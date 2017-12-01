2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Fogós kérdés – Egyenesen

Hír TV

2017. december 1., péntek 17:08, frissítve: péntek 17:19

Adás:
2017. december 1., péntek 19.00.
2017. december 2., szombat 00.30.
2017. december 2., szombat 09.00.

Fogós kérdés
Egyre többen mondják, hogy a Jobbikot is be kellene venni az ellenzéki összefogásba Orbán legyőzéséhez – Kálmán Olga erről is beszélget Tétényi Évával és Lakner Zoltánnal.

Mindent az összefogásról
A műsor második részében a hét legfontosabb interjúiból láthatnak két beszélgetést, Kunhalmi Ágnessel és Heller Ágnessel.

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