOTT, SENKINEK NEM LETT BAJA. TUNÉZIA NEM ENGEDI LESZÁLLNI AZ EGYESÜLT ARAB EMÍRSÉGEK LÉGI JÁRATAIT AZ ORSZÁGBAN, MIUTÁN ABU-DZABI KORÁBBAN INDOKLÁS NÉLKÜL TILTOTTA MEG A TUNÉZIAI NÕK BEUTAZÁSÁT AZ EMÍRSÉGEK TERÜLETÉRE. GUATEMALA ÁTHELYEZI IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT JERUZSÁLEMBE - JELENTETTE BE JIMMY MORALES, A KÖZÉP-AMERIKAI ORSZÁG ELNÖKE. MEGKEGYELMEZETT A PERUI ELNÖK A BÖRTÖNBÜNTETÉSÉT TÖLTÕ ALBERTO FUJIMORI VOLT ÁLLAMFÕNEK, AZ AMNESZTIÁT HIVATALOSAN A 79 ÉVES FUJIMORI GYÓGYÍTHATATLAN BETEGSÉGÉVEL INDOKOLTÁK. 77 KATONA SÉRÜLT MEG EGY VILLÁMCSAPÁSTÓL GYAKORLATOZÁS KÖZBEN KOLUMBIÁBAN; TÖBBEN ÉGÉSI SÉRÜLÉSEKET SZENVEDTEK, 62 KATONÁT KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTAK. KARÁCSONYI MISÉRE TARTÓ ZARÁNDOKOK BUSZA ÜTKÖZÖTT EGY KISTEHERAUTÓVAL A FÜLÖP-SZIGETEKEN, HÚSZAN MEGHALTAK, HARMINCAN MEGSÉRÜLTEK A BALESETBEN. MEGNYÍLT A VILÁG LEGHOSSZABB ÜVEGHÍDJA KÍNÁBAN, A MAJDNEM FÉL KILOMÉTER HOSSZÚ SZERKEZET ALJÁN KÉTSZÁZ MÉTERES MÉLYSÉG LÁTVÁNYA TÁRUL A TURISTÁK ELÉ. KARÁCSONYKOR IS ÉJJEL-NAPPAL HÍVHATÓ A 116-123-AS SZÁMON A TELEFONOS LELKISEGÉLY-SZOLGÁLAT, A HÍVÁS VEZETÉKES TELEFONRÓL ÉS MOBILRÓL IS INGYENES. AZ ADVENTI IDÕSZAK KEZDETE ÓTA TIZENNÉGY, AZ UTÓBBI MÁSFÉL NAPBAN NÉGY ESETBEN OKOZOTT TÜZET AZ ADVENTI KOSZORÚ MAGYARORSZÁGON. MEGSZÛNT A GÁZSZIVÁRGÁS SZOLNOK-SZANDASZÕLÕSÖN, A 42 LAKÓ VISSZATÉRHET OTTHONÁBA; AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÓ HAMAROSAN AZ ÁRAMOT IS VISSZAKÖTI AZ ÉRINTETT UTCÁBAN. MEGÖLTE FÉRJÉT EGY NÕ BIHARKERESZTESEN, VESZEKEDÉS KÖZBEN EGY KÉSSEL MEGSZÚRTA A FÉRFIT, AKI AZONNAL MEGHALT. GORILLAKÖLYÖK SZÜLETETT A BUDAPESTI ÁLLATKERTBEN; A NAGYKÖZÖNSÉG VÁRHATÓAN A KÉT ÜNNEP KÖZÖTT MÁR LÁTHATJA A KIS EMBERSZABÁSÚT, A NÉVADÁS AZ ÚJ ESZTENDÕRE MARAD.