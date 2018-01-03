2018. január 3.,
szerda, Genovéva, Benjámin napja

Haditerv – Newsroom

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2018. január 3., szerda 14:01, frissítve: szerda 14:08

Adás:
2018. január 3., szerda 18.00

Haditerv
Tiltakozik az iskolákba tervezett honvédelmi intézkedési terv ellen a Tanítanék. Sulyok Blankát, a mozgalom képviselőjét kérdezzük.

Árnyékkormány
Bal- és jobboldali értelmiségiek közös fórumot hoztak létre Karácsony Gergely, az MSZP miniszterelnök-jelöltje megsegítésére. Mit tehet egy árnyékkormány? A stúdióban elemezzük a helyzetet.

Két jó barát
Budapestre vezetett a frissen kinevezett lengyel miniszterelnök első útja. Milyenek most a magyar–lengyel kapcsolatok? Gordon Istvánt, a Varsói Magyar Kulturális Intézet volt igazgatóját kérdezzük.

Műsorvezető: Szöllősi Györgyi.

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