2018. december 24.,
hétfő, Ádám, Éva napja

Bűnbánó – Riasztás

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2018. december 24., hétfő 11:18, frissítve: hétfő 11:25

12 éven aluli nézőinknek nem ajánlott!

Bűnbánó – a halálbrigád feje vallott.

13 éves rablási ügy – a gyanúsított az eljárás alatt is milliókat keresett.

Adás:
2018. december 30., vasárnap 16.05.
2018. december 31., hétfő 02.00.

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