2018. január 19.,
péntek, Sára, Márió napja

Dubaji verseny - Garázs

Hír TV

2018. január 19., péntek 16:31, frissítve: péntek 16:44

Adás:
2018. január 20., szombat 11.05
2018. január 21., vasárnap 05.00
2018. január 22., hétfő 03.45
2018. január 27., szombat 03.45

Ezen a héten ellátogatunk a dubaji 24 órás versenyre, ahol Walter Csabi egy Ford GT versenyautóval áll rajthoz. Itthon a Renault Talisman 200 lóerős benzines motorral szerelt változatát próbáljuk ki.

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