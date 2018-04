Előállítva – Egyenesen

FUTBALLRIGMUSOKKAL ÜNNEPELTE A FIDESZ GYÕZELMÉT VÁC ALPOLGÁRMESTERE ÉS BARÁTI KÖRE. A VIDEÓBAN "EGYSZERÛEN SENKIK VAGYTOK, HEJ, HEJ" DALLAL ÜZENTEK VÉLHETÕEN AZ ELLENZÉKNEK. A SZAVAZATOK 99 SZÁZALÉKOS FELDOLGOZÁSA UTÁN KÉTHARMADOS TÖBBSÉGET SZERZETT A FIDESZ-KDNP A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSON. MINTEGY 2 ÉS FÉL MILLIÓ VOKSOT KAPOTT A FIDESZ AZ ORSZÁGOS LISTÁN, DE 2 687 383 EMBER A FIDESZ ELLEN SZAVAZOTT 444. MEGÉRKEZTEK AZ ELSÕ KÜLKÉPVISELETI URNÁK AZ NVI-HEZ - A 118 KÜLKÉPVISELETEN 51 854-EN SZAVAZTAK. 1 MILLIÓ FT-OS TISZTELETDÍJAT KAP FIZETÉSÉN FELÜL AZ NVI ELNÖKE A VASÁRNAPI ORSZÁGGYÛLÉSI VÁLASZTÁSOK LEBONYOLÍTÁSÁÉRT. REPUBLIKON INTÉZET: AZ ELLENZÉKI PÁRTOK TÚLBECSÜLTÉK A MOZGÓSÍTÁSI KÉPESSÉGEIKET A BIZONYTALAN SZAVAZÓK TERÉN REGGELI JÁRAT. A LEGSZEGÉNYEBB TELEPÜLÉSEKEN NAGY VOLT A FIDESZ FÖLÉNYE, TÍZ FALUBÓL NÉGYBEN A SZAVAZATOK 90 SZÁZALÉKÁT SZEREZTÉK MEG G7.HU. KIJÓZANÍTÓNAK TARTJA A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYT, DE NEM LÁT ESÉLYT A JOBBIKON BELÜLI PÁRTSZAKADÁSRA VONA GÁBOR REGGELI JÁRAT. Z. KÁRPÁT DÁNIEL, A JOBBIK EGYIK ALELNÖKE BÍZTATJA VONA GÁBORT AZ ÚJABB INDULÁSRA A PÁRT ELNÖKSÉGI TISZTSÉGÉÉRT ATV. TOROCZKAI LÁSZLÓ, A JOBBIK MÁSIK ALELNÖKE SZERINT HA VONA GÁBOR LEMONDÁSA CSAK LÁTSZÓLAGOS, AZZAL KIVÉGZI A PÁRTOT. SNEIDER TAMÁS TOROCZKAI LÁSZLÓNAK NYÍLT LEVÉLBEN AZT ÜZENTE: A MOSTANI HELYZETBEN AZ, HOGY A NYILVÁNOSSÁG ELÕTT ÜZENGET, „BAJTÁRSIATLAN DOLOG”. - MAGYAR NEMZET AZ LMP-T OKOLJA A KORMÁNYPÁRTI KÉTHARMADÉRT A DK. HADHÁZY ÁKOS: SCHIFFER ANDRÁS ÉS SALLAI RÓBERT PERREL FENYEGETTE MEG A VISSZALÉPÕKET. -24.hu MOMENTUM: ORBÁN A KÉTHARMADOT MEGNYERTE, DE A FIATALOKAT ELVESZÍTETTE REGGELI JÁRAT. SZIGETVÁRI VIKTOR, AZ EGYÜTT LEKÖSZÖNÕ VÁLASZTMÁNYI ELNÖKE AZT JAVASOLJA, HOGY PÁRTJUK EBBEN A FORMÁBAN NE FOLYTASSA TOVÁBB - ATV. PÉNZÉRT VETTEK VOLNA SZAVAZATOKAT A FIDESZESEK NYÍRBÁTORBAN - MAGYAR NEMZET. TÖBB VÁLASZTÓPOLGÁR CSAK EGY SZAVAZÓLAPOT KAPOTT AZ EGYIK KAZINCBARCIKAI SZAVAZÓKÖRBEN EGY HELYI HÍRPORTÁL SZERINT. JOBBIK: REKORDOT DÖNTÖTT A VÁLASZTÁSI VISSZAÉLÉSEK SZÁMA. MÁRKI-ZAY PÉTER: LÁZÁR JÁNOS NEMCSAK A TRAFIKMUTYI, DE A VÁLASZTÁSOK MEGSZERVEZÉSÉBEN IS KIVÁLÓAN TUD MOZGÓSÍTANI, GRATULÁLUNK NEKI 444. GRATULÁLT ORBÁN VIKTORNAK A FIDESZ VÁLASZTÁSI GYÕZELMÉHEZ A NÉMET SZÉLSÕJOBBOLDALI PÁRT VS.HU. NEW YORK TIMES: A VÁLASZTÁSI EREDMÉNYEK MIATT TOVÁBB GYENGÜLHETNEK A DEMOKRATIKUS INTÉZMÉNYEK MAGYARORSZÁGON. SVÁJCI LAP: ORBÁN GYÕZELMÉVEL OLYAN VÁLASZTÁSI KAMPÁNY ÉRT VÉGET, MELY ELÉRTE A RENDSZERVÁLTÁS UTÁNI POLITIKAI KULTÚRA MÉLYPONTJÁT. BRIT LAP: A FIDESZ POPULISTA KAMPÁNYA TÖBBSÉGHEZ JUTTATTA A KORMÁNYPÁRTOT, ANNAK ELLENÉRE, HOGY SOK KORRUPCIÓS BOTRÁNYUK VOLT. A KÉTHARMADOS TÖBBSÉG BIRTOKÁBAN MÁR MÁJUSBAN SZAVAZHAT A PARLAMENT A BEVÁNDORLÁSELLENES TÖRVÉNYCSOMAGRÓL. LEMOND A BKIK ELNÖKE, AKI ALIG TÖBB MINT EGY ÉVVEL MEGVÁLASZTÁSÁT KÖVETÕEN TÁVOZIK A SZERVEZET ÉLÉRÕL. EBESZ: NEM VOLT EGYENLÕ VERSENY A VÁLASZTÁSON, MIVEL A KORMÁNY IS TÁMOGATTA ANYAGILAG A FIDESZ KAMPÁNYÁT. LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: ORBÁN NEM PÉLDAKÉP AZ EU GYERMEKEINEK MAGYAR NEMZET. LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER: AZ EU-NAK CSELEKEDNIE KELL A FIDESZ NAGYARANYÚ GYÕZELME UTÁN. SZIJJÁRTÓ: A LUXEMBURGI KÜLÜGYMINISZTER NEM SZEREPEL A MAGYAR VÁLASZTÓI NÉVJEGYZÉKBEN, EZÉRT "ÉRDEKTELEN, HOGY MIT MOND". HA MOST VOLNA VÁLASZTÁS SZLOVÁKIÁBAN, ISMÉT A SMER GYÕZNE A SZAVAZATOK 25,5%-ÁVAL - DERÜLT KI EGY KÖZVÉLEMÉNY-KUTATÁSBÓL BUMM.SK. TÖBB RAKÉTATALÁLAT ÉRT EGY SZÍRIAI KATONAI REPÜLÕTERET AZ ORSZÁG KÖZÉPSÕ RÉSZÉN, TÖBB KATONA HALÁLÁT OKOZVA. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE MICHAEL GOOLAERTS, AKI AZ ORSZÁGÚTI KERÉKPÁROSOK VERSENYÉN, A PÁRIZS-ROUBAIX-N ESETT EL. FÉL ÉVES BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLTEK EGY FÉRFIT, AKI TAVALY LEFEJELTE TONY ABBOTT VOLT AUSZTRÁL MINISZTERELNÖKÖT. AZ ELMÚLT EGY HÓNAPBAN MINDÖSSZE ÖTEN PRÓBÁLKOZTAK ÁTJÖNNI A DÉLI HATÁRZÁRON MAGYAR NEMZET. ÕRIZETBE VETTE A RENDÕRSÉG A KISKUNFÉLEGYHÁZI EMBERÖLÉS GYANÚSÍTOTTJÁT. KIGYULLADT EGY NÉGYSZÁZ NÉGYZETMÉTER ALAPTERÜLETÛ TORNATEREM TETEJE SZENDRÕN.