Foszfátháború – Európai híradó

TILTOTT PÁRTFINANSZÍROZÁSSAL VÁDOLJA A JOBBIKOT AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK, ÖSSZESEN 662 MILLIÓ FORINTRA BÜNTETTÉK MEG A PÁRTOT. JOBBIK: MINDENFÉLE TÁRGYALÁS ÉS VIZSGÁLAT NÉLKÜL HOZOTT DÖNTÉST AZ ÁSZ A JOBBIK ELLEN. VOLNER JÁNOS, FRAKCIÓVEZETÕ: A FIDESZ AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉKET HASZNÁLJA ARRA, HOGY ELTÜNTESSE A JOBBIKOT A PALETTÁRÓL. LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. UNGÁR PÉTER: HA AZ ÁSZ VALÓBAN ÉRDEMI MUNKÁT VÉGEZNE, AKKOR AZ ELMÚLT ÉVEKBEN MÁR MILLIÁRDOKRA BÜNTETTE VOLNA A FIDESZT. KORÓZS LAJOS, MSZP: JANUÁRRA LÉTREJÖHET EGY KÖZÖS ELLENZÉKI PLATFORM A NYUGDÍJ- ÉS IDÕSPOLITIKA ÜGYÉBEN REGGELI JÁRAT. VÁDAT EMELT AZ ÜGYÉSZSÉG KOVÁCS BÉLA ELLEN; A JOBBIK EP-KÉPVISELÕJE AZ ÁLLAM ELLENI ÉS A KÖLTSÉGVETÉST KÁROSÍTÓ BÛNCSELEKMÉNY MIATT SZABADLÁBON VÉDEKEZIK. KILÉP A JOBBIKBÓL KOVÁCS BÉLA, AZÉRT, HOGY AZ ALAPTALAN VÁDAK ÉS A BÍRÓSÁGI ELJÁRÁS NE NEHEZÍTSE A PÁRT 2018-AS VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉT. PÁLYÁZATOT HIRDETTEK A KEREKESSZÉKET HASZNÁLÓK AUTÓVÁSÁRLÁSÁNAK TÁMOGATÁSÁRA, JANUÁRTÓL MÁR NEM LESZ ELÕÍRÁS A 850 EZER FORINTOS HITEL FELVÉTELE. NEM ENGEDÉLYEZETT NÖVÉNYVÉDÕ SZEREKET FOGLALT LE NÉBIH; A FORGALMAZÓK MAGÁNSZEMÉLYEK, INTERNETES PRÓBAVÁSÁRLÁSSAL BUKTATTÁK LE ÕKET. ELFOGADTA A FÕVÁROSI KÖZGYÛLÉS A MARGITSZIGETI ZAJRENDELETET, JÖVÕ MÁRCIUSTÓL A KULTURÁLIS CÉLÚ LÉTESÍTMÉNYEK ÉJFÉLIG HASZNÁLHATNAK HANGOSÍTÓ BERENDEZÉST. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK JERUZSÁLEMET ISMERI EL IZRAEL FÕVÁROSÁNAK. DONALD TRUMP EGYÚTTAL KÖZÖLTE: AZ AMERIKAI NAGYKÖVETSÉGET ÁTKÖLTÖZTETIK TEL-AVIVBÓL JERUZSÁLEMBE. BENJÁMIN NETANJAHU, IZRAELI MINISZTERELNÖK: TRUMP BEJELENTÉSE TÖRTÉNELMI JELENTÕSÉGÛ. A HAMÁSZ PALESZTIN ISZLAMISTA SZERVEZET SZERINT TRUMP AZ AMERIKAI ÉRDEKEKÉRT "MEGNYITOTTA A POKOL KAPUJÁT". JERUZSÁLEM STÁTUSZA: ÁLTALÁNOS SZTRÁJKRA ÉS TÜNTETÉSEKRE HÍVTAK FEL PALESZTIN SZERVEZETEK, A TILTAKOZÁSI AKCIÓK MÁR AZ ÉJJEL ELKEZDÕDTEK. AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE NYOLC ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT. ANTÓNIO GUTERRES, ENSZ-FÕTITKÁR: CSAKIS AZ IZRAEL ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI KÖZVETLEN TÁRGYALÁSOKON LEHET MEGHATÁROZNI JERUZSÁLEM STÁTUSZÁT. SZAÚD-ARÁBIA FELELÕTLENNEK ÉS INDOKOLATLANNAK MINÕSÍTETTE AZ AMERIKAI LÉPÉST ÉS FELSZÓLÍTOTTA TRUMPOT, VÁLTOZTASSA MEG DÖNTÉSÉT. KANADA TEL-AVIVBAN HAGYJA IZRAELI NAGYKÖVETSÉGÉT ÉS NYUGALOMRA INT JERUZSÁLEM STÁTUSZÁNAK KÉRDÉSÉT ILLETÕEN. EURÓÖVEZETI VALUTAALAP LÉTREHOZÁSÁT KEZDEMÉNYEZTE AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. A JOGÁLLAMISÁG MAGYARORSZÁGI HELYZETÉRÕL TART MEGHALLGATÁST MA AZ EURÓPAI PARLAMENT BELÜGYI, ÁLLAMPOLGÁRI JOGI ÉS IGAZSÁGÜGYI SZAKBIZOTTSÁGA. SZIJJÁRTÓ PÉTER KÜLÜGYMINISZTER ARRÓL BESZÉLT, HOGY ELUTASÍTJUK A KÖTELEZÓ KVÓTÁT, A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A JOGÁLLAMISÁG SZISZTEMATIKUS GYENGÍTÉSÉT KIFOGÁSOLTA. PARDAVI MÁRTA, TÁRSELNÖK: A CIVILTÖRVÉNY SZOROSAN KÖVETI AZ OROSZ MODELLT, MEGBÉLYEGZÕ ÉS KÁROS, ALÁÁSSA A KÖLCSÖNÖS BIZALMAT. BAKONDI GYÖRGY, BELBIZTONSÁGI FÕTANÁCSADÓ: AZ EP-BEN SOROS BARÁTAI HALLGATJÁK MEG SOROS SZERVEZETEIT. VLAGYIMIR PUTYIN OROSZ ÁLLAMFÕ BEJELENTETTE, HOGY INDUL A JÖVÕ ÉVI ELNÖKVÁLASZTÁSON. PUTYIN: NEM AKADÁLYOZUNK MEG EGYETLEN OROSZ SPORTOLÓT SEM ABBAN, HOGY ELINDULJON A FEBRUÁRI, PHJONGCSHANGI TÉLI OLIMPIÁN. ELUTASÍTOTT MENEDÉKKÉRÕK; 27 KITOLONCOLT ÉRKEZETT NÉMETORSZÁGBÓL AFGANISZTÁNBA, JANUÁR ÓTA EZ VOLT A LEGNAGYOBB TÁVOZÁSRA KÉNYSZERÍTETT CSOPORT. AZ ÉSZAK-KOREAI KÜLÜGYMINISZTÉRIUM SZERINT A HÁBORÚ MÁR NEM, CSAK A KEZDETE KÉRDÉSES; "NEM AKARUNK HÁBORÚT, DE NEM BÚJUNK EL ELÕLE” - ÁLL A NYILATKOZATBAN. FACEBOOK-BEJEGYZÉS MIATT FOGTÁK PERBE A KAMBODZSAI ELLENZÉK VOLT VEZETÕJÉT, HUN SEN KORMÁNYFÕ HAZAÁRULÁSSAL VÁDOLJA AZ ÖNKÉNTES SZÁMÛZETÉSBEN ÉLÕ POLITIKUST. SZIRÉNAHANGOSÍTÁSBA KEZDENEK HAWAIIN, MERT MÉG A LEGJOBB FÜLÛ TURISTÁK IS ALIG ÉSZLELTÉK A PRÓBARIADÓT; A ROSSZ SZIRÉNÁKAT MEGJAVÍTJÁK ÉS ÚJAKAT IS BEÜZEMELNEK. OLVASÁS HELYETT LOPNI MENTEK A KÖNYVTÁRBA, A JÓZSEFVÁROSI RENDÕRÖK ELFOGTÁK A TRIÓT; A RENDÕRSÉG VÁRJA A SÉRTETTEK JELENKEZÉSÉT. LETÉRT A NÉZSÁT ALSÓPETÉNNYEL ÖSSZEKÖTÕ ÚTRÓL ÉS ÁROKBA CSAPÓDOTT EGY SZEMÉLYAUTÓ NÓGRÁDBAN, A JÁRMÛ EGYIK UTASÁT MEGFIGYELÉSRE KÓRHÁZBA SZÁLLÍTOTTÁK. MEGHALT AZ M0-S TÖRÖKBÁLINTI SZAKASZÁN ELÜTÖTT MUNKÁS; BÁR MENTÕHELIKOPTER IS ÉRKEZETT A HELYSZÍNRE, NEM TUDTÁK MEGMENTENI AZ ÉLETÉT. BÖRTÖNBÜNTETÉST KAPOTT A RENDÕRÖKRE FEJSZÉVEL TÁMADÓ KUNSZENTMÁRTONI FÉRFI, HÁROM ÉS FÉL ÉVIG LESZ A RÁCSOK MÖGÖTT. 100 BÛNCSELEKMÉNY MIATT KELL FELELNIE; 25 VÁROST RABOLT VÉGIG EGY SZLOVÁK FÉRFI, AKI CSAKNEM 35 MILLIÓ FORINTOT LOPOTT IDÕS EMBEREKTÕL. KIGYULLADT EGY KAMION FÜLKÉJE AZ M0-S AUTÓÚT LEÁLLÓSÁVJÁBAN, AZ M1-S AUTÓPÁLYÁRA VEZETÕ CSOMÓPONTNÁL, A TÛZOLTÓK ELOLTOTTÁK A LÁNGOKAT.