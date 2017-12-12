2017. december 12.,
kedd, Gabriella napja

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Elszámolás – Reggeli járat

Hír TV

2017. december 12., kedd 12:18, frissítve: kedd 12:46

Elszámolás
A DK mindent „visszavenne” a kormányváltás után. Tények és érvek Varju Lászlótól, a párt alelnökétől.

Húspénz
Átalakulhat a felsőoktatási ösztöndíjrendszer. Részletek Gulyás Tibortól a HÖOK elnökétől.

Állati karácsony
Fogadjunk örökbe egy kiselefántot! Részletek Montskó Évától, az Alapítvány a Budapesti Állatkertért kuratóriumának elnökétől.

Félárnyékban
Félig elfeledett művészekre emlékezik Szemadám György.

Polip
Az Együtt szerint a hatóságok kiszolgálják a fideszes korrupciót. A Peronon Szigetvári Viktor, az ellenzéki párt választmányi elnöke.

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