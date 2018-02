Évekig tartó vizsgálat – Egyenesen

REGGELI JÁRAT SZERDÁN IS MÁR 5 ÓRA 50 PERCTÕL, VÁRJA ÖNÖKET A MÛSORVEZETÕ: TESZÁRI NÓRA. 6.30 - A NYOMOZÁS ELLENÉRE SZOMBATHELY IS AZ ELIOSSZAL SZERZÕDNE VENDÉG: BALASSA PÉTER ÖNKORMÁNYZATI KÉPVISELÕ, JOBBIK. 6.40 - A MAGÁNÉLET SEM TABU A KAMPÁNYBAN VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT. 8.30 - A PERONON BALÁZS PÉTER KÖZGAZDÁSZ, A V18 CSOPORT TAGJA. A 35 OLAF ÁLTAL VIZSGÁLT PROJEKTBÕL MINDÖSSZE HÁROMHOZ VOLT KÖZE A KÖZGÉPNEK, TIBORCZ PEDIG VÉGIG AZ IGAZGATÓSÁGBAN ÜLT - 24.HU. HIÁBA DERÜLT KI, HOGY A MINISZTERELNÖK VEJE HÚZOTT HASZNOT AZ ELIOS TEVÉKENYSÉGÉBÕL, SIMICSKA LAJOST TARTJA FELELÕSNEK NÉMETH SZILÁRD IS. JAKAB PÉTER, JOBBIK: AZ ELIOS-ÜGY AZ ÉVSZÁZAD KORRUPCIÓS BOTRÁNYA. KARÁCSONY GERGELY: A RENDSZERVÁLTÁS ÓTA NEM VOLT PÉLDA ILYEN SÚLYOS ÜGYRE. TÖBB REKLÁMCÉG IS MEGTAGADJA AZ ELLENZÉKI PÁRTOK KAMPÁNYÜZENETEINEK KIHELYEZÉSÉT - MAGYAR NEMZET. AZ MSZP A FÕVÁROSI KORMÁNYHIVATALHOZ ÉS AZ ÁSZ-HOZ FORDUL A FIDESZES PLAKÁTOK MIATT. BÍRÓSÁGRA MEGY A JOBBIK AZ ÁSZ-ELJÁRÁS MIATT, MIVEL PÁRTATLAN ELJÁRÁST SZERETNÉNEK. AZ MSZP-PÁRBESZÉD TÖRVÉNYJAVASLATOT NYÚJTOTT BE A MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁK KÖTELEZÕVÉ TÉTELÉRÕL. ÉLÕ ADÁSBAN KÖZVETÍTETT MINISZTERELNÖK-JELÖLTI VITÁT JAVASOL A VÁLASSZUNK! 2018 CSOPORT. NE HAZUDJ! FELIRATTAL RAGASZTJA LE A SOROS-PLAKÁTOKAT AZ EGYÜTT. A FIDESZ FELSZÓLÍTJA AZ ELLENZÉKI PÁRTOKAT, HOGY TÁMOGASSÁK A STOP SOROS TÖRVÉNYJAVASLATOT. AZ MSZP MÁR JELEZTE, HOGY NEM TÁMOGATJA A TÖRVÉNYCSOMAGOT. VASÁRNAP TARTJA SZOKÁSOS ÉVÉRTÉKELÕ BESZÉDÉT ORBÁN VIKTOR A VÁRKERT BAZÁRBAN. MEGINT NEM TUDJÁK KÉRDEZNI ORBÁNT JÖVÕ HÉTFÕN A PARLAMENTBEN, MERT BULGÁRIÁBA UTAZIK. NVB: MÁR 88 PÁRTOT VETTEK NYILVÁNTARTÁSBA AZ ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSRA. NEMZETKÖZI FELMÉRÉS: NAGYOBB PROBLÉMÁNAK TARTJÁK AZ EGÉSZSÉGÜGY HELYZETÉT A MAGYAROK, MINT A BEVÁNDORLÁST ÉS A TERRORIZMUST. ORSZÁGOS HIÁNY VAN A ROTAVÍRUS ELLENI EGYIK VÉDÕOLTÁSBÓL - MAGYAR NEMZET. ROMÁNIÁBAN 26-RA EMELKEDETT AZ INFLUENZA MIATT ELHUNYT SZEMÉLYEK SZÁMA. RENDÕRÖK ELLENI MERÉNYLETET TERVEZETT HÁROM FIATALKORÚ DZSIHADISTA AUSZTRIÁBAN. ELNAPOLTÁK A KÁRPÁTALJAI MAGYAR SZERVEZETEK VEZETÕI AZ EGYEZTETÉST AZ UKRÁN OKTATÁSI MINISZTÉRIUMMAL. A NÉMET KORMÁNY AZ INGYENES TÖMEGKÖZLEKEDÉS BEVEZETÉSÉT MÉRLEGELI. KORRUPCIÓ VÁDJÁVAL ÁLLÍTANÁK BÍRÓSÁG ELÉ AZ IZRAELI MINISZTERELNÖKÖT. LEMONDOTT A HOLLAND KÜLÜGYMINISZTER, MIUTÁN BEISMERTE, HOGY HAZUDOTT A PUTYINNAL TARTOTT TALÁLKOZÓJÁRÓL. KIFEJEZETT TILTAKOZÁS HIÁNYÁBAN MINDENKI AUTOMATIKUSAN SZERVDONORRÁ VÁLIK HOLLANDIÁBAN. OROSZ KÜLÜGYMINISZTER: AZ USA SOKÁIG, TALÁN ÖRÖKRE FENN AKARJA TARTANI A JELENLÉTÉT SZÍRIÁBAN. NEM KÉR POLITIKAI MENEDÉKJOGOT VARSÓTÓL MIHEIL SZAAKASVILI, AKIT KITOLONCOLTAK UKRAJNÁBÓL. AKÁR 60 ÉV BÖRTÖNT IS KAPHATNAK AZOK A AMERIKAI RENDÕRÖK, AKIK BÛNÖZÕKET ZSAROLTAK ÉS RABOLTAK KI. NYÍLTAN FENYEGETI TÖRÖKORSZÁG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKAT A SZÍRIAI HARCTÉREN. MEGADTA MAGÁT A SZÍRIAI LÁZADÓKNAK AZ ISZLÁM ÁLLAM TÖBB SZÁZ HARCOSA IDLÍB TARTOMÁNYBAN. NATO-FÕTITKÁR: A KATONAI SZÖVETSÉG KÉSZ BÕVÍTENI KÉPZÉSI MISSZIÓJÁT IRAKBAN. KATASZTRÓFASÚJTOTTA TERÜLETTÉ NYILVÁNÍTOTTA A KORMÁNYZAT DÉL-AFRIKÁT A SZÁRAZSÁG MIATT. PHJONGCSHANG 2018 - KIM DZSONGUN ELÉGEDETTEN SZÓLT KÜLDÖTTSÉGE DÉL-KOREAI LÁTOGATÁSÁRÓL. 20 ÉV BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK AZ ELTÁVOLÍTOTT DÉL-KOREAI ÁLLAMFÕ BIZALMASÁT. 11 ÉV 8 HÓNAPRA ÍTÉLTE A BÍRÓSÁG ELSÕ FOKON AZT A FÉRFIT, AKI ELSODORT EGY 24 ÉVES NÕT GÖDÖLLÕN. NEM TETT VALLOMÁST BUDAHÁZY GYÖRGY A MÁSODFOKÚ BÍRÓSÁGON, A FÉRFIT ÉS TÁRSAIT TERRORIZMUSSAL VÁDOLJÁK. 1 EMBER ÉLETÉT VESZTETTE, AMIKOR KÉT AUTÓ ÖSSZEÜTKÖZÖTT A NAGYTÉTÉNYI ÚTON. 40 DB HASZNÁLT HIBRID BUSZT ÁLLÍTOTT FORGALOMBA A BKV BUDAPESTEN. 95. ÉLETÉVÉBEN ELHUNYT ZALAVÁRY LAJOS KOSSUTH- ÉS YBL MIKLÓS-DÍJAS ÉPÍTÕMÛVÉSZ. VÁDAT EMELTEK EGY BUDAPESTI NÕ ELLEN, AKI VALÓTLANUL ÁLLÍTOTTA, HOGY SZEXUÁLIS ERÕSZAK ÁLDOZATA LETT. CSÜTÖRTÖKÖN, A XIII. KERÜLETBEN MEGKEZDÕDIK AZ IDEI LAKOSSÁGI LOMTALANÍTÁS BUDAPESTEN.