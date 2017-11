Beavatkozás? – Newsroom

Adás:

2017. november 15., szerda 18.00

Migráció

Ma közli legfrissebb jelentését migrációs folyamatokról az Európai Bizottság, a parlamentben pedig Lengyelországról lesz vitanap. Brüsszeli tudósítónkat kapcsoljuk.

Beavatkozás?

A magyar belügyekbe való beavatkozásként értékeli a kormány, hogy az amerikai nagykövetség pénzzel is támogatná a független sajtót vidéken, Szijjártó Péter már be is kérette magához az ideiglenes amerikai ügyvivőt. Mesterházy Attila lesz a vendégünk.

Kátyúban

Megfeneklettek a német koalíciós tárgyalások, sokan már új választások lehetőségét sem zárják ki. Berlini tudósítónkat kérdezzük a fejleményekről.

Atomüzlet?

Adásunkkal egy időben tartanak szakmai vitát a paksi bővítésről, a kormányzat képviselői is jelen lesznek ígéretük szerint. Munkatársunk a helyszínről jelentkezik.

Műsorvezető: Bodacz Balázs