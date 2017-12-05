2017. december 5.,
kedd, Vilma napja

Bérlakásépítési programot indítana a Jobbik – Reggeli járat

Hír TV

2017. december 5., kedd 14:24, frissítve: kedd 14:32

Adás:
2017. november 06., szerda 05.50

Bérlakásépítési programot indítana a Jobbik. A párt javaslatairól Z. Kárpát Dániel alelnököt kérdezzük. 

Drága tojásból sülhet a karácsonyi bejgli. Az áremelkedés okairól Molnár Györgyi, a Baromfi Terméktanács titkára beszél. 

Hőtérkép a gyógyításban. Vendégünk lesz Szegheő Péter orvosigazgató.

A peronon: Vadai Ágnes, a Demokratikus Koalíció alelnöke.

Műsorvezető: Bíró Beáta

 

 

Hír TVvissza a címlapra

Kövesse a Hír TV-t a Facebookon is!

Hír TV