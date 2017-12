Fel nem fedezett értékek – Soroló

VONA GÁBOR: KÖZÖSSÉGI PÉNZGYÛJTÉSBE KEZD A JOBBIK ÉS AZT SEM ZÁRJUK KI, HOGY AZ UTCÁRA HÍVJUK AZ EMBEREKET - EGYENESEN. LMP: ELFOGADHATATLAN, HOGY AZ EGYKORI FIDESZES ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ ÁLTAL VEZETETT ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK BESZÁLLT A VÁLASZTÁSI KAMPÁNYBA. NYIKOS LÁSZLÓ, AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK KORÁBBI ALELNÖKE: FENYEGETÉS AZ ÁSZ RÉSZÉRÕL, HOGY MÉG A VÉGLEGESÍTÉS ELÕTT KÖZÖLTE A JOBBIK ELLEN INDÍTOTT VIZSGÁLAT TERVEZETÉT. KETTÕS MÉRCÉRÕL BESZÉL ÉS ÚJRA FELJELENTÉST TESZ AZ EGYÜTT A FIDESZ 2014-ES PLAKÁTJAI MIATT; A PÁRT SZERINT SZABOLCSBAN VÁLASZTÁSI CSALÁSRA KÉSZÜL A KORMÁNYPÁRT. LÖVEI CSABA, ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ: A KORMÁNY A VOKSOKÉRT CSERÉBE NYUGDÍJBAN RÉSZESÍTI A MAGYARORSZÁGRA BEJELENTETT, VALÓJÁBAN UKRAJNÁBAN ÉLÕ EMBEREKET. KARÁCSONY GERGELY TAGADJA, HOGY AZ MSZP MINISZTERELNÖK-JELÖLTJE LENNE ÉS HOGY TÁRGYALT VOLNA MOLNÁR GYULÁVAL. AZ ISMERETLEN ELLENZÉKI JELÖLTEK MEGLEPETÉST OKOZHATNAK A FIDESZNEK A JÖVÕ ÉVI VÁLASZTÁSON VÉLI TÖRÖK GÁBOR POLITIKAI ELEMZÕ. AZ UTALVÁNYOK MIATT SEMMILYEN LEVÉLKÜLDEMÉNYT NEM VISZNEK KI A POSTÁSOK - RTL KLUB; A MAGYAR POSTA MÁR NOVEMBER KÖZEPÉN KORLÁTOZTA A NEM SZERZÕDÉSES ÜGYFELEK CSOMAGFELADÁSÁT. RÉTVÁRI BENCE: 30 MILLIÁRDOT KÖLTENEK A NYUGDÍJASOK ERZSÉBET-UTALVÁNYÁRA. ELBOCSÁTJA MAGYARORSZÁGI ALKALMAZOTTAINAK 1%-ÁT, 140 DOLGOZÓT A GENERAL ELECTRIC - TUDTA MEG A MAGYAR NEMZET; A LEGTÖBB MUNKAHELY A VERESEGYHÁZI TELEPHELYEN SZÛNIK MEG. VARGA MIHÁLY: 700 MILLIÁRD FORINTOT LEHET MEGTAKARÍTANI AZ ELEKTRONIKUS ADÓBEVALLÁSOKKAL, AZ ÁTÁLLÁSRA NÉGY ÉVE VAN AZ ÁLLAMI ADMINISZTRÁCIÓNAK. RENDKÍVÜLI PÉNZÜGYI TÁMOGATÁST KAP KÉT BUDAPESTI KÓRHÁZ, A 325 MILLIÓ FORINTOT A FÛTÉSRENDSZER KORSZERÛSÍTÉSÉRE, ILLETVE A SÜRGÕSSÉGI RÉSZLEGEK FELÚJÍTÁSÁRA KÖLTIK. LEVÉLBEN KÉRI AZ EGYSÉGES MAGYARORSZÁGI IZRAELITA HITKÖZSÉG ORBÁN VIKTORT, HOGY AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK UTÁN MAGYARORSZÁG IS ISMERJE EL JERUZSÁLEMET IZRAEL FÕVÁROSAKÉNT. AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK PÉLDÁJÁT KÖVETVE, HAMAROSAN MAGYARORSZÁG IS JERUZSÁLEMBE KÖLTÖZTETI ÁT KÜLKÉPVISELETÉT ÍRJA A TIMES OF ISRAEL. HÁROM, HÓNAPOK ÓTA HÚZÓDÓ, MAGYARORSZÁG ELLENI KÖTELEZETTSÉGSZEGÉSI ELJÁRÁST UTALT BÍRÓSÁG ELÉ AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. MAGYARORSZÁG ELUTASÍTJA A KÖTELEZÕ BETELEPÍTÉSI KVÓTÁT MONDTA A KÜLÜGYMINISZTER A JOGÁLLAMISÁG HELYZETÉRÕL TARTOTT MEGHALLGATÁSON, AZ EURÓPAI PARLAMENTBEN. A MAGYAR HELSINKI BIZOTTSÁG A JOGÁLLAMISÁG SZISZTEMATIKUS GYENGÍTÉSÉT KIFOGÁSOLTA BRÜSSZELBEN. PARDAVI MÁRTA, TÁRSELNÖK: A CIVILTÖRVÉNY SZOROSAN KÖVETI AZ OROSZ MODELLT, MEGBÉLYEGZÕ ÉS KÁROS, ALÁÁSSA A KÖLCSÖNÖS BIZALMAT. SZIJJÁRTÓ PÉTER: MAGYARORSZÁG AGGÓDIK A KÁRPÁTALJAI HELYZET MIATT, EZÉRT ÁLLANDÓ EBESZ-MEGFIGYELÕKET KÜLDENE. BREXIT: MEGSZÜLETETT A MEGÁLLAPODÁS AZ EGYESÜLT KIRÁLYSÁG UNIÓS KIVÁLÁSÁNAK LEGFONTOSABB FELTÉTELEIRÕL - JELENTETTE BE JEAN-CLAUDE JUNCKER ÉS THERESA MAY BRÜSSZELBEN. ANGELA MERKEL ÉS MARTIN SCHULZ MEGKEZDHETIK A KOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOKAT NÉMETORSZÁGBAN; HA NEM SIKERÜL MEGÁLLAPODNI, ELÕREHOZOTT VÁLASZTÁSOK JÖHETNEK. MARTIN SCHULZ: 2025-RE MEG KELL TEREMTENI AZ EURÓPAI EGYESÜLT ÁLLAMOKAT. MATEUSZ MORAWIECKI EDDIGI KORMÁNYFÕ-HELYETTES, VÁLTJA A LEMONDÁSÁT BENYÚJTÓ BEATA SZYDLÓT A LENGYEL MINISZTERELNÖKI POSZTON. AZ ENSZ BIZTONSÁGI TANÁCSÁNAK RENDKÍVÜLI ÖSSZEHÍVÁSÁT KÉRTE 8 ORSZÁG JERUZSÁLEM KÉRDÉSÉBEN, MERT ELLENZIK DONALD TRUMP DÖNTÉSÉT. MA KEZDÕDIK A HARMADIK IZRAEL ELLENI PALESZTIN FELKELÉS, A LIBANONI HEZBOLLAH FEGYVERES SZERVEZET TÁMOGATJA AZ ÚJABB INTIFÁDÁT. MIKÖZBEN A HAMÁSZ AZ AMERIKAI ELNÖK JERUZSÁLEMET ELISMERÕ NYILATKOZATA MIATT TILTAKOZÓ MEGMOZDULÁSOKAT HIRDETETT, AZ IZRAELI HADSEREG MEGERÕSÍTETTE CISZJORDÁNIAI EGYSÉGEIT. A GÁZAI ÖVEZETBEN, CISZJORDÁNIÁBAN ÉS JERUZSÁLEM ÓVÁROSÁBAN AZ IZRAELI HADSEREG ÉS A PALESZTINOK KÖZÖTTI ÖSSZECSAPÁSOKBAN LEGKEVESEBB 80-AN MEGSÉRÜLTEK. AZ ÉSZAK-KOREAI FENYEGETETTSÉG MIATT JAPÁN FELGYORSÍTHATJA AZ AMERIKAI RAKÉTAVÉDELMI RENDSZER TELEPÍTÉSÉT, EREDETILEG 2023-IG TERVEZTÉK KIÉPÍTENI A RENDSZERT. LEGKEVESEBB HÁROM EMBER MEGHALT EGY KÖZÉPISKOLAI LÖVÖLDÖZÉSBEN AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBAN. HÚSZ HÁZ LEÉGETT DÉL-KALIFORNIÁBAN ÉS 23 EZER HÁZTARTÁSBAN NINCS ÁRAM AZ ERDÕ- ÉS BOZÓTTÜZEK MIATT; MÁR TÖBB MINT KÉTSZÁZEZER EMBERT MENEKÍTETTEK KI. AUSZTRIÁBAN FOGTÁK EL AZ M5-ÖS AUTÓPÁLYA CSENGELEI PIHENÕHELYÉN ELKÖVETETT EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT, AZ 52 ÉVES FÉRFI LELÕTTE ÁLDOZATÁT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYAUTÓ ÉS EGY TEHERAUTÓ A 25-ÖS FÕÚTON, EGER ÉS KERECSEND KÖZÖTT; A SZEMÉLYAUTÓ VEZETÕJE MEGHALT A BALESETBEN. MEGHALT EGY EMBER LAKÁSTÛZBEN A NÓGRÁD MEGYEI PALOTÁS KÖZSÉGBEN. ÉLETFOGYTIG TARTÓ FEGYHÁZBÜNTETÉSRE ÍTÉLT TÖBB EMBER MEGÖLÉSÉÉRT ÉS KIFOSZTÁSÁÉRT EGY 60 ÉVES KISKUNHALASI FÉRFIT A KECSKEMÉTI TÖRVÉNYSZÉK. 20 ÉV FEGYHÁZAT KAPOTT EGY KARCAGI NÕ, AKI MEGFOJTOTTA ÚJSZÜLÖTTJÉT; A 40 ÉVES ÁPOLÓNÕ MÁR MÁSODIK GYERMEKÉT ÖLTE MEG ÉS SEMMIFÉLE BÛNTUDATOT NEM TANÚSÍTOTT. MAGYAR SZOCIÁLIS FÓRUM: HUSZONHÁRMAN SZENVEDTEK FAGYHALÁLT DECEMBER ELEJÉIG, AZ ÁLDOZATOK KÖZÜL NYOLCAN A SZABAD ÉG ALATT HÛLTEK KI. BRUTTÓ 2 FORINTTAL CSÖKKENT A GÁZOLAJ LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRA, A BENZINÉRT UGYANANNYIT KELL FIZETNÜNK, MINT EDDIG.