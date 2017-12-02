2017. december 2.,
szombat, Melinda, Vivien napja

Be a városba! – Lakásvadász

Hír TV

2017. december 2., szombat 07:43, frissítve: szombat 09:12

Adás:
2017. december 2., szombat 11.30.
2017. december 3., vasárnap 5.30.
2017. december 4., hétfő 3.00.
2017. december 4., hétfő 9.30.
2017. december 6., szerda 3.00.

Az e heti részben egy nyugdíj előtt álló házaspárnak keresünk kényelmes lakást, jó közlekedéssel, a XI. kerületben, és utánajárunk a piacon elérhető hiteleknek is.

Budapest környéki családi házból be a városba!

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