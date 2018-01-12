2018. január 12.,
péntek, Ernő napja

Fenyegetés – Newsroom

Hír TV

2018. január 12., péntek 12:19, frissítve: péntek 12:28

Adás:
2018. január 12., péntek 18.00

Sztrájk
Csaknem 100 önkormányzatban sztrájkoltak pénteken országszerte a magasabb bérek miatt. Schmidt Jenőt, a Települési Önkormányzatok Országos Szövetségének elnökét kapcsoljuk.

Fenyegetés
Akasztással fenyegette a székelyeket a román miniszterelnök. A külügyminiszter bekérette a román nagykövetet. Vendégünk Szávay István jobbikos országgyűlési képviselő.

Pénzbüntetés?
Súlyos szabálytalanságokat talált az EU Csalás Elleni Hivatala Orbán Viktor vejének közbeszerzései miatt. Brüsszeli tudósítónkat kapcsoljuk.

Műsorvezető: Szöllősi Györgyi.

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