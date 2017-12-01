2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Elnyomás – Lapzárta

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:24, frissítve: péntek 12:26

Adás:
2017. december 2., szombat 00.05

Jobban elnyomják Magyarországon az embereket, mint az orosz megszállás alatt. Ismét üzent Soros György. Mit használ ebből a Fidesz a gyűlőletkampányában?

Vendégek:
Dull Szabolcs szerkesztő, újságíró, Index
Biró Marianna újságíró, 168 Óra

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