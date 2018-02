TRÜKKÖS MÓDSZERREL JÁTSZOTTA ÁT AZ ÁLLAMI VAGYONKEZELÕ A FELSÕPETÉNYI ALMÁSY-KASTÉLYT EGY NER-LOVAGNAK - CÉLPONT. ORBÁN KÉTHARMADA MÚLHAT A VEJE ÜGYÉN - ÍRJA A DER STANDARD CÍMÛ OSZTRÁK LAP. LÁZÁR JÁNOS VÁROSÁBAN, HÓDMEZÕVÁSÁRHELYEN KERÜLT A LEGTÖBBE TIBORCZ CÉGÉNEK UNIÓS KÖZVILÁGÍTÁSI BERUHÁZÁSA - MAGYAR NEMZET. BILINCSET ÉS LÁNCOT KÜLDÖTT A LEGFÕBB ÜGYÉSZNEK SZIGETVÁRI VIKTOR AZ ELIOS-ÜGY MIATT. 750 EZER FORINTÉRT SZABADULT MEG A GHAITH PHARAONNAL KÖZÖS CÉGÉNEK TULAJDONRÉSZÉTÕL A MAGYAR ÁLLAM. 139 MILLIÓS UNIÓS TÁMOGATÁST NYERT ORBÁN VIKTOR EGYIK TESTVÉRE, IFJABB ORBÁN GYÕZÕ - DIREKT36. MÉSZÁROS LÕRINC TÕZSDEI TÁRSASÁGÁNAK TULAJDONÁBA KERÜLT AZ ANDRÁSSY ÚTI DÁVID HÁZ. TÖBB SZÁZMILLIÓ FORINTÉRT SZÁLLÍTHATJA A MÁV VASÚTI PÉNZTÁRAINAK BEVÉTELEIT GARANCSI ISTVÁN EGYIK CÉGE - HVG.HU. JÖVÕ HÉTEN TÁRGYAL A KORMÁNY A SOROS-ELLENES TÖRVÉNYCSOMAGJÁRÓL. TOVÁBB TERHELHETI PAKS MÁR AMÚGY IS TÚLTERHELT ÚTHÁLÓZATÁT AZ ATOMERÕMÛ BÕVÍTÉSE - TEOL.HU. CSATLAKOZOTT KARÁCSONY GERGELY TANÁCSADÓ TESTÜLETÉHEZ BOJÁR GÁBOR MILLIÁRDOS ÜZLETEMBER - MAGYAR NEMZET. HAT IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST IS TARTANAK ÁPRILIS 8-ÁN. MEGHALADTA A 342 EZRET A NÉVJEGYZÉKBE FELVETT HATÁRON TÚLIAK SZÁMA. KÉT ÓRÁS MUNKABESZÜNTETÉST TERVEZNEK A BOSCH DOLGOZÓI A CÉG MISKOLCI ÜZEMÉBEN. FOLYAMATOSAN EGYEZTET A FÕVÁROS A MOZGÁSKORLÁTOZOTTAK EGYESÜLETEINEK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉVEL A 3-AS METRÓ AKADÁLYMENTESÍTÉSÉRÕL. PHENJANBA SZÓLÓ MEGHÍVÓT ADOTT ÁT A DÉL-KOREAI ELNÖKNEK KIM DZSONGUN HÚGA, AKI ELFOGADTA AZT. KORMÁNYKÖZELI OROSZ OLIGARCHÁVAL EGYEZTETETT TRUMP KAMPÁNYSTÁBJÁNAK VEZETÕJE AZ AMERIKAI ELNÖKVÁLASZTÁS ELÕTT. MEXIKÓBAN ELLOPTAK EGY SUGÁRZÓ IZOTÓPOT TARTALMAZÓ TARTÁLYT, HÉT ÁLLAMRA FIGYELMEZTETÉST ADTAK KI. A DEMOKRATÁK IS KÉSZÍTETTEK EGY FELJEGYZÉST AZ FBI-RÓL, DE TRUMP ENNEK NYILVÁNOSSÁGRA HOZATALÁT NEM HAGYTA JÓVÁ. TIZENKÉT LÉGICSAPÁST HAJTOTT VÉGRE IZRAEL SZÍRIÁBAN, MIUTÁN HAJNALBAN EGY IRÁNI DRÓN HATOLT BE AZ ORSZÁG TERÜLETÉRE. ELÕZETES LETARTÓZTATÁSBA HELYEZTÉK AZ ÚJRA ELFOGOTT VOLT UKRÁN PARLAMENTI KÉPVISELÕT. ISMÉT VITÁT KEZDETT EGY JAVASLATRÓL AZ ENSZ BT, AMELY HARMINC NAPOS TÛZSZÜNETET RENDELNE EL SZÍRIÁBAN. TÖRÖKORSZÁGBAN ELFOGTÁK AZ ISZLÁM ÁLLAM 31 FELTÉTELEZETT TAGJÁT. VIZSGÁLATOT INDÍTOTT A NEMZETKÖZI BÜNTETÕBÍRÓSÁG A FÜLÖP-SZIGETEKI ELNÖK ELLEN. KORÁBBI BEJELENTÉSÉVEL ELLENTÉTBEN MÉGSEM TART IGÉNYT A KÜLÜGYMINISZTÉRIUM VEZETÉSÉRE MARTIN SCHULZ. SCHULZOT ANDREA NAHLES FRAKCIÓVEZETÕ VÁLTHATJA A NÉMET SZOCIÁLDEMOKRATA PÁRT ÉLÉN. SZÁZ PALESZTIN MEGSEBESÜLT EGY IZRAELI KATONÁKKAL VALÓ ÖSSZECSAPÁSBAN CISZJORDÁNIÁBAN ÉS A GÁZAI ÖVEZETBEN. ÕRIZETBE VETTÉK KÉT ÚJSÁGÍRÓT MIANMARBAN, MERT NYILVÁNOSSÁGRA HOZTAK ROHINGYÁK KIVÉGZÉSÉRÕL KÉSZÜLT KÉPEKET. ELFOGTA A RENDÕRSÉG AZT A KÉT RAKODÓMUNKÁST, AKIK LOPTAK BABOS TÍMEA TENISZEZÕ CSOMAGJÁBÓL A LISZT FERENC REPTÉREN. A FELTÉTELEZETT ELKÖVETÕKNÉL TARTOTT HÁZKUTATÁS SORÁN MEGTALÁLTÁK A TENISZCSILLAG ELTULAJDONÍTOTT TÁRGYAIT. ELTÛNT EGY 70 ÉVES NÕ TEGNAP A FÕVÁROS VII. KERÜLETÉBEN, MIUTÁN EGY SZÍNHÁZBÓL ISMERETLEN HELYRE TÁVOZOTT, A RENDÕRSÉG KERESI. NÉBIH: MAGYARORSZÁGRÓL SZÁRMAZÓ, ÉLESZTÕVEL SZENNYEZETT GYEREKPEZSGÕT HÍVOTT VISSZA AZ OSZTRÁK METRO. TOVÁBB NÕTT A BELVÍZZEL ELÖNTÖTT TERÜLETEK NAGYSÁGA A TISZÁNTÚLON. ELFOGTÁK MOSONMAGYARÓVÁRON AZT A POSTÁST, AKI KEDDEN TÛNT EL A KÉZBESÍTENDÕ KÜLDEMÉNYEKKEL ÉS KÉSZPÉNZZEL NYÍRCSAHOLYBÓL.