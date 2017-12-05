2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Csalódott a Fideszben – Newsroom

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2017. december 5., kedd 12:35, frissítve: kedd 12:48

Adás:
2017. december 5., kedd 18.00

Csalódott a Fideszben
A Jobbik színeiben indul a kardvívó-világbajnok, Kovács Tamás. A kétszeres olimpiai bronzérmest parlamenti ambícióiról kérdezzük.

Szövegértés
Jobb eredményt értek el a 10 éves magyar diákok az egyik legjelentősebb
nemzetközi szövegértési felmérésen, mint valaha. A kormány szerint a központosításnak tudható be a javulás. Kapcsoljuk Steklács János olvasáskutatót.

„Rendszerszintű probléma”
A kormány 56 milliárd forintot hagyott jóvá a kórházak adósságrendezésére. Vendégünk Svébis Mihály, a Magyar Kórházszövetség elnöke.

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