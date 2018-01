5:50 - REGGELI JÁRAT. MÛSORVEZETÕ: BÍRÓ BEÁTA 6:30 - A DK SEM HAJLANDÓ BEFIZETNI A 16 MILLIÓS ÁSZ-BÍRSÁGOT. VENDÉG: GRÉCZY ZSOLT SZÓVIVÕ, DK 6:40 - TOVÁBB SZIGORODNAK A NYILATKOZATTÉTELI SZABÁLYOK. VENDÉG: MENDREY LÁSZLÓ ELNÖK, PEDAGÓGUSOK DEMOKRATIKUS SZAKSZERVEZETE 8:30 - PERON. SÜLLYED A PAKSI REAKTOR? VENDÉG: TÓTH BERTALAN FRAKCIÓVEZETÕ, MSZP A JOBBIK ÉSZREVÉTELEI ELLENÉRE IS JÓVÁHAGYTA A PÁRTRA KISZABOTT, TÖBB MINT 660 MILLIÓ FORINTOS BÜNTETÉST AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK. ÁSZ: A JOBBIKNAK 15 NAPJA VAN A TILTOTT VAGYONI HOZZÁJÁRULÁS BEFIZETÉSÉRE. JOBBIK: A SZÁMVEVÕSZÉKI BÍRSÁGGAL BEBIZONYOSODOTT, HOGY ORBÁN VIKTOR MEGSZÜNTETNÉ A JOBBIKOT. AZ LMP UTÁN A DK SEM FIZETI BE AZ ÁLLAMI SZÁMVEVÕSZÉK ÁLTAL KIRÓTT BÍRSÁGOT. SÜLLYED A TALAJ A PAKSI ATOMERÕMÛ EGYIK BLOKKJÁNÁL, A MINISZTÉRIUM SZERINT A MOZGÁS ELLENÕRZÖTT, NEM VESZÉLYEZTETI A BÕVÍTÉST. 1974 MRD FT-OT TETT KI AZ ÁLLAMHÁZTARTÁS KÖZPONTI ALRENDSZERÉNEK TAVALYI ÉVI HIÁNYA, A DECEMBERI HIÁNY KEREKÍTVE 335 MRD FT VOLT. EGY ÉV ALATT 26 EZERREL CSÖKKENT A NYELVVIZSGÁRA VÁLLALKOZÓK SZÁMA. TÁMOGATJA AZ ÖNKORMÁNYZATI DOLGOZÓK KÖVETELÉSEIT ÉS SZTRÁJKJÁT A MAGYAR SZOLIDARITÁS MOZGALOM. ÉVEKEN ÁT BÁNTALMAZTA DIÁKJAIT EGY IDÕKÖZBEN FELFÜGGESZTETT BÖRTÖNBÜNTETÉSRE ÍTÉLT HETESI ISKOLAIGAZGATÓ - NÉPSZAVA. LMP: AZ EMMI ANNYIRA FÉL A BOTRÁNYOKTÓL, HOGY BELSÕ VIZSGÁLATOT SEM INDÍT AZ ÜGYBEN. UTCÁRA VONULNAK A DIÁKOK JANUÁR 19-ÉN, A PARLAMENT ELÉ SZERVEZETT TÜNTETÉSEN AZ OKTATÁSI RENDSZER ÁLLAPOTÁRA AKARJÁK FELHÍVNI A FIGYELMET. A HOLLYWOODI ZAKLATÁSI BOTRÁNY VOLT A VASÁRNAPI 75. ARANY GLÓBUSZ-DÍJÁTADÓ KÖZPONTI TÉMÁJA, SOKAK FEKETÉBE ÖLTÖZVE JELENTEK MEG. TOVÁBB GYÛRÛZIK AZ AMERIKAI ELNÖKRÕL MEGJELENT "TÛZ ÉS HARAG" CÍMÛ KÖNYV KÖRÜLI BOTRÁNY. TRUMP KORÁBBI JOBBKEZE A KÖNYVBEN HAZAÁRULÓNAK NEVEZTE AZ ELNÖK FIÁT, MOST AZT ÁLLÍTJA, NEM DONALD JR.-RA GONDOLT, MIKOR EZT MONDTA. 200 EZER SALVADORI MENEKÜLTET UTASÍTHATNAK KI AZ EGYESÜLT ÁLLAMOKBÓL, MIUTÁN MEGSZÜNTETTÉK VÉDETT STÁTUSZUKAT. ELEKTROMOS HIBA MIATT TÛZ ÜTÖTT KI A NEW YORK-I TRUMP-TORONYBAN, KÉT EMBER MEGSÉRÜLT. MÁR MINTEGY 20 HALÁLOS ÁLDOZATOT KÖVETELT A SARKVIDÉKI HIDEG AZ EGYESÜLT ÁLLAMOK KELETI RÉSZÉN AZ ELMÚLT NAPOKBAN. HEVES HAVAZÁS SÚJTJA SPANYOLORSZÁGOT IS, AHOL TÖBB EZER EMBER REKEDT A GÉPKOCSIJÁBAN AZ UTAKON. JUNCKER: NÖVELNI KELL A TAGÁLLAMI HOZZÁJÁRULÁSOKAT AZ EU KÖVETKEZÕ KÖLTSÉGVETÉSI CIKLUSÁBAN. LÁZÁR JÁNOS: MAGYARORSZÁG KÉSZ NÖVELNI A HOZZÁJÁRULÁSÁT AZ EU KÖLTSÉGVETÉSÉHEZ. SZLOVÉN ÁLLAMFÕ: HORVÁTORSZÁG NEM TESZ ELEGET A SZLOVÉN-HORVÁT HATÁRVITA RENDEZÉSÉRE HOZOTT BÍRÓSÁGI HATÁROZATNAK. RÉSZLEGES KORMÁNYÁTALAKÍTÁST HAJTOTT VÉGRE A BRIT MINISZTERELNÖK. ORBÁN: A NÉMETEK AKARTÁK BEFOGADNI A MIGRÁNSOKAT, NEM A MAGYAROK, MAGYARORSZÁG AZZAL TESZI A DOLGÁT, HOGY VÉDI A SCHENGENI HATÁRT - BILD. AZ EMBERI JOGOK TISZTELETBEN TARTÁSÁT ÉS A MIGRÁNSOK BEFOGADÁSÁT SÜRGETTE FERENC PÁPA. FOKOZOTTABB FELLÉPÉST SÜRGET AZ ILLEGÁLIS ONLINE TARTALMAK ELLEN AZ EURÓPAI BIZOTTSÁG. SZERB LAPÉRTESÜLÉS SZERINT KOSZOVÓI ALBÁN SZÉLSÕSÉGESEK TÁMADÁST TERVEZTEK SZERB KOLOSTOROK ELLEN. IRÁNBAN LETARTÓZTATTÁK MAHMÚD AHMEDINEZSÁD VOLT ELNÖKÖT KORMÁNYELLENES IZGATÁS MIATT. A SZÍRIAI HADSEREG ÁTTÖRTE A FELKELÕK ÁLLÁSAIT EGY KATONAI BÁZISNÁL, A FÕVÁROS, DAMASZKUSZ KELETI KÜLTERÜLETÉN. 11 EMBER HALT MEG EGY LÖVÖLDÖZÉSBEN AZ EGYKOR FELKAPOTT MEXIKÓI ÜDÜLÕVÁROSBAN, ACAPULCÓBAN. ÉLETÉNEK 67. ÉVÉBEN ELHUNYT TÕKÉCZKI LÁSZLÓ SZÉCHENYI-DÍJAS TÖRTÉNÉSZ. HÉTFÕN FOLYTATÓDOTT AHMED H. TERRORVÁDJÁNAK TÁRGYALÁSA A SZEGEDI TÖRVÉNYSZÉKEN. TÖBB TÍZMILLIÓ FT ÉRTÉKBEN LOPOTT PÉNZT ÉS ÉKSZEREKET EGY FÉRFI A BARÁTNÕJE SEGÍTSÉGÉVEL ANNAK CSALÁDJÁTÓL HÉVÍZEN. SZÁNTÓFÖLDBE CSAPÓDOTT EGY KISREPÜLÕGÉP ZICHYÚJFALUNÁL, EGY EMBER MEGHALT. NEM TUDTÁK MEGMENTENI ANNAK A FIATAL NÕNEK AZ ÉLETÉT, AKIT VASÁRNAP HAJNALBAN MEGLÕTTEK RÁKOSKERESZTÚRON. BELEHALT SÉRÜLÉSEIBE AZ A NÕ, AKIT HÉTFÕN REGGEL CSOBÁNKA KÜLTERÜLETÉN ÜTÖTT EL EGY SZEMÉLYAUTÓ. LEZÁRTÁK A MAJOMHÁZAT A FÕVÁROSI ÁLLATKERTBEN, MERT A LÁTOGATÓK ZAVARTÁK AZ ÚJSZÜLÖTT GORILLA ÉS ANYJA NYUGALMÁT. HÉTFÕRE VIRRADÓRA MEGDÕLT A HAJNALI MELEGREKORD A FÕVÁROSBAN, 7,2 CELSIUS-FOKOT MÉRTEK.