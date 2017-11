Budapest elesett – Reggeli járat

HATÁROZATI JAVASLATOT NYÚJT BE A FIDESZ A KÖTELEZÕ KVÓTÁK ELUTASÍTÁSÁRÓL. MEGKEZDÕDIK KÍNA ÉS 16 KÖZÉP- ÉS KELET-EURÓPAI ÁLLAM BUDAPESTI CSÚCSTALÁLKOZÓJA. A HÁROMNAPOS TALÁLKOZÓ RÉSZTVEVÕIVEL AZ ELÕZETES TÁJÉKOZTATÁS SZERINT TÖBB MINT 50 KÉTOLDALÚ MEGÁLLAPODÁST KÖT KÍNA. SEMMILYEN POLITIKAI AKADÁLY NEM HÁTRÁLTATJA A KÍNÁVAL VALÓ EGYÜTTMÛKÖDÉST - A MINISZTERELNÖK SZERINT. ORBÁN VIKTOR A CSÚCSTALÁLKOZÓN AZT MONDTA: EURÓPÁNAK NEM SZABAD BEZÁRKÓZNIA, MERT AKKOR NEM FEJLÕDIK. KÍNAI KORMÁNYFÕ: RACIONÁLIS KÍNA ÉS A KELET-KÖZÉP-EURÓPAI ORSZÁGOK EGYÜTTMÛKÖDÉSE, MERT ÖSSZHANGBAN ÁLL A GLOBALIZÁCIÓ TENDENCIÁIVAL. AZ ORSZÁGOS RENDÕR-FÕKAPITÁNYSÁG SZERINT 152 HATÁRSÉRTÕT TARTÓZTATTAK FÖL PÉNTEKTÕL VASÁRNAPIG AZ ORSZÁG TERÜLETÉN. AZ EGYÜTT ÉS A DK KÖZÖTT GYAKORLATILAG MÁR NINCS VITA AZ EGYÉNI VÁLASZTÓKERÜLETEK ELOSZTÁSA TEKINTETÉBEN KLUBRÁDIÓ. ELJÁRÁST INDÍTOTT A DEBRECENI EGYETEM ELLEN AZ EGYENLÕ BÁNÁSMÓD HATÓSÁG, MERT AZ INTÉZMÉNY POLITIKAI VÉLEMÉNYÜK MIATT DISZKRIMINÁLTA EGYES HALLGATÓIT. ÚJABB GARANCIÁLIS JAVÍTÁST KÉR A VÁRKERT BAZÁR FELÚJÍTÁSÁT VÉGZÕ CÉGEKTÕL A MINISZTERELNÖKSÉG. A MINISZTERELNÖKSÉG SZERINT AZÉRT MÁLLIK SZÉT A VÁRKERT BAZÁR, MERT SOKAN LÁTOGATJÁK. NEMZETKÖZI KONFERENCIÁT TART HÉTFÕN ÉS KEDDEN AZ EURÓPAI UNIÓ JÖVÕJÉRÕL BUDAPESTEN AZ EURÓPAI GAZDASÁGI ÉS SZOCIÁLIS BIZOTTSÁG. JÁVOR BENEDEK EP-KÉPVISELÕ SZERINT A PAKSI BÕVÍTÉS NEM TÉRÜL MEG SEHOGYAN SEM. SZEMÉLYI KÖVETKEZMÉNYEI IS LEHETNEK AZ OSZTRÁK SZIVÁROGTATÁSI BOTRÁNYNAK - EGY EGYKORI KÜLÜGYMINISZTER SZERINT. SAJTÓHÍREK ALAPJÁN MAGYAR SEGÍTSÉGGEL JUTOTT KI TÖBB KÉNYES MONDAT IS AZ OSZTRÁK ELNÖK EGYIK BESZÉDÉRÕL. A KREML REMÉLI, HOGY A DÉLKELET-UKRAJNÁBAN KIKIÁLTOTT LUHANSZKI NÉPKÖZTÁRSASÁG ÚJ VEZETÉSE MEGÕRZI A FOLYTONOSSÁGOT. AZ AUSZTRÁL KORMÁNY ELLENZI, HOGY A BRITEK KVÓTARENDSZERT VEZESSENEK BE. A BREXIT MIATT AZ ÍR ÉS ÉSZAK-ÍR HATÁRELLENÕRZÉS VITÁJA IS ÚJRAKEZDÕDÖTT. AZ ESETLEGES ELÕRE HOZOTT VÁLASZTÁS ELLEN FOGLALT ÁLLÁST ANGELA MERKEL NÉMET KANCELLÁR. A NÉMET KERESZTÉNYDEMOKRATÁK VEZETÉSE A NAGYKOALÍCIÓ FOLYTATÁSA MELLETT ÁLLT KI A PÁRT VASÁRNAP ESTI TANÁCSKOZÁSÁN NÉPSZAVA. NÉMET LAP: HÚSVÉTIG ELHÚZÓDHAT A KORMÁNYALAKÍTÁS BERLINBEN. MEGALAKULT AZ ÚJ ÖSSZETÉTELÛ CSEH KÉPVISELÕHÁZ. AZ ÁLLAMFÕ DECEMBER 6-ÁN NEVEZI KI KORMÁNYFÕVÉ ANDREJ BABIST. 21 GYEREK IS MEGHALT A SZÍRIAI BOMBÁZÁSOKBAN, AMIKOR IS AZ OROSZ LÉGIERÕ EGY ISZLÁM ÁLLAM ÁLTAL ELLENÕRZÖTT FALVAT BOMBÁZOTT. ENSZ: JÚLIUS ÓTA HAVONTA ÁTLAGOSAN EZER SZÍRIAI MENEKÜLT TÉR HAZA JORDÁNIÁBÓL. LEZÁRTÁK BALI REPTERÉT AZ AGUNG VULKÁN MIATT, AZ INDONÉZ KATASZTRÓFAVÉDELMI HATÓSÁGOK ELRENDELTÉK MINTEGY 100 EZER EMBER EVAKUÁLÁSÁT. FELTEHETÕEN MAGAS HIDROGÉNKONCENTRÁCIÓ OKOZTA A NOVEMBER KÖZEPÉN ELTÛNT SAN JUAN ARGENTIN TENGERALATTJÁRÓN BEKÖVETKEZETT ROBBANÁST. MEGHALT AZ AZ EMBER, AKIT VILLAMOS GÁZOLT EL BUDAPEST 15. KERÜLETÉBEN, A PÁSKOMLIGET UTCÁNÁL. KÉT GÉPKOCSI ÜTKÖZÖTT ÖSSZE BUDAPEST 11. KERÜLETÉBEN, A BAH CSOMÓPONTNÁL, A FELÜLJÁRÓ ALATTI TERÜLETEN. A KÍNAI MINISZTERELNÖK LÁTOGATÁSA MIATT FORGALOMKORLÁTOZÁSOKRA KELL SZÁMÍTANI BUDAPEST TÖBB PONTJÁN. A BKK TÁJÉKOZTATÁSA SZERINT SZERDÁIG LEZÁRJÁK A LÁNCHIDAT, A SZÉCHENYI ISTVÁN TERET, AZ APÁCZAI CSERE JÁNOS UTCÁT ÉS EZEK KÖRNYÉKÉT. LEZÁRJÁK A PESTI ALSÓ RAKPARTOT A JÁSZAI MARI TÉR ÉS A MÁRCIUS 15. TÉR KÖZÖTT. 1 EMBER MEGHALT, 2 SÚLYOSAN MEGSÉRÜLT MEZÕFALVA ÉS SÁRBOGÁRD KÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPKOCSI ÉS EGY KISTEHERAUTÓ FRONTÁLISAN BALESETÉBEN. ÖSSZEÜTKÖZÖTT EGYMÁSSAL KÉT SZEMÉLYAUTÓ A 6-S ÚTON PÉCSNÉL, A SZENTLÕRINC FELÉ VEZETÕ ÚTSZAKASZON.