2019. január 17.,
csütörtök, Antal, Antónia napja

Gál Kinga – Péntek 9

Hír TV

2019. január 17., csütörtök 15:19, frissítve: csütörtök 15:27

A Péntek 9 vendége Gál Kinga, a Fidesz európai parlamenti képviselője.

Várja önöket a műsorvezető: Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László.

Adás:
2019. január 18., péntek 21.05.
2019. január 19., szombat 02.00.
2019. január 19., szombat 13.05.
2019. január 20., vasárnap 08.05.

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