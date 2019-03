KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. A BUDAPESTI REPÜLÕTÉREN ELFOGOTT SZÍR TERRORISTA AZT ÁLLÍTOTTA AZ ELFOGÁSAKOR, HOGY GÖRÖG TITKOS ÜGYNÖK MAGYAR NEMZET. NYILVÁNOSSÁGRA HOZTA A SZEVIÉP VOLT VEZÉRIGAZGATÓJA, BARANYI SÁNDOR, HOGY A CÉG MELYIK HÁZAT ÚJÍTOTTA FEL UJHELYI ISTVÁNNAK. CSÕDÖT MONDOTT AZ ELLENZÉKI ÖSSZEFOGÁS ÚJPESTEN, MIUTÁN VÁRATLANUL VISSZALÉPETT SZALMA BOTOND POLGÁRMESTERJELÖLTJÜK ORIGO.HU. ELADJA A BÁLNA BUDAPEST KERESKEDELMI ÉS KULTURÁLIS KÖZPONTOT AZ ÁLLAMNAK A FÕVÁROSI ÖNKORMÁNYZAT 11,2 MRD FT-ÉRT. ORBÁN VIKTOR HIVATALOS LÁTOGATÁSRA A ZÖLD-FOKI KÖZTÁRSASÁG FÕVÁROSÁBA UTAZOTT SZERDÁN SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTERREL. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. DOBREV KLÁRA DK-S EP-LISTAVEZETÕ: AZ EURÓPAI UNIÓ VESSEN KI ADÓT A MULTINACIONÁLIS CÉGEKRE! FIDESZ: GYURCSÁNYNÉ MÁR MEGINT BRÜSSZELNEK KAMPÁNYOL. ÁDER JÁNOS BOSTONBA UTAZOTT A MASSACHUSETTSI MÛSZAKI EGYETEMRE, AHOL A KLÍMAVÁLTOZÁST VIZSGÁLÓ KUTATÓKKAL FOLYTAT MEGBESZÉLÉST. A KÖZTÁRSASÁGI ELNÖK MA FELSZÓLAL AZ ENSZ-KÖZGYÛLÉS ÉGHAJLATVÁLTOZÁSSAL FOGLALKOZÓ VITÁJÁN NEW YORKBAN. A TÖBBSÉGBEN LÉVÕ ELLENZÉK ALKOTTA MEG ÉS FOGADTA EL A SZOMBATHELY KÖLTSÉGVETÉSÉT A KÖZGYÛLÉS SZERDAI RENDKÍVÜLI ÜLÉSÉN, A FIDESZ TARTÓZKODOTT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. SOLTÉSZ MIKLÓS ÁLLAMTITKÁR: KÖZEL 67 MILLIÁRD FORINTOT FORDÍTANAK KATOLIKUS ÓVODÁK ÉS BÖLCSÕDÉK ÉPÍTÉSÉRE. EGY ÉVVEL A RAJT ELÕTT, JÚNIUS 12-ÉN KEZDÕDIK A 2020-AS LABDARÚGÓ EURÓPA-BAJNOKSÁG JEGYIGÉNYLÉSI FOLYAMATA. A MOL BRUTTÓ 6 FORINTTAL EMELI A 95-ÖS BENZIN, ÉS 2 FORINTTAL A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT PÉNTEKEN. ÕRIZETBE VETTEK BÉCSBEN EGY 42 ÉVES IRAKI FÉRFIT, AKIT TERRORTÁMADÁSOKKAL VÁDOLNAK. MAFNRED WEBER NÉPPÁRTI FRAKCIÓVEZETÕ: VEGYE NAPIRENDRE AZ EURÓPAI TANÁCS A MAGYAR ÉS A LENGYEL HETES CIKKES ELJÁRÁSOK ÜGYÉT! A TERRORIZMUS VÁDJÁVAL ELÍTÉLT SZÉKELYEK ÁPRILIS ELEJI SZABADON BOCSÁTÁSÁBAN BÍZIK KISEBBSÉGI JOGVÉDÕ INTÉZET. DÁNIA TÁMOGATJA SVÉDORSZÁG JAVASLATÁT, HOGY A DZSIHADISTÁK ELÍTÉLÉSÉRE NEMZETKÖZI KÜLÖNBÍRÓSÁGOT HOZZANAK LÉTRE. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. THERESA MAY BRIT KORMÁNYFÕ KÉSZ LEMONDANI A TÁRGYALÁSOK KÖVETKEZÕ SZAKASZA ELÕTT. JÖVÕRE IS FOLYTATÓDIK AZ UNIÓS ISKOLAGYÜMÖLCS-, ISKOLAZÖLDSÉG- ÉS ISKOLATEJPROGRAM KÖZÖLTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. AZ EURÓPAI PARLAMENT JÓVÁHAGYTA A MÛANYAGHULLADÉK MENNYISÉGÉNEK VISSZASZORÍTÁSÁT CÉLZÓ SZABÁLYOKAT. MEGHOSSZABBÍTJA AZ EU A FÖLDKÖZI-TENGERI SOPHIA MISSZIÓT, EGYÚTTAL FELFÜGGESZTI AZ UTÓBBI ÉVEKBEN MENEDÉKKÉRÕK TÍZEZREIT KIMENTÕ HAJÓK JÁRÕRÖZÉSÉT. A SZOKATLANUL MELEG TAVASZI IDÕJÁRÁS MIATT ERDÕTÜZEK PUSZTÍTANAK PORTUGÁLIÁBAN ÉS SPANYOLORSZÁGBAN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. LEZUHANT EGY KAZAH KATONAI HELIKOPTER SZERDÁN A DÉLI FEKVÉSÛ KIZILORD MEGYÉBEN, A FEDÉLZETEN LÉVÕ TIZENHÁROM EMBER ÉLETÉT VESZTETTE. ÚJABB RAKÉTATÁMADÁS ÉRTE IZRAELT A GÁZAI ÖVEZETBÕL SZERDÁN, A VASKUPOLA VÉDELMI RENDSZER KIVÉDTE A TÁMADÁST. LÉGICSAPÁS ÉRT EGY KÓRHÁZ BEJÁRATÁNÁL LEVÕ BENZINKUTAT JEMENBEN, HÉT EMBER MEGHALT, KÖZTÜK NÉGY GYEREK. BETILTJA A FEHÉR NACIONALIZMUST NÉPSZERÛSÍTÕ ÉS TÁMOGATÓ TARTALMAKAT A FACEBOOK - JELENTETTE BE AZ INTERNETES ÓRIÁSCÉG. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK ÖT ÉVEN BELÜL ISMÉT ÛRHAJÓSOKAT - KÖZTÜK EGY NÕT - KÜLDENE A HOLDRA - JELENTETTE BE MIKE PENCE AMERIKAI ALELNÖK KEDDEN. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK. EGYMILLIÁRD DOLLÁRT FORDÍT A PENTAGON KERÍTÉSÉPÍTÉSRE A MEXIKÓI HATÁRON - KÖZÖLTE PATRICK SHANAHAN ÜGYVEZETÕ VÉDELMI MINISZTER. ÁRAMSZÜNET SÚJTOTTA SZÉLES KÖRBEN VENEZUELÁT SZERDÁN, HOLOTT ELÕZÕ NAP MÁR FOLYAMATBAN VOLT AZ ÁRAMSZOLGÁLTATÁS VISSZAÁLLÍTÁSA. DONALD TRUMP AMERIKAI ELNÖK FELSZÓLÍTOTTA OROSZORSZÁGOT, HOGY VONJA KI CSAPATAIT VENEZUELÁBÓL. GÁZPISZTOLLYAL LÖVÖLDÖZTEK SZERDA ESTE A FÕVÁROSI TERÉZ KÖRÚT ÉS ARADI UTCA SARKÁN, A GYANÚSÍTOTTAKAT SAJTÓINFORMÁCIÓK SZERINT ELFOGTÁK. LETARTÓZTATTÁK AZ ÉLETTÁRSÁT LESZÚRÓ, MAJD FELDARABOLÓ JÁSZLADÁNYI NÕT. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLTÉK AZT A FÉRFIT, AKI 2017-BEN RÁGYÚJTOTTA A HÁZAT EGY FÉRFIRA ÉS 3 GYEREKÉRE MEZÕCSÁTON. BKK: EGYIRÁNYÚSÍTJÁK A PASARÉTI UTAT A SZILÁGYI ERZSÉBET FASORTÓL A GÁBOR ÁRON UTCÁIG - A PASARÉTI TÉR FELÉ - FELÚJÍTÁS MIATT. KEDVES NÉZÕINK! A MEGSZÛNÕ ECHO TV FÕBB MÛSORAI 2019. ÁPRILIS 1-JÉTÕL A HÍR TV-N LESZNEK LÁTHATÓK.