Globál: Brexit vagy mégsem?

2018. DECEMBER 14., PÉNTEK
A TÚLÓRATÖRVÉNY ELLEN DEMONSTRÁLTAK TEGNAP IS, A TÜNTETÕK A KOSSUTH TÉRRÕL ELINDULTAK A MARGIT-HÍDRA, MAJD A LÁNCHÍDRA, VÉGÜL VISSZAMENTEK A PARLAMENTHEZ.
A DEMONSTRÁLÓK ESTE MÁR KÖDGYERTYÁT DOBTAK A RENDÕRÖKRE, AKIK KÖNNYGÁZZAL VÁLASZOLTAK.
SZERDÁN, A MUNKA TÖRVÉNYKÖNYVÉNEK MÓDOSÍTÁSA ELLEN TÜNTETÕK KÖZÜL 34 EMBERT ELÕÁLLÍTOTTAK, VALAMINT A ZAVARGÁSOKBAN ÖT RENDÕR MEGSÉRÜLT.
MSZP-ELNÖK: MI SZERVEZTÜK A SZERDAI PARLAMENTI AKCIÓT.
KÖZGAZDÁSZ: A MUNKAVÁLLALÓK TÖBBSÉGE NEM FOGJA ÉRZÉKELNI AZT A JOGSZABÁLY-MÓDOSÍTÁST, AMI LEHETÕVÉ TESZI A TÖBBLET ÖNKÉNTES TÚLMUNKÁT.
FIDESZ: AZOK A SZOCIALISTÁK CSINÁLJÁK A BALHÉT, AKIK EGYMILLIÓ EMBERT TETTEK MUNKANÉLKÜLIVÉ.
BETÖRTÉK A SZEGEDI FIDESZ-IRODA AJTAJÁT, A TÁMADÁST EGY FÉLTÉGLÁVAL KÖVETTÉK EL ISMERETLENEK.
KÖVÉR LÁSZLÓ: ANARCHIÁBA HAJLÓ, ESZETLEN RENDBONTÁS TÖRTÉNT SZERDÁN AZ ORSZÁGGYÛLÉSBEN ÉS A PARLAMENT ELÕTTI TÉREN INFORÁDIÓ.
BELÜGYMINISZTER: A DEMOKRÁCIÁT RENDBONTÓK ZAVARTÁK MEG, AZOK, AKIK ARCUKAT ELFEDVE ÖSSZETÉVESZTETTÉK A DEMOKRÁCIÁT A TÖRVÉNYTELENSÉGGEL.
BENKÕ TIBOR: PÉLDA NÉLKÜLI FEJLESZTÉSRE ÉS ÁTALAKÍTÁSRA KERÜL SOR A HONVÉDSÉGNÉL.
TÖBB TÍZ MILLIÓ FORINTOT FORDÍTOTT A NAV FEGYVEREK ÉS KÉNYSZERÍTÕESZKÖZÖK BESZERZÉSÉRE MAGYAR IDÕK.
TIZENNÉGYMILLIÁRDOS FEJLESZTÉS KEZDÕDIK A SALGÓTARJÁNI SZENT LÁZÁR MEGYEI KÓRHÁZBAN.
EMMI: A FÉRÕHELYEK TÖBB MINT 20 SZÁZALÉKA RENDELKEZÉSRE ÁLL A HAJLÉKTALANSZÁLLÓKON, ORSZÁGOSAN 83%-OS A KIHASZNÁLTSÁG.
2,7 SZÁZALÉKKAL EMELKEDNEK JÖVÕRE A NYUGDÍJAK, JELENTÕSEN NÕ AZ ÁPOLÓNÕK BÉRE, A KÖZPONTI KÖZIGAZGATÁSBAN 30%-OS FIZETÉSEMELÉS LESZ.
TEGNAP ESTE AGYONLÕTTÉK A 29 ÉVES CHÉRIF CHEKATTOT, AKI KEDDEN A STRASBOURGI KARÁCSONYI VÁSÁR KÖZELÉBEN LÖVÖLDÖZÖTT.
A FRANCIA RENDÕRSÉG A RAID ELITEGYSÉG TAGJAIVAL EGYÜTT HAJTOTTA VÉGRE AZ AKCIÓT, A STRASBOURGI BELVÁROSTÓL DÉLRE FEKVÕ VÁROSRÉSZBEN.
A STRASBOURGI TÁMADÁSNAK 3 HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS 13 SEBESÜLTJE VAN, KÖZÜLÜK ÖT EMBER ÁLLAPOTA SÚLYOS, EGYIKÜKÉ VÁLSÁGOS.
ANTONIO TAJANI: AZ UNIÓS PARLAMENT KÉSZEN ÁLL EGY KÖTELEZÕ KVÓTAMECHANIZMUS ELFOGADÁSÁRA, AMELY MEGHATÁROZNÁ A MIGRÁNSOK TAGORSZÁGOK KÖZÖTTI SZÉTOSZTÁSÁT.
NEM TÁRGYALHATÓ ÚJRA A BREXIT-MEGÁLLAPODÁS - SZÖGEZTÉK LE A BENNMARADÓ UNIÓS TAGÁLLAMOK VEZETÕI.
ANGELA MERKEL: FEL KELL KÉSZÜLNI A BRIT KIVÁLÁSI MEGÁLLAPODÁS ELMARADÁSÁRA IS.
JEAN-CLAUDE JUNCKER: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG FOKOZZA A FELKÉSZÜLÉST AZ ESETLEGES "KEMÉNY BREXITRE".
AZ EU ÚJABB FÉL ÉVVEL MEGHOSSZABBÍTOTTA AZ OROSZORSZÁGGAL SZEMBEN BEVEZETETT GAZDASÁGI SZANKCIÓKAT.
DONALD TRUMP TWITTER-BEJEGYZÉSÉBEN AZT ÁLLÍTJA, NEM ADOTT UTASÍTÁST VOLT ÜGYVÉDJÉNEK, MICHAEL COHENNAK TÖRVÉNYSZEGÉSRE.
BÛNÜGYI NYOMOZÁS FOLYIK TRUMP BEIKTATÁSI ÜNNEPSÉGÉNEK KÖLTSÉGEI ÜGYÉBEN - THE WALL STREET JOURNAL.
AZ AMERIKAI SZENÁTUS KÉTPÁRTI HATÁROZATOT FOGADOTT EL A JEMENI HÁBORÚ AMERIKAI TÁMOGATÁSÁNAK VISSZAVONÁSÁRÓL.
PÁLYAELLENÕRZÕ MOZDONYNAK, MAJD EGY FELÜLJÁRÓ PILLÉRÉNEK ÜTKÖZÖTT EGY VONAT ANKARÁBAN, 9 EMBER MEGHALT, 47 MEGSÉRÜLT.
FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT KÉT AUTÓ AZ 1-ES FÕÚTON BICSKÉNÉL, MINDKÉT JÁRMÛ SOFÕRJE MEGHALT.
LETÉRT AZ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY AUTÓ A 63-AS FÕÚTON CECE BELTERÜLETÉN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE.
AFRIKAI SERTÉSPESTISSEL FERTÕZÖTT, KILÕTT ÉS ELHULLOTT VADDISZNÓKAT TALÁLTAK A NÉBIH SZAKEMBEREI TISZAVASVÁRI KÜLTERÜLETÉN.
ÖT TÖRÖK ÁLLAMPOLGÁRT TALÁLTAK EGY ROMÁN KISTEHERAUTÓBAN A MAGYAR ÉS A ROMÁN HATÁRRENDÉSZEK BATTONYÁNÁL.
BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENTI A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A 95-ÖS BENZIN ÁRA NEM VÁLTOZIK.
A BÓDULT, ITTAS VEZETÕK KISZÛRÉSÉRE TARTANAK AKCIÓT A RENDÕRÖK A HÉTEN.