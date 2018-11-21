Dömötör Csaba – Péntek 9

2018. NOVEMBER 21., SZERDA
SZIJJÁRTÓ PÉTER: HÁROM HATÁRT LÉPETT ÁT TELJESEN SZABÁLYOSAN NIKOLA GRUEVSZKI.
GYÖNGYÖSI MÁRTON: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁGHOZ FORDUL A JOBBIK A GRUEVSZKI-ÜGYBEN.
PINTÉR SÁNDOR: NEM HIBÁZOTT A MENEKÜLTÜGYI HIVATAL, SZAKSZERÛEN ÉS TÖRVÉNYESEN ADOTT TÁJÉKOZTATÁST NIKOLA GRUEVSZKI MENEKÜLTÜGYI ELJÁRÁSÁRÓL.
A VOLT MACEDÓN KORMÁNYFÕ MINDEN ESETBEN ÁTADTA UTAZÁSI DOKUMENTUMAIT, ÉS AZOKAT ELLENÕRIZTÉK IS TETTE HOZZÁ A KÜLGAZDASÁGI ÉS KÜLÜGYMINISZTER.
4,6%-KAL NÕHET IDÉN A MAGYAR GDP AZ OECD PROGNÓZISA SZERINT.
VISSZAKAPHATJÁK LAKÁSUKAT AZ ESZKÖZKEZELÕ PROGRAM RÉSZTVEVÕI EGY KEDDEN BENYÚJTOTT TÖRVÉNYJAVASLAT ALAPJÁN.
ÁTADTÁK A BUDAPESTI KRÍZISAMBULANCIA KÖZPONTOT, AHOL A KAPCSOLATI ERÕSZAK MEGELÕZÉSÉBEN SZAKEMBEREK SEGÍTENEK AZ ÉRINTETTEKNEK.
NOVÁK KATALIN: MÁR ONLINE IS KITÖLTHETÕ A CSALÁDOK VÉDELMÉRÕL SZÓLÓ NEMZETI KONZULTÁCIÓ KÉRDÕÍVE.
ELLENTMONDÁSOSNAK TARTJA A GYERMEKVÉDELMI ELJÁRÁSOKAT ÉRINTÕ JOGSZABÁLYOKAT AZ OMBUDSMAN.
A NEMZETI ESZKÖZKEZELÕTÕL MA LEHET KÉRNI UTOLJÁRA, HOGY MEGVÁSÁROLJA A BAJBA JUTOTT HITELESEK LAKÁSÁT.
MA NYÍLIK MEG AZ OTTHON MELEGE PROGRAM UTOLSÓ FORDULÓJA, A PÁLYÁZATOKAT 16:30 ÉS 20:30 KÖZÖTT LEHET BEADNI.
KÉT VAGY HÁROM ÉVRE ÁLLAPODNA MEG A MUNKAADÓI ÉS A MUNKAVÁLLALÓI OLDAL A MINIMÁLBÉR ÉS A GARANTÁLT BÉRMINIMUM EMELÉSÉRÕL MAGYAR IDÕK.
VARGA MIHÁLY: ÁTLÉPTE AZ 50 MILLIÁRD FORINTOT NOVEMBERBEN A BABAKÖTVÉNYBEN LÉVÕ MEGTAKARÍTÁSOK ÁLLOMÁNYA, EZ 30% FELETTI NÖVEKEDÉS.
LÁTVÁNYOSAN DRÁGUL A KÁVÉ A KERESLET NÖVEKEDÉSE ÉS A KLÍMAVÁLTOZÁS OKOZTA TERMESZTÉSI NEHÉZSÉGEK MIATT VILÁGGAZDASÁG.
GÖRÖGORSZÁGON KÍVÜL IS HASZNÁLJÁK AZ ILLEGÁLIS BEVÁNDORLÓK AZ ANONIM BANKKÁRTYÁKAT MONDTA ORBÁN BALÁZS, A MINISZTERELNÖKSÉG ÁLLAMTITKÁRA.
VARGA MIHÁLY PÉNZÜGYMINISZTER: IDÉN 4,3-4,5%-KAL NÕ A MAGYAR GDP, ÉS A KORMÁNY AZT VÁRJA, HOGY JÖVÕRE IS 4% FELETTI LESZ.
A KORMÁNY BENYÚJTOTTA A 2021-ES NÉPSZÁMLÁLÁSRÓL SZÓLÓ TÖRVÉNYJAVASLATOT.
BEIDÉZTE MÁRA AZ ADÓHATÓSÁG A JOBBIK ÁLLÍTÓLAGOS ZÛRÖS PÉNZÜGYEI MIATT SZABÓ BALÁZST ÉS TÉNYI ISTVÁNT.
BRUTTÓ 4 FT-TAL CSÖKKENTETTE A 95-ÖS BENZIN LITERENKÉNTI NAGYKERESKEDELMI ÁRÁT A MOL, A GÁZOLAJ ÁRA NEM VÁLTOZIK.
INDOKOLTNAK TARTJA AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG A TÚLZOTTDEFICIT-ELJÁRÁS MEGINDÍTÁSÁT OLASZORSZÁGGAL SZEMBEN.
BRÜSSZELI TESTÜLET: AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG IDÕBEN MEGKAPTA A MÓDOSÍTOTT JÖVÕ ÉVI OLASZ KÖLTSÉGVETÉSI TERVEZETET.
NOVEMBER 21-ÉN, A TÖBBI EURÓÖVEZETI ORSZÁG BÜDZSÉTERVEIVEL EGYÜTT ÉRTÉKELIK.
KÜLFÖLDI BEFEKTETÕK 68 MILLIÁRD EURÓT VONTAK KI OLASZ ÁLLAMPAPÍROKBÓL A JELENLEGI KORMÁNY MEGALAKULÁSA ÓTA.
THERESA MAY: HA A LONDONI PARLAMENT ELVETI A BREXIT FELTÉTELRENDSZERÉRÕL KIDOLGOZOTT MEGÁLLAPODÁSTERVEZETET, AKKOR A BREXIT-FOLYAMAT LEÁLLHAT.
TÖRÖK HÍRÜGYNÖKSÉG: ÉLETFOGYTIGLANRA ÍTÉLT A TÖRÖK BÍRÓSÁG HÁROM FÉRFIT, MERT 2016-BAN 36 ÁLDOZATOT KÖVETELÕ MERÉNYLETBEN VETTEK RÉSZT.
ELUTASÍTOTTA A ROMÁN ELNÖK A ÚJ KORRUPCIÓELLENES FÕÜGYÉSZ KINEVEZÉSÉT.
ELFOGADTA A FRANCIA PARLAMENT AZ ÁLHÍRELLENES SZABÁLYOZÁST.
NIKOLA GRUEVSZKI KIADATÁSÁT KÉRTE SZKOPJE BUDAPESTTÕL.
A VOLT MACEDÓN MINISZTERELNÖK KEDDEN KAPOTT MENEKÜLTSTÁTUST MAGYARORSZÁGON, MERT A BÁH SZERINT HAZÁJÁBAN ÜLDÖZTETÉSNEK LENNE KITÉVE.
SZÖKÉSÉTÕL TARTVA ÕRIZETBE VETTÉK MACEDÓNIÁBAN GRUEVSZKI UNOKATESTVÉRÉT, AKI A KÉMELHÁRÍTÁS EGYKORI VEZETÕJE.
ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR SZERINT AZ ENSZ TERVEZETT MIGRÁCIÓS CSOMAGJA MEGFELEL NÉMETORSZÁG NEMZETI ÉRDEKEINEK.
RÉSZBEN KITILTJÁK A RÉGEBBI DÍZELAUTÓKAT GELSENKIRCHEN ÉS ESSEN NÉMET VÁROSOKBÓL, HOGY EZZEL IS CSÖKKENTSÉK A LÉGSZENNYEZETTSÉGET.
FELTEHETÕLEG MEGÖLTÉK A HELYIEK AZT A 27 ÉVES AMERIKAI TURISTÁT, AKI A VILÁG ELÕL ELZÁRT, TILTOTT ÉSZAK-SZENTINEL-SZIGETRE UTAZOTT.
POLITIKAI MENEDÉKJOGOT KÉRT URUGUAYTÓL A VOLT PERUI ELNÖK, AKIT VESZTEGETÉSSEL VÁDOLNAK EGY BRAZIL ÉPÍTÕIPARI KORRUPCIÓS BOTRÁNYBAN.
BÛNÖZÕK IS ÉRKEZHETTEK MEXIKÓBÓL AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK HATÁRÁRA AZ AMERIKAI BELBIZTONSÁGI MINISZTÉRIUM SZERINT.
A DÉL-KOREAI KIM DZSONG JANGOT VÁLASZTOTTÁK AZ INTERPOL ÚJ ELNÖKÉVÉ.
AZ INTERPOL ELÕZÕ VEZETÕJE, A KÍNAI MENG HUNG-VEJ LEMONDOTT, MERT HAZÁJÁBAN KORRUPCIÓ GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTÉK.
BEZÁRJA DÉL-KOREA A II. VILÁGHÁBORÚBAN SZEXRABSZOLGASÁGRA KÉNYSZERÍTETT KOREAI NÕK ÜGYÉBEN LÉTREHOZOTT JAPÁN ALAPÍTVÁNYT.
TOKIÓ AZONNAL BEKÉRETTE A DÉL-KOREAI NAGYKÖVETET, ÉS FELSZÓLÍTOTTÁK SZÖULT, HOGY TARTSA TISZTELETBEN A KORÁBBAN KÖTÖTT MEGÁLLAPODÁST.
TERRORIZMUS GYANÚJÁVAL ÕRIZETBE VETTEK EGY 22 ÉVES EGYIPTOMI FÉRFIT MILÁNÓBAN.
VIZSGÁLJA A PÁRIZSI ÜGYÉSZSÉG, HONNAN KAPOTT MACRON PÁRTJA TAVALY 144 EZER EURÓ ADOMÁNYT.
MEGSZÖKÖTT A PERÉT TÁRGYALÓ ATHÉNI BÍRÓSÁGRÓL EGY KORRUPCIÓVAL VÁDOLT FRANCIA BANKÁR, A RENDÕRSÉG NAGY ERÕKKEL KERESI.
9 ÉS 12 ÉV SZABADSÁGVESZTÉSRE ÍTÉLTEK KÉT SAJÓBÁBONYI FÉRFIT, AKIK 2015-BEN BRUTÁLISAN BÁNTALMAZTAK EGY 78 ÉVES NÕT.
JOGERÕSEN 8 ÉV FEGYHÁZRA ÍTÉLTÉK SZEXUÁLIS ERÕSZAK MIATT A BICSKEI GYERMEKOTTHON VOLT IGAZGATÓJÁT, EGY NEVELÕ PEDIG 3 ÉV FELFÜGGESZTETTET KAPOTT.
TÖBB LÖVÉSSEL MEGGYILKOLTAK EGY NÕT BÉKÁSMEGYEREN, A BÛNCSELEKMÉNNYEL GYANÚSÍTHATÓ FÉRFIT A KÖZELBEN ELFOGTÁK.
ÚJABB 15 PÉNZÜGYÕRT ÁLLÍTOTTAK ELÕ ÉS HALLGATTAK KI A RÖSZKEI PÉNZÜGYÕRÖK VESZTEGETÉSI ÜGYÉBEN KÖZÖLTE A KÖZPONTI NYOMOZÓ FÕÜGYÉSZSÉG.
FEGYVERREL RABOLT KI EGY DOHÁNYBOLTOT EGY FÉRFI KEDD ESTE SZOMBATHELYEN, AZ ELKÖVETÕT KERESI A RENDÕRSÉG.