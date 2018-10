Elvis él, és Budapesten koncertezik

A Paletta stúdiójában Ed Philips énekes, az Ed Philips and the Memphis Patrol frontembere. Elvis visszatér, és újra felcsendülnek a rock and roll királyának dalai november 17-én. Az Ed Philips and the Memphis Patrol tagjai új és korábban még nem hallott hangszerelésben adják elő a dalokat, mely koncerttel Elvis legendás visszatérésének 50. évfordulójára emlékeznek a zenészek.

Vendégünk Kapás Róbert a Fogyatékosok Országos Diák- és Versenysport Szövetsége, a FODISZ versenyigazgatója, és Voján István látássérült sakkozó. Kezdődik a világsakkfesztivál Budapesten, amelyen fogyatékossággal élő sportolók is játszanak majd. Te is meglépheted! címmel a FODISZ külön programmal is indul a rangos versenyen. Megtudtuk: Voján István egy speciális mágneses rendszerrel működő táblát fejlesztett ki a vak és látássérült sakkozóknak. Később Drezdában lesz a fogyatékossággal élő sakkozók világbajnoksága, amelyen a FODISZ képviseli Magyarországot.

Végezetül vendégünk Véssey Gábor festő- és szobrászművész, a Magyar Művészeti Akadémia tagja, akinek születésnapi tárlata nyílik a Pesti Vigadóban. A művész figurális képei ironikus és expresszív hangvételükkel reflektálnak a mindennapi világra. A mostani kiállítás az elmúlt harminc év műveiből válogat.

2018. október 12., péntek 14.30

2018. október 13., szombat 0.30

2018. október 13., szombat 7.30