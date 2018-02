Adás:

2018. február 20., kedd 00.05

2018. február 20., kedd 05.30

2018. február 20., kedd 15.30

Több párt is rajthoz állt a hétvégén, miután szombaton hivatalosan is beindult a választási kampány. Az LMP, a Momentum és a DK után értékelte az évet Orbán Viktor is.

Vendégek:

Biró Marianna újságíró, 168 Óra

Gergely Márton rovatvezető, Hvg.hu