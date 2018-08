Biogazdálkodás – Soroló

Adás:

A Fridman-család a biogazdálkodás mellett döntött. Így egészségesebb élelmiszerek kerülhetnek a saját asztalukra és a vevőik is vegyszermentes alapanyagokhoz és házilag feldolgozott füstölt hústermékekhez juthatnak. Olyan földterületeket is legeltetnek húsmarháikkal, amelyeket két évtizede nem használtak. Ezzel a kultúrtájat is védik. Bíznak abban is, hogy az átállás után az árbevétele is nő a gazdaságuknak.

Visszatérünk a Nógrád megyei Bérbe is, ahol a Bánfi család újra üzemképessé tette a félévezreddel ezelőtt is működő vízimalmot a patakon. Az épületre kápolnát emeltek, amelyet nemrégiben templomi szintre emelt a váci püspökség. Így ez Magyarország egyetlen magánkézben lévő ilyen szentélye. A beszélgetés végén az is kiderül, hogy Ferenc miként teremtette meg az anyagi alapokat a változáshoz, Anna pedig elárulja hogyan ismerkedtek meg 14 ezer kilométer távolságról.