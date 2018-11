2018. NOVEMBER 8., CSÜTÖRTÖK EGY HANGFELVÉTEL SZERINT CSAK OKLEVELET AD A CEU AMERIKAI KÉPZÉSE, ÍGY AZ INTÉZMÉNY TOVÁBBRA SEM FELEL MEG A FELSÕOKTATÁSI TÖRVÉNYNEK MAGYAR IDÕK. A CEU VISSZAUTASÍTJA A MAGYAR IDÕK ÁLLÍTÁSAIT, AZ EGYETEM SZERINT MÁR TÖBB MINT EGY ÉVE MEGFELELNEK A TÖRVÉNYEKNEK. AZ NVB NEM HITELESÍTETTE A FELSÕOKTATÁSI DÍJAKRÓL ILLETVE AZ ÁLLAMI VEZETÕK KIEMELT EGÉSZSÉGÜGYI ELLÁTÁSÁRÓL SZÓLÓ MSZP-PÁRBESZÉD NÉPSZAVAZÁSI KEZDEMÉNYEZÉSEKET. NEMZETBIZTONSÁGI BIZOTTSÁG: ÚJABB MIGRÁNSHULLÁM VÁRHATÓ. SZIJJÁRTÓ: AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJA EURÓPA ELÁRULÁSA M1. DEUTSCH TAMÁS: KERESZTÉNYDEMOKRATA IRÁNYBA MOZDUL EL AZ EURÓPAI NÉPPÁRT MAGYAR IDÕK. KOVÁCS ZOLTÁN: MI VAGYUNK AZ EURÓPAI NÉPPÁRT, HISZEN MI TOVÁBBRA IS HELMUT KOHL KORÁBBI NÉMET KANCELLÁR ÖRÖKSÉGÉT KÉPVISELJÜK MAGYAR HÍRLAP. INGATLANFEJLESZTÕK: JÓ A KORMÁNY LAKÁSÁFA JAVASLATA, DE HOSSZABB HATÁRIDÕ KELLENE. A KORÁBBI GYERMEKVÁLLALÁST SEGÍTENÉ A FIATALOK KAMATMENTES ÉLETKEZDÉSI KÖLCSÖNE RÉTVÁRI BENCE EMMI-ÁLLAMTITKÁR. A HAMISÍTÓK SLÁGERTERMÉKE AZ AUTÓALKATRÉSZ VILÁGGAZDASÁG. A MAGYAR ÉRDEMREND KÖZÉPKERESZTJÉVEL TÜNTETTE KI PETER KÖSSLERT, AZ AUDI TERMELÉSÉRT FELELÕS IGAZGATÓSÁGI TAGJÁT, SZIJJÁRTÓ PÉTER. A NEMZETI ALAPTANTERV RÉSZÉVÉ TENNÉ A PÉNZÜGYI JÁRTASSÁG OKTATÁSÁT VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER. VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER A MUNKAADÓK ÉS GYÁRIPAROSOK ORSZÁGOS SZÖVETSÉGÉNEK ELNÖKSÉGÉVEL TÁRGYALT A BÉREKRÕL. A CUKORRÉPA KIVÉTELÉVEL BEFEJEZÕDÖTT AZ ÕSZI SZÁNTÓFÖLDI NÖVÉNYEK BETAKARÍTÁSA KÖZÖLTE AZ AGRÁRMINISZTÉRIUM. EURÓPA A NEMZETEK EURÓPÁJA LESZ, VAGY NEM LESZ MONDTA ORBÁN VIKTOR MINISZTERELNÖK AZ EURÓPAI NÉPPÁRT KONGRESSZUSÁN. MANFRED WEBERT JELÖLI AZ EURÓPAI NÉPPÁRT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG ELNÖKI POSZTJÁRA. JAVÍTOTTA AZ IDEI ÉS JÖVÕ ÉVI MAGYAR GDP-NÖVEKEDÉSI ELÕREJELZÉSÉT AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. SZLOVÉN KÜLÜGYMINISZTER: SZLOVÉNIA FELÜLVIZSGÁLJA AZ ENSZ GLOBÁLIS MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT, MIUTÁN AUSZTRIA IS KILÉPETT AZ ELFOGADÁSI FOLYAMATBÓL. HOSSZAS VITA UTÁN ELVETETTE A NÉMET PARLAMENT AZ ENSZ MIGRÁCIÓS CSOMAGJÁT BÍRÁLÓ ELLENZÉKI JAVASLATOT. UNIÓS BIZTOS: AZ EURÓPAI UNIÓ GAZDASÁGI NÖVEKEDÉSÉNEK ÜTEME A NAGYFOKÚ BIZONYTALANSÁG KÖZEPETTE IS TARTÓS, DE KEVÉSBÉ DINAMIKUS MARAD. KENÕPÉNZ ELFOGADÁSÁVAL GYANÚSÍTJA A ROMÁN KORRUPCIÓELLENES ÜGYÉSZSÉG CALIN POPESCU TARICEANU SZENÁTUSI ELNÖKÖT. AZ OLASZ RENDÕRSÉG 270 KILOGRAMM IRÁNBÓL ÉRKEZETT HEROINT FOGLALT LE A GENOVAI KIKÖTÕBEN. VOLT KATONA A 13 HALÁLOS ÁLDOZATTAL JÁRÓ KALIFORNIAI ÁMOKFUTÁS ELKÖVETÕJE A VENTURA MEGYEI SERIFF TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT. NANCY PELOSI DEMOKRATA VEZETÕ: A DEMOKRATÁK FELELÕSSÉGE LESZ A VÉGREHAJTÓ HATALOM ELLENÕRZÉSE. AZ USA ENGEDÉLYEZTE IRAKNAK, HOGY TOVÁBBRA IS IMPORTÁLHASSON ÁRAMOT A SZANKCIÓK ÁLTAL SÚJTOTT IRÁNTÓL. MÁR HÁROMMILLIÓ VENEZUELAI MENEKÜLT EL HAZÁJÁBÓL AZ ORSZÁGOT SÚJTÓ VÁLSÁG MIATT KÖZÖLTE AZ ENSZ. LAVROV: MOSZKVA ÉS WASHINGTON IS MEGERÕSÍTETTE AZ ARGENTÍNAI PUTYIN-TRUMP TALÁLKOZÓT. UKRÁN KÖRNYEZETVÉDELMI MINISZTER: AZ UKRÁN KORMÁNY ZÖLD UTAT ADOTT AZ ELSÕ SZÉLERÕMÛ MEGÉPÍTÉSÉNEK A CSERNOBILI ZÓNÁBAN. SÚLYOS KÁROK KELETKEZTEK EGY NORVÉG FREGATTBAN, MIUTÁN NEKIÜTKÖZÖTT EGY TARTÁLYHAJÓ. TOVÁBBRA IS PAKISZTÁNBAN TARTÓZKODIK AZ ISTENKÁROMLÁS MIATT HALÁLRA ÍTÉLT, MAJD FELMENTETT KERESZTÉNY NÕ, ÁSZIJA BIBI. NINCS BIZONYÍTÉK ARRA, HOGY A SZÍRIAI MENEKÜLTEK HAZÁJUKBA VISSZATÉRVE ÜLDÖZTETÉSNEK VANNAK KITÉVE ÁLLÍTJA MICHEL AOUN LIBANONI ÁLLAMFÕ. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT SZENTENDRÉN A 11-ES FÕÚTON A DÓZSA GYÖRGY ÚTON, KETTEN MEGSÉRÜLTEK, JELENTÕS A TORLÓDÁS. LESODRÓDOTT AZ ÚTRÓL ÉS KIDÖNTÖTT EGY VILLANYOSZLOPOT EGY AUTÓ BUDAPEST X. KERÜLETÉBEN, A GYÖMRÕI ÚTON. MEGHALT EGY EMBER, MIUTÁN RÁBORULT AZ AUTÓJA KUNSZENTMIKLÓSON. ÕRIZETBE VETTEK NÉGY EMBERT SZEGEDEN, MERT A GYANÚ SZERINT ÉVEK ÓTA PROSTITUÁLTAK KIHASZNÁLÁSÁBÓL ÉLTEK. FELBORULT EGY AUTÓ A 31-ES FÕÚTON SZENTMÁRTONKA KÖZELÉBEN, A SOFÕR ÉLETÉT VESZTETTE. NAGYSZABÁSÚ HONVÉDELMI GYAKORLATOT TARTANAK KÕBÁNYÁN SZERDÁN ÉS CSÜTÖRTÖKÖN 25 SZERVEZET RÉSZVÉTELÉVEL.