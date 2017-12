Észak-Korea mint geopolitikai baleset! – Ázsia

Adás:

2018. január 2., kedd 17.30.

2018. január 3., szerda 12.30.

2018. január 6., vasárnap 06.05.

A jövőkutatás hátulütője az, hogy a hosszú távú prognózisok nem számolnak a történelmet új mederbe terelő véletlenekkel, kisiklásokkal, balesetekkel. Ilyen geopolitikai balesetet még egy olyan kisebb ország is okozhat, mint Észak-Korea, amelyet atomfegyverei és rakétaarzenálja emel igazi világpolitikai tényezővé. Egy háború nemcsak Dél-Korea, de Japán, sőt Kína fejlődését is megakaszthatja, és ezzel bizonyára számolnak az amerikai stratégák is. Talán nem véletlen, hogy Kim Dzsongun mellett Donald Trump is megelőző atomtámadással fenyegetett, jelentősen hozzájárulva a háborús pszichózis megteremtéséhez.

Az Ázsiában a 2017-es esztendő krónikája.