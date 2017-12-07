2017. december 7.,
csütörtök, Ambrus napja

Betevő – Látótér

Hír TV

2017. december 7., csütörtök 09:28, frissítve: csütörtök 10:49

Adás:
2017. december 9., szombat 22.30
2017. december 10., vasárnap 17.30
2017. december 11., hétfő 14.05
2017. december 12., kedd 2.00

Disznóság
Hiába nyomult az állami szalámipolitika: kevés és drága a sertéshús a piacon.

Betevő
Korlátozzák a közterületi ételosztást? Még kér a nép.

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