Flóri örök - Egyenesen

MEGSZAVAZTA AZ ORSZÁGGYÛLÉS A CSALÁDI HÁZAK KÖTELEZÕ KÉMÉNYELLENÕRZÉSÉNEK ELTÖRLÉSÉRÕL SZÓLÓ TÖRVÉNYT. 2,5 HÓNAPPAL MEGHOSSZABBÍTOTTA A KILAKOLTATÁSI MORATÓRIUMOT AZ ORSZÁGGYÛLÉS. A MORATÓRIUM NOVEMBER 15-TÕL ÁPRILIS 30-IG TART ABBAN AZ ESETBEN, HA A KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLY. ÁLLAMKINCSTÁR: EDDIG 97 MILLIÁRD FORINT TÁMOGATÁSI ELÕLEGET FIZETTEK KI A GAZDÁLKODÓKNAK. AZ ÕSTERMELÕK ÉS AZ ÁFAFIZETÉSRE KÖTELEZETT MAGÁNSZEMÉLYEK HELYETT IS A NAV KÉSZÍTI AZ ADÓBEVALLÁST 2018-TÓL. MABISZ: 300 MILLIÓ FORINTOT MEGHALADÓ KÁRT OKOZOTT A VASÁRNAPI VIHAR. NOVEMBER VÉGÉIG KELL DÖNTENIE AZ NNI-NEK, HOGY ELRENDELI-E A NYOMOZÁST A JOBBIKOS MIRKÓCZKI ÁDÁM FELJELENTÉSE ALAPJÁN. SZERDÁN KEZDÕDIK A HAJLÉKTALANOK TÉLI ELLÁTÁSA, TAVASZIG AZ EDDIGINÉL 1500-ZAL TÖBB FÉRÕHELY ÁLL RENDELKEZÉSRE. RENDÕRÖK SZÁLLÍTJÁK KI A RENDELÕKBE AZ ELEKTRONIKUS EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSI TÉRHEZ SZÜKSÉGES ESZKÖZÖKET MAGYAR NEMZET. TOVÁBB BÕVÜLHET JÖVÕRE BUDAPESTEN A BUBI KERÉKPÁRHÁLÓZAT VILÁGGAZDASÁG. LESZAVAZTA AZ IGAZSÁGÜGYI BIZOTTSÁG KORMÁNYPÁRTI TÖBBSÉGE, NEM LESZ PARLAMENTI VIZSGÁLÓBIZOTTSÁG A FIDESZ 2010-ES KAMPÁNYKÖLTÉSEIRÕL. A JOBBIK VÁLASZKÉNT BEJELENTETTE: "CSONKA BIZOTTSÁGOT" HOZ LÉTRE A KAMPÁNYKÖLTÉSEK VIZSGÁLATÁRA. AZ ISZTAMBULI EGYEZMÉNY RATIFIKÁLÁSÁÉRT ÁLLTAK KI LMP-S, MSZP-S ÉS FÜGGETLEN ELLENZÉKI KÉPVISELÕK. FIDESZ: AZ ELLENZÉK NEM TÁMOGATTA A NÕK ELLENI BÛNCSELEKMÉNYEK SZIGORÚBB BÜNTETÉSÉT. EGYÜTT: ORVOSI IGAZOLÁSSAL MENTETTE KI MAGÁT A BÍRÓSÁGI TÁRGYALÁS ALÓL SIMONKA GYÖRGY, PIHENÉS HELYETT AZONBAN TÖBB PROGRAMON IS RÉSZT VETT. NOVEMBERTÕL TOVÁBB EMELKEDNEK A BÉREK AZ EGÉSZSÉGÜGYBEN JELENTETTE BE BALOG ZOLTÁN. IDÉN IS KIFIZETI A KÓRHÁZAK ADÓSSÁGÁT A KORMÁNY, 56 MRD FT-OT KÜLÖNÍTETT EL A KABINET A CÉLRA - VILÁGGAZDASÁG. FELFÜGGESZTETTE KATALÓNIA FÜGGETLENSÉGI DEKLARÁCIÓJÁT A SPANYOL ALKOTMÁNYBÍRÓSÁG. NEM KÉR MENEDÉKET BELGIUMBAN A LEVÁLTOTT KATALÁN ELNÖK. CARLES PUIGDEMONT KIJELENTETTE: NEM MENEDÉKKÉRÉS MIATT UTAZOTT BRÜSSZELBE, HANEM MERT AZ „EURÓPA FÕVÁROSA”. PUIGDEMONT KIJELENTETTE, HOGY VISSZATÉR KATALÓNIÁBA, HA GARANTÁLJÁK AZ "IGAZSÁGOS BÁNÁSMÓDOT". PUIGDEMONT BRÜSSZELBEN: SÚLYOS A DEMOKRATIKUS DEFICIT SPANYOLORSZÁGBAN. TÉNYLEGES ÉLETFOGYTIGLANI BÜNTETÉS BEVEZETÉSÉT KEZDEMÉNYEZIK CIVILEK SZERBIÁBAN GYERMEK, KISKORÚ VAGY VÁRANDÓS NÕ ELLENI GYILKOSSÁG ESETÉN. NOVEMBER 1-JÉN ÉLETBE LÉP AZ EURÓPAI UNIÓ ÉS KUBA KÖZÖTTI EGYÜTTMÛKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS. LAVROV: A SZANKCIÓKKAL A FEGYVER- ÉS ENERGIAPIACRÓL AKARJA KISZORÍTANI OROSZORSZÁGOT AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK. 9 EMBER FELDARABOLT HOLTTESTÉT TALÁLTÁK MEG EGY JAPÁN FÉRFI LAKÁSÁBAN, TOKIÓ KÖZELÉBEN. TÖBB SZÁZAN MEGHALHATTAK EGY ALAGÚT BEOMLÁSAKOR AZ ÉSZAK-KOREAI ATOMKÍSÉRLETI TELEPEN JELENTETTE A JAPÁN ASZAHI TELEVÍZIÓ. LEGKEVESEBB 20 EMBER MEGHALT A BOKO HARAM TÁMADÁSÁBAN NIGÉRIA ÉS KAMERUN TERÜLETÉN. MÁSFÉL MILLIÓ EMBER MARADT ÁRAM NÉLKÜL WASHINGTONTÓL MAINE ÁLLAMIG A RENDKÍVÜL ERÕS VIHAROK MIATT. RÁLÕTTEK KIJEV MELLETT EGY PUTYIN ELLENI MERÉNYLETTEL VÁDOLT FÉRFI AUTÓJÁRA, A FELESÉGE MEGHALT. ALÁÍRTA A RENDKÍVÜLI ÁLLAPOT VÉGÉT JELENTÕ ÚJ TERRORELHÁRÍTÁSI TÖRVÉNYT EMMANUEL MACRON. TALLIN: ÉSZTORSZÁG NEM TUDJA TELJESÍTENI ÉV VÉGÉIG AZ ELÕÍRT UNIÓS BEVÁNDORLÁSI KVÓTÁT. HÚSZ ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK A DUNAFÖLDVÁRI IDÕS EMBER MEGÖLÉSÉVEL VÁDOLT FÉRFIT. JOGERÕSEN ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A BÍRÓSÁG EGY 31 ÉVES FÉRFIT, AKI TAVALY HALÁLRA VERT ZALAEGERSZEGI OTTHONÁBAN EGY ALVÓ IDÕS ASSZONYT. ELÍTÉLTEK ÖT EMBERT ELSÕ FOKON A 2006-OS TISZAI ÁRVÍZ UTÁNI FERTÕTLENÍTÉSSEL KAPCSOLATOS CSALÁS MIATT. ELÕZETESBE KERÜLT EGY ROMÁN ÁLLAMPOLGÁRSÁGÚ 18 ÉVES NÕ, AKI SÚLYOSAN BÁNTALMAZTA 15 HÓNAPOS KISLÁNYÁT MEDGYESEGYHÁZÁN. VÁDAT EMELTEK KÉT EMBER ELLEN A SZEGEDEN JANUÁRBAN EGYMÁSSAL SZEMBEN HALADÓ SZEMÉLYVONATOK ÜGYÉBEN. A MOZDONYVEZETÕT ÉS A FORGALOMIRÁNYÍTÓT MULASZTÁSUK MIATT VÁRHATÓAN PÉNZBÜNTETÉSRE ÍTÉLIK. VÁDAT EMELTEK EGY FERTÕENDRÉDI NÕ ELLEN, AKI BENYUGTATÓZVA HALÁLRA RÁZTA HÉT HÓNAPOS CSECSEMÕJÉT.