2017. december 1.,
péntek, Elza napja

Dubaj – BBC Travel Show

Hír TV

2017. december 1., péntek 12:28, frissítve: péntek 12:36

Adás:
2017. november 25., szombat 5.00
2017. november 26., vasárnap 3.00
2017. november 28., kedd 3.45
2017. november 30., csütörtök 3.00

Dubaj a csillogó felhőkarcolók, a hirtelen gazdagság és a fogyasztás vallásának a központja. Ezzel a képpel az emirátusokbeli városállamnak sincs baja, de hogy az eddiginél több turistát legyenek képesek vonzani, elkezdték a hozzáadott értékek megjelenítését a városokban. Ez nem csak üvegpadlós felhőkarcolókat jelent, hanem például egy új művészeti irányzatot is, ami átmenet a graffiti és a kalligráfia között.

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