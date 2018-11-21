2018. november 21.,
szerda, Olivér napja

Dömötör Csaba – Péntek 9

Hír TV

2018. november 21., szerda 15:17, frissítve: szerda 15:24

A Péntek 9 vendége Dömötör Csaba államtitkár lesz, tartsanak velünk.

Várja önöket a műsorvezető: Gajdics Ottó és Szentesi Zöldi László.

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