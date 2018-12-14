2018. december 14.,
péntek, Szilárda napja

Globál: Brexit vagy mégsem?

Hír TV

2018. december 14., péntek 09:30, frissítve: péntek 09:35

Túlélte a párton belüli bizalmi szavazást Theresa May, de ezzel csak egy problémája oldódott meg a sokból. A brit kormányfő az általa kialkudott Brexit-egyezséget otthon nem tudta eladni, ezért Brüsszelhez fordul segítségért. De vajon marad-e még esély egy rendezett kilépésre? Esetleg új Brexit-népszavazás jöhet? Vendégek: Gálik Zoltánnal és Szabó Barnabás, akikkel többek között ezekre a kérdésekre kerestük a választ.

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