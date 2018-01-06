2018. január 7.,
vasárnap, Attila, Ramóna napja

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Demokratikus autokrácia – Hírvilág

Hír TV

2018. január 6., szombat 14:06, frissítve: szombat 14:21

Adás:
2018. január 7., vasárnap 19.30
2018. január 8., hétfő 17.30
2018. január 9., kedd 12.30

Az idén labdarúgó-világbajnokságot és elnökválasztást tartanak Oroszországban. Az egyiknek már tudjuk a győztesét, a másiknak még nem. Vlagyimir Putyin az autokrácia új fajtáját vezette be, amelyet a választások folyamatos megnyerésével lehet fenntartani. Ezt hívják „demokratikus autokráciának”.

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