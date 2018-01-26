2018. január 26.,
péntek, Vanda, Paula napja

Generációk – Lakásvadász

Hír TV

2018. január 26., péntek 10:33, frissítve: péntek 10:54

Adás:
2018. január 27., szombat 11.30
2018. január 28., vasárnap 05.30
2018. január 29., hétfő 03.00
2018. január 29., hétfő 09.30

Ebben a részben egy háromgyerekes család és a gyerekeknek segíteni akaró nagyszülők közösen keresnek kétgenerációs ingatlant Dunakeszin.

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