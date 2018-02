Budapest 2-es számú választókerülete - Frontvonal

5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: FARKAS KRISZTINA 6:30 - A GYEREK NE LEGYEN KAMPÁNYESZKÖZ! VENDÉG: JUHÁSZ PÉTER ELNÖK, EGYÜTT 6:40 - ÚJ ÁSZ-VIZSGÁLATOT ÉS BOCSÁNATKÉRÉST VÁR A JOBBIK. VENDÉG: MIRKÓCZKI ÁDÁM ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, JOBBIK 8:30 - PERON. VENDÉG: SALLAI RÓBERT BENEDEK ORSZÁGGYÛLÉSI KÉPVISELÕ, LMP ÜGYÉSZSÉG: NEM AKADÁLYOZTA SZÁNDÉKOSAN AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK MUNKÁJÁT A JOBBIK, ÍGY NEM KÖVETETT EL BÛNCSELEKMÉNYT. BOCSÁNATKÉRÉST VÁR AZ ÁSZ VEZETÕJÉTÕL A JOBBIK, VALAMINT ÚJ ELJÁRÁS LEFOLYTATÁSÁRA KÉRI A SZERVEZETET. VÁLASZTÁSI CSALÁS MIATT FELJELENTÉST TESZ KÖVÉR LÁSZLÓ VÁLASZTÓKERÜLETI BÛVÉSZKEDÉSRÕL SZÓLÓ NYILATKOZATA MIATT AZ MSZP. ÓRIÁSIT KASZÁLHAT LÁZÁR JÁNOS "DOHÁNYOS" BARÁTJA EGYRE TERJESZKEDÕ NAPELEMES BIRODALMÁVAL - HVG.HU. 109 MILLIÓS, NAGYRÉSZT UNIÓS TÁMOGATÁST KAPOTT A SERTÉSÁGAZAT FEJLESZTÉSÉRE KÓSA LAJOS EGYIK ÁLLAMTITKÁRÁNAK ANGOLTANÁR FELESÉGE - NÉPSZAVA. DRÁGÁLLJA A MAGYAR ÚTÉPÍTÉSEKET BRÜSSZEL, A TÁMOGATÁSI IGÉNY DOKUMENTÁCIÓJÁNAK 27 PONTJÁBAN VÁRNAK MAGYARÁZATOT - 24.HU. ÁTRAGASZTOTTÁK A KORMÁNY LEGÚJABB PLAKÁTJAIT SZOLNOKON, SOROS GYÖRGY NEVÉT ORBÁNÉRA CSERÉLTÉK. MÉG A FEBRUÁR 19-ÉN KEZDÕDÕ TAVASZI ÜLÉSSZAK ELÕTT BENYÚJTJÁK A "STOP SOROS" TÖRVÉNYCSOMAGOT - MAGYAR IDÕK. STRASBOURGHOZ FORDUL AZ LMP A KÖVÉR LÁSZLÓ ÁLTAL KISZABOTT PÉNZBÜNTETÉS MIATT. KÖVÉR AZÉRT BÜNTETTE MEG AZ LMP TÁRSELNÖKEIT, MERT EGY "HAZUDIK" FELIRATÚ TÁBLÁT TARTOTTAK FEL NÉMETH SZILÁRD FELSZÓLÁSA KÖZBEN. OKTATÁSI MINIMUMRÓL SZÓLÓ MEGÁLLAPODÁST ÍRTAK ALÁ PEDAGÓGUSOK ÉS ELLENZÉKI PÁRTOK KÉPVISELÕI. KÖZZÉTETTE A VAGYONNYILATKOZATÁBAN FELTÜNTETETT MEGTAKARÍTÁSAINAK RÉSZLETEIT GYURCSÁNY FERENC A FACEBOOK-OLDALÁN. AZZAL RIOGAT SZÓRÓLAPOKON A BALOLDALÉRT AGGÓDÓK TÁRSASÁGA FACEBOOK-CSOPORT, HOGY MELLÁR TAMÁS A FIDESZ JELÖLTJE - PECSISTOP.HU. GAZDASÁGI VERSENYHIVATAL: TÖBB ÉVIG IS ELTARTHAT AZ ELJÁRÁS, AMIT KARTELLGYANÚ MIATT A TELENORRAL, ILLETVE A TELEKOMMAL SZEMBEN INDÍTOTTAK. MEGKEZDTE AZ ALÁÍRÁSGYÛJTÉST A 3-AS METRÓ TELJES AKADÁLYMENTESÍTÉSÉÉRT KILENC ELLENZÉKI PÁRT. HÉTFÕN SEM SIKERÜLT MINDEN VITATOTT KÉRDÉSBEN MEGÁLLAPODNI, ÍGY KEDDEN IS TOVÁBB FOLYTATÓDNAK A NÉMET NAGYKOALÍCIÓS TÁRGYALÁSOK. AZ INTERNETHASZNÁLÓK KÖZEL FELE KIBERBÛNÖZÉS ÁLDOZATÁVÁ VÁLIK NÉMETORSZÁGBAN. TAKARÉKOSSÁGOT JAVASOL A BRIT KILÉPÉST KÖVETÕEN SEBASTIAN KURZ, FÕKÉNT A KELETI TAGÁLLAMOK ESETÉBEN CSÖKKENTENÉ A PÉNZÜGYI KERETET. CSEHORSZÁG KÉSZ MEGVITATNI BEFIZETÉSÉNEK NÖVELÉSÉT AZ UNIÓS KASSZÁBA. DONALD TRUMP ELUTASÍTOTTA A TÖRVÉNYHOZÓK KÉTPÁRTI KOMPROMISSZUMOS JAVASLATÁT A BEVÁNDORLÁS RENDEZÉSÉRE. HEVES INDULATOKAT VÁLTOTT KI TRUMP EGY HÉTFÕI TWITTER-ÜZENETE, AMIBEN BÍRÁLTA A BRIT EGÉSZSÉGÜGYI RENDSZERT. UKRÁN OKTATÁSI TÖRVÉNY - KIJEV KÉSZ ELHALASZTANI A KISEBBSÉGEKRE VONATKOZÓ CIKK ÉLETBE LÉPTETÉSÉT. MEGKEZDÕDÖTT SALAH ABDESLAM, A PÁRIZSI TERRORTÁMADÁSOK FELTÉTELEZETT FÕSZERVEZÕJÉNEK TÁRGYALÁSA. EGY HALÁLOS ÁLDOZATA ÉS NÉGY SÉRÜLTJE VAN A HAVAZÁSNAK MOSZKVÁBAN, AZ OROSZ FÕVÁROSBAN A HÉTVÉGÉN REKORD MENNYISÉGÛ HÓ ESETT. INTENZÍV HAVAZÁS NEHEZÍTI A KÖZLEKEDÉST SZERTE SPANYOLORSZÁGBAN IS, A MADRIDI REPÜLÕTÉREN TÖBB KIFUTÓT LE KELLETT ZÁRNI. OROSZORSZÁG ISZKANDER RAKÉTÁKAT TELEPÍTETT KALINYINGRÁD KÖZELÉBE. RABBIT GYILKOLT MEG EGY PALESZTIN MERÉNYLÕ CISZJORDÁNIÁBAN. TILLERSON ELSÕ ALKALOMMAL VETETT FEL OLAJÁGAZATI SZANKCIÓKAT VENEZUELÁVAL SZEMBEN. ÚJABB DOKUMENTUMOKAT HOZHAT NYILVÁNOSSÁGRA AZ AMERIKAI SZENÁTUS REPUBLIKÁNUSOK VEZETTE HÍRSZERZÉSI BIZOTTSÁGA. TÖBBEDMAGÁVAL MEGKÉSELT EGY FÉRFIT EGY 15 ÉVES KISVÁRDAI FIÚ, MINDHÁROM FIATALKORÚ ELLEN ELJÁRÁS INDULT. ÚJRA JÁRNAK A VONATOK A NYUGATI PÁLYAUDVAR ÉS RÁKOSRENDEZÕ KÖZÖTT. FRONTÁLISAN ÜTKÖZÖTT EGY SZEMÉLYGÉPJÁRMÛ ÉS EGY KISTEHERAUTÓ ERCSIBEN, KETTEN MEGHALTAK. FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNRE ÍTÉLTÉK A NAGYFÜGEDEN VÍZBE FULLADT HÁROM GYERMEK SZÜLEIT. ELFOGTAK EGY FÉRFIT MÚLT PÉNTEKEN A FÕVÁROS XX. KERÜLETÉBEN, AKI ELLEN KILENC KÖRÖZÉS IS ÉRVÉNYBEN VOLT. KARAMBOLOZOTT NÉGY SZEMÉLYGÉPKOCSI A FÕVÁROS II. KERÜLETÉBEN, NEM SÉRÜLT MEG SENKI. SORON KÍVÜLI HATÓSÁGI ELLENÕRZÉST RENDELT EL AZ NFM A BUDAPEST LISZT FERENC NEMZETKÖZI REPÜLÕTÉREN.