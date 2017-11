Exodus – Egyenesen

Adás:

2017. november 20., hétfő 19.30

2017. november 21., kedd 0.05

2017. november 21., kedd 13.30

Exodus

Közel ugyanannyi orvos hagyta el 2017 első hat hónapjában Magyarországot, mint egy évvel korábban, csak a fogorvosok elvándorlása csökkent. Egy háziorvos biztosan a fedélzeten marad. Vendégünk a volt kórházigazgató, most Jobbik-jelöltje Menyhárt Miklós.

Makacs számok

A biztos pártválasztók körében tovább nőtt a Fidesz amúgy is kiugró támogatottsága, a második helyen a Jobbik áll, az MSZP veszített, a DK viszont erősödött, az LMP pedig stagnál – ez derül ki a Závecz Research legfrissebb számaiból. A stúdióba várjuk az intézet vezetőjét, Závecz Tibort.

Ő is lehet más

Az LMP színeiben indul a jövő évi választáson Pásztó polgármestere. Az egykori tévés egy salgótarjáni fórumon jelentette be, hogy nemcsak a párt támogatását élvezi, de be is lép az LMP-be. Itt lesz Dömsödi Gábor.

Gyerekhang

Az UNICEF szerint száznyolcvanmillió gyermek ma nagyobb valószínűséggel nő fel mélyszegénységben vagy hal erőszakos halált, mint húsz évvel ezelőtt. Az okokról a szervezet magyarországi vezetőjét, Mészáros Antóniát kérdezzük.

Vélemény

A Jobbik lényegében ugyanott tart, ahol négy évvel ezelőtt – állítja a politológus. A szakember úgy véli, a néppártosodás elfogadtatásokhoz több időre lesz szüksége a második legnagyobb politikai erőnek. A stúdióba várjuk Török Gábort.