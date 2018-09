Fókuszban a balatoni borok – Paletta

2018. SZEPTEMBER 3., HÉTFÕ MÁSFÉL MILLIÓ DIÁK KEZDTE MEG A TANÉVET, AZ ELLENZÉK A TANÁRHIÁNY ÉS A GYERMEKSZEGÉNYSÉG MIATT BÍRÁLTA A KORMÁNYT. EMMI: MINDEN EDDIGINÉL TÖBB JUT A CSALÁDOK TÁMOGATÁSÁRA, AZ OKTATÁSRA ÉS AZ ISKOLAFEJLESZTÉSRE. SZÁRNYALT A TURISZTIKA A NYÁRI SZEZONBAN, A KI- ÉS BEUTAZTATÓK IS RENDKÍVÜL JÓ FORGALMAT KÖNYVELHETTEK EL IDÉN NYÁRON VILÁGGAZDASÁG. CIVILIZÁCIÓNK JÖVÕJÉT FENYEGETI A KLÍMAVÁLTOZÁS MONDTA ÁDER JÁNOS AZ EURÓPAI METEOROLÓGIAI TÁRSASÁG BUDAPESTI KONFERENCIÁJÁN. AGRÁRKAMARA: AZ ÁTLAGOSNÁL KISEBB HAGYMATERMÉS VÁRHATÓ MAGYARORSZÁGON. NAGY ISTVÁN: A MAGAS SZÍNVONALÚ SZAKKÉPZÉS A MAGYAR MEZÕGAZDASÁG VERSENYKÉPESSÉGÉNEK ALAPJA. KOCSIS MÁTÉ: A BEVÁNDORLÁSPÁRTI ÉS A BEVÁNDORLÁSELLENES ERÕK HARCA LESZ AZ EP-VÁLASZTÁS KOSSUTH RÁDIÓ. NE MEGHÍVÁSKÉNT ÉRTSÉK A BEVÁNDORLÓK AZ EU FÖLDKÖZI-TENGERI MÛVELETÉT JELENTETTE KI SZIJJÁRTÓ PÉTER. IDÕKÖZI ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁST TARTANAK VASÁRNAP A SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI GÁVAVENCSELLÕN. PARRAGH LÁSZLÓ: AZ ELMÚLT ÉVEKHEZ HASONLÓ MINIMÁLBÉR- ÉS GARANTÁLT BÉRMINIMUM-EMELÉS JÖHET JÖVÕRE. A KAZAH, A TÖRÖK, ÉS AZ ÜZBÉG ÁLLAMFÕKKEL EGYÜTT VETT RÉSZT A NOMÁD VILÁGJÁTÉKOK MEGNYITÓJÁN ORBÁN VIKTOR KIRGIZISZTÁNBAN. ORBÁN VIKTOR: MAGYARORSZÁG KÉSZEN ÁLL A MAGYAR-TÜRK EGYÜTTMÛKÖDÉS ÚJ FEJEZETÉNEK MEGNYITÁSÁRA. KIZÁRTA AZ ÚJABB NÉPSZAVAZÁS LEHETÕSÉGÉT NAGY-BRITANNIA EU-TAGSÁGÁRÓL A BRIT MINISZTERELNÖK. ANDREJ BABIS: AZ EP-VÁLASZTÁSOK ELDÖNTIK A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG MEGOLDÁSÁNAK IRÁNYÁT - LIDOVÉ NOVINY. OLASZ BELÜGYMINISZTER: 275 BEVÁNDORLÓT MENTETTEK KI A TENGERBÕL LÍBIÁNÁL, AZ ELMÚLT NAPOKBAN. 33 ISKOLÁBAN, 344 BEVÁNDORLÓ GYERMEK KEZDTE MEG A TANÉVET SZERBIÁBAN. A NÉMETEK KÉTHARMADA SZERINT HAZÁJUK ROSSZ IRÁNYBA VÁLTOZOTT A MIGRÁCIÓS VÁLSÁG ELMÉLYÜLÉSE ÓTA BILD AM SONNTAG. KÖZÖS FELLÉPÉSRE SZÓLÍTOTTA FEL AZ EMBEREKET AZ ÓCEÁNOK MÛANYAGSZENNYEZÉSE ELLEN FERENC PÁPA. ARGENTÍNA MEGSZORÍTÓ INTÉZKEDÉSEKET VEZET BE AZ IMF NYOMÁSÁRA. MEGLÕTTEK TÍZ EMBERT EGY LAKÓTELEPEN A KALIFORNIAI SAN BERNADINÓBAN, HÁRMAN VÁLSÁGOS ÁLLAPOTBAN VANNAK. ELTEMETTÉK MCCAIN SZENÁTORT AZ ANNAPOLISI HADITENGERÉSZETI AKADÉMIA TERÜLETÉN. A JORDÁNIÁVAL VALÓ KONFÖDERÁCIÓT JAVASOLTA A PALESZTIN ELNÖKNEK A KÖZEL-KELETI BÉKETERVRÕL EGYEZTETÕ AMERIKAI KÜLDÖTTSÉG. RÖVIDZÁRLAT OKOZHATTA A DAMASZKUSZI, KATONAI REPÜLÕTÉR KÖZELÉBEN LÉVÕ LÕSZERRAKTÁR FELROBBANÁSÁT. ÖNGYILKOS MERÉNYLET TÖRTÉNT EGY KORMÁNYZATI ÉPÜLETBEN SZOMÁLIÁBAN, A ROBBANÁS MIATT EGY ISKOLA IS ÖSSZEDÕLT, HATAN ÉLETÜKET VESZTETTÉK. ÁLLAMTITKOK MEGSZERZÉSE VÁDJÁBAN 7-7 ÉVI BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÉS KÉNYSZERMUNKÁRA ÍTÉLTÉK MIANMARBAN A REUTERS KÉT TUDÓSÍTÓJÁT. AZ ÉV LEGERÕSEBB TÁJFUNJA ÉRKEZIK JAPÁN PARTJAI FELÉ, A HATÓSÁGOK ÁRADÁSOKRA ÉS FÖLDCSUSZAMLÁSOKRA FIGYELMEZTETIK A LAKOSSÁGOT. KÉT AUTÓ ÜTKÖZÖTT BUDAPESTEN A XVIII. KERÜLETBEN, EGY EMBER MESÉRÜLT. NAV: TÖBB MINT 4 MILLIÓ FORINT ÉRTÉKÛ CSEMPÉSZETT CIGARETTÁT TALÁLTAK EGY NEMZETKÖZI VONATON ZÁHONYNÁL. KIMOSTA A TÖLTÉSOLDALT AZ ESÕVÍZ A 61-ES VILLAMOS VONALÁN, A JAVÍTÁSI MUNKÁLATOK A HÉT MÁSODIK FELÉBEN FEJEZÕDNEK BE. ÕRIZETBE VETT A RENDÕRSÉG EGY 49 ÉVES SZEGEDI FÉRFIT, AKI SIKLÓERNYÕVEL SZÁLLÍTOTTA A KÁBÍTÓSZERT SZERBIA FELÕL. SEBESSÉGMÉRÉSI RAZZIÁT TART A RENDÕRSÉG SZEPTEMBERBEN, MERT NÕTT A GYORSAHAJTÓK ÉS A BALESETEK SZÁMA.